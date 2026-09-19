Colombia

Colombia enfrenta 15 incendios forestales activos, nueve en Tolima; Cali reportó más de 70 hectáreas quemadas y dos bomberos lesionados

En los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamarca se presentan emergencias activas debido a las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de El Niño

Las autoridades reforzaron los llamados a no quemar basura ni maleza y a informar de inmediato sobre columnas de humo o focos de incendio - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook
Las autoridades reforzaron los llamados a no quemar basura ni maleza y a informar de inmediato sobre columnas de humo o focos de incendio - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook
Guardar

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que Colombia registraba 15 incendios forestales activos y nueve controlados al corte de las 6:00 p. m. del viernes 18 de septiembre de 2026.

Según la información oficial, el departamento con más emergencias activas es Tolima, con nueve casos en los municipios de Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

PUBLICIDAD

También permanecen activos dos incendios en Cundinamarca, en los municipios de Nilo y Topaipí; dos más en Valle del Cauca, en Cali y Guadalajara de Buga; y uno en Cauca, Huila y Nariño.

Por ejemplo, en Nilo, Cundinamarca, el incendio en el cerro de la vereda La Palmita, en los sectores Cucuata y Cactus, recibe apoyo de cinco unidades de Bomberos Voluntarios, habitantes de la zona y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket.

Este fue el balance oficial de la Ungrd sobre los incendios, el viernes 18 de septiembre de 2026: en las horas de la tarde se agregó una conflagración más - crédito Ungrd
Este fue el balance oficial de la Ungrd sobre los incendios, el viernes 18 de septiembre de 2026: en las horas de la tarde se agregó una conflagración más - crédito Ungrd

A su vez, en el departamento de Huila, las autoridades atienden un incendio en la vereda Upar, sector Mallungo, de Yaguará. En la operación participan Cuerpos de Bomberos de Yaguará, Teruel y Palermo.

PUBLICIDAD

La Ungrd indicó que en Mallama, Nariño, las labores continúan en las veredas Puspued y Santa Elena, en el sector La Oscurana, con apoyo del comité municipal de gestión del riesgo, bomberos y la entidad nacional.

También, entre las emergencias controladas figuran incendios en Paime y San Juan de Rioseco, en Cundinamarca; Yaguará, Huila; Ancuya, Nariño; y Coromoro, Santander.

En Tolima fueron controlados cuatro incendios en Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima y Suárez. En este último municipio, las operaciones contaron con unidades de Bomberos de Suárez, Carmen de Apicalá, Riosucio y Bomberos Oficiales de Bogotá.

En Cundinamarca se reportan dos focos activos de fuego - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook
En Cundinamarca se reportan dos focos activos de fuego - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook

Incendios en Cali alertaron a los ciudadanos: 70 hectáreas consumidas y viviendas afectadas

Un incendio forestal consumió más de 70 hectáreas de vegetación en Altos de Menga, al norte de Cali, y dejó cinco viviendas afectadas, dos bomberos lesionados y una adulta mayor atendida por inhalación de humo.

El fuego comenzó hacia las 1:25 p. m. del jueves 17 de septiembre, cerca de un tanque de agua, y se extendió por la acción de los fuertes vientos hacia sectores residenciales y áreas de vegetación en Menga y Golondrinas.

El alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, afirmó que se trataría de conflagraciones causadas por “manos criminales”, de acuerdo con una entrevista que el burgomaestre dio a Blu Radio.

Así se vieron las llamas en la zona montañosa del noroccidente de Cali - crédito @supershadai/X
Así se vieron las llamas en la zona montañosa del noroccidente de Cali - crédito @supershadai/X

Más de 80 personas participaron en las labores de control, con apoyo de bomberos de Cali y Yumbo, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

La emergencia quedó controlada hacia las 10:20 p. m., aunque las unidades mantuvieron labores de enfriamiento en los puntos calientes ante la posibilidad de que el viento reavivara el fuego.

La difícil situación en Huila

Los incendios forestales en este departamento ya han consumido cerca de 2.300 hectáreas de cobertura vegetal, en especial, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias han dejado 161 emergencias en zonas rurales de 22 municipios durante 2026.

Datos oficiales de las autoridades territoriales indican que el departamento enfrenta jornadas con temperaturas superiores a 35 °C, un escenario que elevó el riesgo de fuego en áreas de pastos, rastrojos, árboles y cultivos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas ni viviendas afectadas.

En Huila, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias dejaron 161 emergencias por incendios de cobertura vegetal en 22 municipios - crédito Cuerpo Bomberos Campoalegre Huila
En Huila, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias dejaron 161 emergencias por incendios de cobertura vegetal en 22 municipios - crédito Cuerpo Bomberos Campoalegre Huila

La ingeniera forestal Osiris Peralta, de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), indicó en diálogo con El Tiempo que el organismo activó desde abril un plan de contingencia dirigido a alcaldías, consejos municipales de gestión del riesgo, sectores productivos y comunidades. La estrategia incluye recomendaciones para evitar incendios y medidas para promover el uso eficiente del agua.

“La CAM mantiene la prohibición de quemas con miras a la preparación de terrenos para actividades agrícolas”, afirmó Peralta.

Temas Relacionados

Incendios ColombiaIncendios HuilaBalanceUngrdFenómeno El NiñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video del momento exacto del presunto rapto de Ana Lucía González a manos de José Rojas en Bogotá: la menor fue hallada sin vida en una alcantarilla

Los registros videográficos mostraron fragmentos del recorrido que realizó el señalado por el asesinato de la menor en la localidad de Ciudad Bolívar

Video del momento exacto del presunto rapto de Ana Lucía González a manos de José Rojas en Bogotá: la menor fue hallada sin vida en una alcantarilla

El clásico Santa Fe vs. Millonarios por la Liga Femenina terminó en pelea: así comenzó el choque

Luego del empate 2-2 en El Campín de Bogotá, por la ida de las semifinales, los ánimos se calentaron en el campo de juego y todo comenzó por un acto provocador de una jugadora

El clásico Santa Fe vs. Millonarios por la Liga Femenina terminó en pelea: así comenzó el choque

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

La expareticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció que varios comediantes se amparan en sus personajes para dirigirle agravios que calificó como violencia de género

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

“Ningún pasaje vale más que una vida”: gerente general de Transmilenio se pronunció sobre asesinato de guardia anticolados Cristian Garzón

El jefe de la empresa de transporte masivo sostuvo que el hecho de intolerancia fue “repudiable” y llamó la atención sobre el respeto por la vida de quienes cuidan a la ciudadanía

“Ningún pasaje vale más que una vida”: gerente general de Transmilenio se pronunció sobre asesinato de guardia anticolados Cristian Garzón

David Vélez, creador del neobanco Nu, será asesor de inteligencia artificial en Colombia

Este neobanco atiende a más de 140 millones de clientes y registró ingresos promedio de aproximadamente USD 16 por cliente activo durante el primer trimestre de 2026

David Vélez, creador del neobanco Nu, será asesor de inteligencia artificial en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Deportes

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Luis Díaz no brilló, pero el Bayern Múnich arrasó: hubo goleada 7-0 al Unión Berlín en la Bundesliga

Asociación de futbolistas criticó polémica decisión de la Federación Colombiana de Fútbol que afecta a los jugadores de la selección Colombia: “Incumple los acuerdos asumidos”

Royer Caicedo, Daniel Arcila y Matías Orozco: perfiles de los desconocidos jugadores que Néstor Lorenzo convocó a la selección Colombia para la próxima fecha FIFA