Colombia

Esta es la primera foto de Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá, tras ser trasladado por el Inpec desde la Escuela de Carabineros

El Inpec movilizó al funcionario tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien pidió que las personas judicializadas por hechos de corrupción fueran llevadas a centros penitenciarios

El senado judicializado estará recluido en La Picota a la espera del juicio - crédito Colprensa - @JulianZamudio/X
El senado judicializado estará recluido en La Picota a la espera del juicio - crédito Colprensa - @JulianZamudio/X
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Fue difundida una fotografía del senador judicializado Wadith Alberto Manzur Imbett tras su ingreso a la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, luego de que fuera trasladado desde la Escuela de Carabineros por orden del presidente Abelardo de la Espriella, que determinó examinar la situación penal de los privados de la libertad que estaban en guarniciones militares o estaciones policiales.

La imagen, ampliamente divulgada en las redes sociales, corresponde al registro realizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al momento de su llegada al centro penitenciario en el que continuará recluido mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Esta es la fotografía de registro en La Picota, la cárcel de máxima seguridad de Bogotá - crédito @JulianZamudio/X
Esta es la fotografía de registro en La Picota, la cárcel de máxima seguridad de Bogotá - crédito @JulianZamudio/X

El presidente De la Espriella anunció el 13 de septiembre de 2026 que los condenados por corrupción que estuvieran recluidos en infraestructuras policiales o militares pasarían a cárceles ordinarias.

En su momento, el mandatario cuestionó que personas procesadas o condenadas por delitos contra la administración pública contaran con condiciones distintas a las del sistema penitenciario regular.

Durante su alocución presidencial, el mandatario anunció la revisión de las condiciones de permanencia de personas privadas de la libertad en guarniciones militares y estaciones de Policía que no cumplan los requisitos legales. - crédito Presidencia

Por su lado, Manzur permanecía recluido desde marzo de 2026 en la Escuela de Carabineros, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura dentro de la investigación por supuestos acuerdos entre congresistas y funcionarios para financiar proyectos con recursos de la entidad, en medio del escándalo de los carrotanques de La Guajira.

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Su caso cobró relevancia con la instalación del nuevo Congreso de la República, el 20 de julio de 2026, cuando Manzur, tras quedar senador electo, solicitó a la Presidencia del Senado autorización para posesionarse desde su centro de reclusión, antes de ser llamado a juicio.

No obstante, su pedido enfrentó trabas legales por la situación judicial que atraviesa, debido a que, al no estar aún condenado por los hechos que se le atribuyeron.

Las acusaciones contra Wadith Manzur

El miércoles 11 de marzo de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a Wadith Manzur por el presunto delito de cohecho impropio y ordenó su reclusión preventiva en un centro carcelario,

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria en la que el alto tribunal también impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario a la representante Karen Astrith Manrique Olarte.

El congresista es uno de los involucrados en el caso de corrupción registrado durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El congresista es uno de los involucrados en el caso de corrupción registrado durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con la Corte, la investigación se concentra en hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023 cuando los señalados, en su rol de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, aceptaron ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

La Corte indaga presuntos acuerdos sobre contratos de la Ungrd

Según el reporte oficial, en varias reuniones se habrían pactado contraprestaciones para los congresistas por el trámite de esos créditos. El supuesto beneficio consistía en impulsar contratos y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Wadith Manzur habría sostenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro - crédito Cámara de Representantes
Wadith Manzur habría sostenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno Petro - crédito Cámara de Representantes

La Sala de Instrucción señaló que en los encuentros documentados se habrían definido montos con los que representantes del Ejecutivo favorecerían a los legisladores a cambio de comprometer sus funciones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El alto tribunal concluyó que el material reunido durante la etapa investigativa permite inferir que los procesados pudieron incurrir en cohecho impropio, delito que sanciona al servidor público que recibe dádivas por actos relacionados con sus funciones.

La decisión de acusar también cobijó a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, la Corte determinó que ellos continúen en libertad mientras avanza el proceso.

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