Cortarán el servicio de agua en más de 60 barrios del norte de Bogotá el sábado 19 de septiembre: la suspensión durará 12 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) suspenderá el servicio de agua durante 12 horas en varios barrios del norte de la ciudad entre la noche del sábado 19 de septiembre y la mañana del domingo 20, por pruebas en las válvulas del Complejo Santa Ana destinadas a reforzar la red frente a terremotos.
La interrupción comenzará a las 10:00 p. m., del sábado en sectores de la localidad de Usaquén, comprendidos entre las calles 119 y 198, y entre las carreras Séptima y Décima este. La empresa indicó que el suministro empezará a restablecerse en forma paulatina desde las 8:00 a. m., del domingo.
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Las pruebas hacen parte de las labores preventivas para fortalecer el sistema de distribución de agua de Bogotá. La empresa explicó que la intervención busca mejorar la confiabilidad de una infraestructura considerada clave para el abastecimiento de la ciudad y reducir los impactos de eventuales movimientos sísmicos.
La suspensión fue programada durante la noche para limitar las afectaciones sobre las actividades diarias de los usuarios. La entidad pidió a los residentes preparar reservas de agua antes del inicio del corte y hacer un uso racional del recurso mientras se normaliza el servicio.
Barrios de Usaquén que tendrán corte de agua
La restricción afectará a los siguientes barrios y sectores de la localidad de Usaquén:
- Horizontes Norte
- La Esperanza
- Parte alta de San Cristóbal Norte
- Los Alpes II Sector
- Ginebra
- Bellavista
- Unicerros
- Sagrado Corazón
- Montearroyo
- Ciudadela Real
- La Glorieta
- Usaquén - Casa Cristo Rey
- Cerros de Santa Bárbara
- Urbanización Furatena
- Santa Ana Oriental
- La Franja de Buenavista
- La Llanurita II
- Chaparral
- Nuevo Horizonte
- La Llanurita
- Horizontes Usaquén
- La Frontera
- Arenera Buenavista
- La Estrellita
- Buenavista II Sector
- El Cerro Parte Baja, Villa Nydia
- Terrazas de San Ángel
- Santa Cecilia Baja
- Santa Cecilia Parte Baja
- La Perla Oriental
- Usaquén - Urbanización Portal de Siena
- El Cerro Occidental
- Agua Dulce
- Los Naranjos
- Cerros Norte
- Altos de Serrezuela
- El Redil
- El Codito
- Santa Cecilia Norte Parte Alta
- La Cañada
- El Pañuelito
- Cerros de Los Alpes
- Bosques de Medina
- Sierras del Moral
- Tibabita 2
- El Pinar de Santa Bárbara
- Delicias del Carmen
- Bosque de Soratama
- Barrancas Oriental
- Bocacolina El Cedro
- Bosque de Pinos III
- Barrancas Oriental - La Roca, Predio
- Barrancas Oriental - Servitá
- Mirador del Norte
- Arauquita
- Arauquita II Sector
- Horizontes
- Buenavista La Estrellita II
- Ibiza
- Barrancas Alto
- Balcones de Vista Hermosa
- Buenavista
- Soratama
La Eaab recomendó llenar previamente los tanques de reserva de las viviendas. Para quienes almacenen agua en recipientes, la empresa indicó que debe consumirse antes de 24 horas.
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También solicitó priorizar el recurso para el lavado de manos y la preparación de alimentos. La entidad señaló que estas medidas permiten afrontar la suspensión temporal mientras se ejecutan los trabajos en el Complejo Santa Ana.
Mantenimiento de redes y corte pendiente en Kennedy
Las pruebas en Usaquén se suman a otras obras de reparación y mantenimiento que la Eaab desarrolla entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026 en distintos sectores de Bogotá. Según la empresa, esas intervenciones buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de la red de distribución.
Uno de los cortes asociados a esas actividades comenzará el viernes 18 de septiembre en la localidad de Kennedy. La suspensión afecta a los barrios Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estancia Protabaco y Casablanca.
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El área intervenida en Kennedy está ubicada entre la diagonal 67 Sur y la Autopista Sur, y entre las carreras 71B y 77A. El corte inició a las 10.00 a. m., y tiene una duración prevista de 24 horas, por lo que concluirá el sábado 19 de septiembre.
La labor programada en esa zona corresponde a una verificación de macromedición. La EAAB informó que dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público; el servicio podrá solicitarse a través de la Acualínea 116.
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