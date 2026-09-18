Colombia

Guardia del Inpec fue baleado en una calle de Bucaramanga: sicarios lo atacaron

El miembro de la institución fue trasladado por la Policía a un centro asistencial, donde se debate entre la vida y la muerte, mientras se investiga lo ocurrido

El miembro de la institución fue trasladado a un centro asistencial en un vehículo de la Policía, ante la mirada de varias personas - crédito @CaracolBga/X

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Un hecho violento se presentó en horas de la tarde del viernes 18 de septiembre de 2026 en Bucaramanga, Santander, donde los habitantes de la capital del departamento vivieron momentos de pánico al escuchar una serie de disparos, que dejaron a una persona herida.

Se trata de un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que fue víctima de un ataque sicarial. Las autoridades investigan las razones de los disparos, la identidad de los responsables y quién está detrás del hecho.

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Cabe recordar que no es la primera vez que atacan a un miembro de esa institución en el departamento. Previamente, asesinaron a un hombre que trabajaba en el Centro Penitenciario de Girón, caso por el que la Gobernación de Santander ofreció una recompensa por información que conduzca a los criminales.

Ataque sicarial en Bucaramanga

Los habitantes del barrio Alfonso López, en la carrera 7 con calle 44, aún no salen del asombro por lo ocurrido con el guardia del Inpec que fue atacado a mitad de la calle, en medio de un sector comercial y a plena luz del día, mientras transitaban más personas por el lugar.

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Dos sicarios en moto atacaron a tiros al guardia cuando salía de la cárcel La Modelo, en Bucaramanga, y le causaron heridas en la espalda, la pierna derecha y el brazo izquierdo, según el medio Noticias Caracol.

Guardia Inpec Bucaramanga
Algunas personas en la calle ayudaron a la Policía para trasladar al guardia del Inpec tras el ataque sicarial - crédito Captura de video @CaracolBga/X

A través de un video que circula en redes sociales se ve el momento en el que agentes de la Policía lo auxilian y lo llevan en la parte de atrás de una camioneta, en la que se puede apreciar que seguía consciente tras los disparos, pero malherido, y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde aún no se conoce un parte médico de su estado de salud.

El mismo día del crimen, pero horas antes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, envió un mensaje de respaldo al Inpec, en medio de los operativos contra los grupos criminales y el traslado de líderes de estas organizaciones: “No vamos a tolerar amenazas o atentados contra ninguna de las personas que están involucradas en cumplir la ley y la constitución”.

El ministro Iván Cancino afirmó que estos hechos se producen por los operativos contra bandas criminales y el traslado de sus cabecillas - crédito Ministerio de Justicia

“Vamos a perseguir a todas las personas que atenten de una manera u otra o que amenacen al funcionario del Inpec, funcionarios del ministerio o de la Presidencia de la República. De tal manera que si creen que nos van a espantar con amenazas, con panfletos, con cilindros bomba, están absolutamente equivocados. Vamos por el buen camino y aquí los que tienen que estar preocupados y con miedo al imperio de la ley son los delincuentes”, añadió.

Amenaza de bomba contra guardias del Inpec en la cárcel de Girón

Una alerta de seguridad provocó el cierre del acceso a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en la zona rural de Girón, Santander, tras el hallazgo de un cilindro abandonado con un mensaje amenazante dirigido a funcionarios del Inpec, el viernes 18 de septiembre.

El episodio coincide con el anuncio del traslado de Digno Palomino desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el penal de ese municipio. Las autoridades señalan al sujeto como presunto jefe de Los Pepes, una estructura criminal con presencia en la región Caribe.

Cilindro bomba en cárcel de Palogordo
Este es el momento en que la Policía cerró la entrada a la cárcel de Palogordo, en zona rural de Girón, por un cilindro bomba - crédito Captura de video @BLUSantanderes/X

El artefacto permanece bajo custodia mientras expertos en explosivos del Batallón Caldas verifican si contiene una carga explosiva.

El área continúa acordonada y, en una cartulina parcialmente cubierta por cinta, se alcanza a leer: “A los funcionarios del Inpec en Girón, ya no continúen. Atentamente, La Estructura...”, señaló la emisora Blu Radio. Las autoridades aún no establecen si el mensaje está relacionado con el traslado del grupo delincuencial.

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