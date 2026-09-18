El Charco La Oscura: la piscina natural de Antioquia con nombre misterioso que atrae visitantes, a dos horas de Medellín

La poza del sector de Las Arañas atrae a viajeros por sus aguas claras, senderos y recorridos de montaña, con un desplazamiento desde Medellín que suele tomar cerca de dos horas - crédito lmiguel_morales/Instagram

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El Charco La Oscura, ubicado entre los municipios de Guatapé y San Rafael, en el Oriente antioqueño, se ha convertido en un destino de naturaleza para quienes buscan bañarse en aguas transparentes, recorrer senderos y alejarse de Medellín sin realizar un trayecto superior a dos horas.

El atractivo está en el sector de Las Arañas, una zona compartida por ambos municipios y rodeada de bosque húmedo tropical, quebradas y otros pozos naturales. Su nombre se relaciona con las grandes rocas, la profundidad de algunos puntos y las sombras de la vegetación que cubre el entorno.

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La Oscura es un charco de agua natural situado entre San Rafael y Guatapé, al que se puede llegar desde Medellín por la vía hacia Guatapé y luego por la carretera que conduce a San Rafael. El sitio es visitado por sus tonos verdes y azulados, la visibilidad del fondo en varias áreas y la posibilidad de combinar el baño con caminatas y recorridos por el corredor de Las Arañas.

El Charco La Oscura, entre Guatapé y San Rafael, se consolidó como un destino de naturaleza del Oriente antioqueño para quienes viajan desde Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El origen del nombre y las características del charco

Aunque su denominación puede sugerir un lugar de poca luz, los visitantes encuentran un cuerpo de agua en el que destacan la transparencia y los cambios de color producidos por el entorno. En algunas zonas es posible observar el fondo del charco y peces pequeños que nadan cerca de quienes ingresan al agua.

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Las rocas de gran tamaño delimitan parte del lugar y, junto con la vegetación, generan áreas de sombra sobre el agua. La profundidad cambia según el punto del charco, por lo que el paisaje combina sectores de tonalidades más oscuras con otros de apariencia verde o azulada.

La Oscura suele ser presentada como una piscina natural, una expresión utilizada para describir espacios de baño rodeados de elementos naturales. Sin embargo, el término también tiene un uso técnico: una piscina natural es aquella que depura el agua mediante plantas o filtración biológica, sin cloro, sal ni desinfección por rayos ultravioleta como método principal.

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El nombre de La Oscura se relaciona con las rocas, la profundidad de algunos puntos y las sombras de la vegetación que cubre el entorno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese modelo, las plantas y bacterias beneficiosas eliminan nutrientes que favorecen la proliferación de algas y microorganismos. El lugar hace parte de una oferta turística asociada a los recursos hídricos de San Rafael, municipio reconocido por sus ríos, cascadas y charcos. La ubicación entre los dos municipios permite que el recorrido incluya otros paisajes característicos del Oriente antioqueño.

Cómo llegar desde Medellín

Quienes viajen en vehículo particular pueden tomar la ruta hacia Guatapé y continuar por la carretera que conecta con San Rafael. Una referencia para la llegada es la Central Hidroeléctrica Guatapé; desde ese punto, se debe girar a la derecha y pasar por una portería, donde los visitantes pueden indicar que se dirigen al Charco La Oscura.

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El trayecto desde Medellín toma cerca de dos horas, de acuerdo con la información suministrada sobre el destino. La cercanía lo ha posicionado como una alternativa de jornada completa para personas que viajan desde la capital antioqueña con amigos o familiares.

El Charco La Oscura se destaca por sus aguas transparentes, sus tonalidades verdes y azuladas y la visibilidad del fondo en varias zonas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También existe una opción para llegar en transporte público. Los viajeros pueden tomar un bus desde la Terminal del Norte de Medellín con destino a San Rafael y, una vez en el municipio, continuar el recorrido en mototaxi hasta el sector del charco.

Durante el desplazamiento por la vía hacia Guatapé y San Rafael aparecen otros puntos de interés natural. El corredor de Las Arañas concentra pozos, quebradas y senderos, por lo que la visita puede extenderse más allá del baño en La Oscura.

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Los visitantes suelen aprovechar el área para caminar, tomar fotografías y observar el paisaje de montaña y bosque. La actividad depende de las condiciones del terreno y del agua, por lo que resulta necesario atender las indicaciones que puedan dar las comunidades del sector.