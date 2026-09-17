Colombia

Cortarán el servicio de agua en más de 60 barrios del norte de Bogotá el sábado 19 de septiembre: la suspensión durará 12 horas

La empresa realizará ensayos en las válvulas del Complejo Santa Ana para mejorar la confiabilidad del sistema de distribución y reducir riesgos sobre el abastecimiento ante eventuales movimientos sísmicos

Cortes de agua en Bogotá
La interrupción del servicio de agua en Usaquén abarcará el área comprendida entre las calles 119 y 198 y entre las carreras Séptima y Décima este - crédito Colprensa
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) suspenderá el servicio de agua durante 12 horas en varios barrios del norte de la ciudad entre la noche del sábado 19 de septiembre y la mañana del domingo 20, por pruebas en las válvulas del Complejo Santa Ana destinadas a reforzar la red frente a terremotos.

La interrupción comenzará a las 10:00 p. m., del sábado en sectores de la localidad de Usaquén, comprendidos entre las calles 119 y 198, y entre las carreras Séptima y Décima este. La empresa indicó que el suministro empezará a restablecerse en forma paulatina desde las 8:00 a. m., del domingo.

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Las pruebas hacen parte de las labores preventivas para fortalecer el sistema de distribución de agua de Bogotá. La empresa explicó que la intervención busca mejorar la confiabilidad de una infraestructura considerada clave para el abastecimiento de la ciudad y reducir los impactos de eventuales movimientos sísmicos.

La suspensión fue programada durante la noche para limitar las afectaciones sobre las actividades diarias de los usuarios. La entidad pidió a los residentes preparar reservas de agua antes del inicio del corte y hacer un uso racional del recurso mientras se normaliza el servicio.

Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá
El corte de agua en el norte de Bogotá comenzará a las 20.00 del sábado 19 de septiembre y el servicio se restablecerá de forma paulatina desde las 8.00 del domingo 20 - crédito Acueducto de Bogotá

Barrios de Usaquén que tendrán corte de agua

La restricción afectará a los siguientes barrios y sectores de la localidad de Usaquén:

  1. Horizontes Norte
  2. La Esperanza
  3. Parte alta de San Cristóbal Norte
  4. Los Alpes II Sector
  5. Ginebra
  6. Bellavista
  7. Unicerros
  8. Sagrado Corazón
  9. Montearroyo
  10. Ciudadela Real
  11. La Glorieta
  12. Usaquén - Casa Cristo Rey
  13. Cerros de Santa Bárbara
  14. Urbanización Furatena
  15. Santa Ana Oriental
  16. La Franja de Buenavista
  17. La Llanurita II
  18. Chaparral
  19. Nuevo Horizonte
  20. La Llanurita
  21. Horizontes Usaquén
  22. La Frontera
  23. Arenera Buenavista
  24. La Estrellita
  25. Buenavista II Sector
  26. El Cerro Parte Baja, Villa Nydia
  27. Terrazas de San Ángel
  28. Santa Cecilia Baja
  29. Santa Cecilia Parte Baja
  30. La Perla Oriental
  31. Usaquén - Urbanización Portal de Siena
  32. El Cerro Occidental
  33. Agua Dulce
  34. Los Naranjos
  35. Cerros Norte
  36. Altos de Serrezuela
  37. El Redil
  38. El Codito
  39. Santa Cecilia Norte Parte Alta
  40. La Cañada
  41. El Pañuelito
  42. Cerros de Los Alpes
  43. Bosques de Medina
  44. Sierras del Moral
  45. Tibabita 2
  46. El Pinar de Santa Bárbara
  47. Delicias del Carmen
  48. Bosque de Soratama
  49. Barrancas Oriental
  50. Bocacolina El Cedro
  51. Bosque de Pinos III
  52. Barrancas Oriental - La Roca, Predio
  53. Barrancas Oriental - Servitá
  54. Mirador del Norte
  55. Arauquita
  56. Arauquita II Sector
  57. Horizontes
  58. Buenavista La Estrellita II
  59. Ibiza
  60. Barrancas Alto
  61. Balcones de Vista Hermosa
  62. Buenavista
  63. Soratama
Cortesía: Infobae
La Eaab programó la suspensión de agua en horario nocturno para limitar las afectaciones sobre las actividades diarias de los usuarios - crédito Infobae

La Eaab recomendó llenar previamente los tanques de reserva de las viviendas. Para quienes almacenen agua en recipientes, la empresa indicó que debe consumirse antes de 24 horas.

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También solicitó priorizar el recurso para el lavado de manos y la preparación de alimentos. La entidad señaló que estas medidas permiten afrontar la suspensión temporal mientras se ejecutan los trabajos en el Complejo Santa Ana.

Mantenimiento de redes y corte pendiente en Kennedy

Las pruebas en Usaquén se suman a otras obras de reparación y mantenimiento que la Eaab desarrolla entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026 en distintos sectores de Bogotá. Según la empresa, esas intervenciones buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de la red de distribución.

Uno de los cortes asociados a esas actividades comenzará el viernes 18 de septiembre en la localidad de Kennedy. La suspensión afecta a los barrios Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco y Casablanca.

El área intervenida en Kennedy está ubicada entre la diagonal 67 Sur y la Autopista Sur, y entre las carreras 71B y 77A. El corte inició a las 10.00 a. m., y tiene una duración prevista de 24 horas, por lo que concluirá el sábado 19 de septiembre.

Cortes de agua en Bogotá
La suspensión empezó a las 10.00 del viernes 18 de septiembre entre la diagonal 67 Sur y la Autopista Sur, y entre las carreras 71B y 77A, con carrotanques disponibles vía Acualínea 116 - crédito Colprensa

La labor programada en esa zona corresponde a una verificación de macromedición. La EAAB informó que dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público; el servicio podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.

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