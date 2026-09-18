La Policía aprehendió a un adolescente de 14 años por presunta tentativa de homicidio durante una riña en Bogotá

El caso se remonta a febrero de 2026, cuando un hombre de 32 años terminó con lesiones graves por arma blanca durante una confrontación, y la investigación lo vinculó con el ataque - crédito @PoliciaBogota / X

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El jueves 17 de septiembre, la Policía Metropolitana de Bogotá aprehendió a un adolescente de 14 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio contra un hombre de 32 años, que resultó gravemente lesionado con un arma cortopunzante durante una riña en la localidad de Kennedy.

El caso, que ocurrió en febrero de 2026, quedó bajo conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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Según la información entregada por las autoridades, el hecho se originó mientras el adolescente compartía con varios jóvenes en medio de un juego que involucraba armas cortopunzantes. Uno de los participantes sufrió una lesión y la situación derivó en una confrontación en la que también resultó herido el hombre de 32 años.

La víctima recibió heridas de gravedad durante el altercado. Las autoridades no precisaron cuál era su relación con el grupo de jóvenes ni detallaron las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

La investigación se centró en determinar la presunta responsabilidad del adolescente en las lesiones sufridas por el hombre. De acuerdo con el reporte policial, el menor habría atacado a la víctima con un arma blanca en medio de una riña recíproca que se presentó después del incidente inicial entre los jóvenes.

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La decisión judicial permitió que los uniformados ubicaran al joven en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, cuando salía de su casa con su padre, y lo dejaran a disposición - crédito Mebog

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que la aprehensión fue resultado de labores de verificación y seguimiento realizadas por los investigadores.

“Todo había comenzado mientras el menor compartía con unos amigos en medio de juego con armas cortopunzantes, situación que desencadenó una riña recíproca, dejando un hombre gravemente herido”, afirmó el oficial, según la información divulgada por la institución.

La Policía señaló que la Unidad Básica de Investigación Criminal reunió elementos para solicitar una orden judicial contra el adolescente. El proceso se adelanta por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, una conducta cuya eventual responsabilidad deberá establecer la justicia durante las etapas correspondientes.

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El Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías emitió la orden de aprehensión contra el menor. Los uniformados lo ubicaron en vía pública del barrio El Amparo, en Kennedy, cuando salía de su residencia acompañado por su padre.

La Policía Metropolitana de Bogotá aprehendió a un adolescente de 14 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio en Kennedy - crédito Mebog

Tras el procedimiento, el adolescente quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería. Su caso seguirá los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que contempla un tratamiento judicial diferenciado para personas menores de edad vinculadas a hechos delictivos.

Es preciso mencionar que la legislación colombiana establece que los adolescentes entre 14 y 18 años pueden responder ante la justicia por conductas tipificadas como delitos, bajo un sistema orientado por principios de protección integral, responsabilidad y medidas pedagógicas. En este caso, será la autoridad competente la que defina la situación jurídica del joven.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha realizado 45 aprehensiones de niños, niñas y adolescentes durante 2026 por distintos delitos en la capital. La institución incluyó esa cifra al referirse al procedimiento efectuado en Kennedy.

Otro hecho violento en Kennedy

Capturan en Kennedy a hombre señalado de matar a una mujer dentro de una vivienda - crédito Mebog

El caso se conoció en medio de otros hechos violentos registrados en la misma localidad. En uno de ellos, un hombre fue capturado luego de que una mujer fuera encontrada sin signos vitales dentro de una vivienda, tras una alerta por una posible riña atendida por uniformados del CAI Britalia.

De acuerdo con la información oficial sobre ese proceso, la comunidad orientó a los policías en la búsqueda del sospechoso, que fue localizado sobre el tejado de una vivienda vecina. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer su responsabilidad y esclarecer los motivos de la agresión.

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Las autoridades reiteraron que la ciudadanía puede informar sobre hechos de violencia, amenazas o situaciones que comprometan la seguridad a través de la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.