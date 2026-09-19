Colombia enfrenta 15 incendios forestales activos, nueve en Tolima; Cali reportó más de 70 hectáreas quemadas y dos bomberos lesionados

Las autoridades reforzaron los llamados a no quemar basura ni maleza y a informar de inmediato sobre columnas de humo o focos de incendio - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que Colombia registraba 15 incendios forestales activos y nueve controlados al corte de las 6:00 p. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la información oficial, el departamento con más emergencias activas es Tolima, con nueve casos en los municipios de Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

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También permanecen activos dos incendios en Cundinamarca, en los municipios de Nilo y Topaipí; dos más en Valle del Cauca, en Cali y Guadalajara de Buga; y uno en Cauca, Huila y Nariño.

Por ejemplo, en Nilo, Cundinamarca, el incendio en el cerro de la vereda La Palmita, en los sectores Cucuata y Cactus, recibe apoyo de cinco unidades de Bomberos Voluntarios, habitantes de la zona y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket.

Este fue el balance oficial de la Ungrd sobre los incendios, el viernes 18 de septiembre de 2026: en las horas de la tarde se agregó una conflagración más - crédito Ungrd

A su vez, en el departamento de Huila, las autoridades atienden un incendio en la vereda Upar, sector Mallungo, de Yaguará. En la operación participan Cuerpos de Bomberos de Yaguará, Teruel y Palermo.

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La Ungrd indicó que en Mallama, Nariño, las labores continúan en las veredas Puspued y Santa Elena, en el sector La Oscurana, con apoyo del comité municipal de gestión del riesgo, bomberos y la entidad nacional.

También, entre las emergencias controladas figuran incendios en Paime y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca; Yaguará, Huila; Ancuya, Nariño; y Coromoro, Santander.

En Tolima fueron controlados cuatro incendios en Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima y Suárez. En este último municipio, las operaciones contaron con unidades de Bomberos de Suárez, Carmen de Apicalá, Riosucio y Bomberos Oficiales de Bogotá.

En Cundinamarca se reportan dos focos activos de fuego - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook

Incendios en Cali alertaron a los ciudadanos: 70 hectáreas consumidas y viviendas afectadas

Un incendio forestal consumió más de 70 hectáreas de vegetación en Altos de Menga, al norte de Cali, y dejó cinco viviendas afectadas, dos bomberos lesionados y una adulta mayor atendida por inhalación de humo.

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El fuego comenzó hacia las 1:25 p. m. del jueves 17 de septiembre, cerca de un tanque de agua, y se extendió por la acción de los fuertes vientos hacia sectores residenciales y áreas de vegetación en Menga y Golondrinas.

El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, afirmó que se trataría de conflagraciones causadas por “manos criminales”, de acuerdo con una entrevista que el burgomaestre dio a Blu Radio.

Así se vieron las llamas en la zona montañosa del noroccidente de Cali - crédito @supershadai/X

Más de 80 personas participaron en las labores de control, con apoyo de bomberos de Cali y Yumbo, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

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La emergencia quedó controlada hacia las 10:20 p. m., aunque las unidades mantuvieron labores de enfriamiento en los puntos calientes ante la posibilidad de que el viento reavivara el fuego.

La difícil situación en Huila

Los incendios forestales en este departamento ya han consumido cerca de 2.300 hectáreas de cobertura vegetal, en especial, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias han dejado 161 emergencias en zonas rurales de 22 municipios durante 2026.

Datos oficiales de las autoridades territoriales indican que el departamento enfrenta jornadas con temperaturas superiores a 35 °C, un escenario que elevó el riesgo de fuego en áreas de pastos, rastrojos, árboles y cultivos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas ni viviendas afectadas.

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En Huila, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias dejaron 161 emergencias por incendios de cobertura vegetal en 22 municipios - crédito Cuerpo Bomberos Campoalegre Huila

La ingeniera forestal Osiris Peralta, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), indicó en diálogo con El Tiempo que el organismo activó desde abril un plan de contingencia dirigido a alcaldías, consejos municipales de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidades. La estrategia incluye recomendaciones para evitar incendios y medidas para promover el uso eficiente del agua.

“La CAM mantiene la prohibición de quemas con miras a la preparación de terrenos para actividades agrícolas”, afirmó Peralta.