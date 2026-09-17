Colombia

Isabel Zuleta lanzó fuerte reclamo tras salir de la indagatoria en la Corte Suprema: “Deberían respetar la justicia”

El expediente busca establecer si la congresista incurrió en una eventual extralimitación de sus funciones durante un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en Bogotá

La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, afirmó que el partido de Gobierno buscará la reelección del presidente Petro, desatando un intenso debate en la opinión pública - crédito Mariano Vimos/Colprensa
La senadora Isabel Zuleta rindió indagatoria este jueves 17 de septiembre de 2026 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia - crédito Mariano Vimos/Colprensa
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La senadora Isabel Zuleta, integrante de la bancada del Pacto Histórico, rindió indagatoria el jueves 17 de septiembre de 2026 ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de abuso de función pública.

Al término de la diligencia judicial en la sede del alto tribunal en el centro de Bogotá, la congresista confrontó a los periodistas que la esperaban a la salida y cuestionó el cubrimiento informativo que se le ha dado al expediente.

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La investigación formal contra la congresista fue asumida por el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala Especial de Instrucción, que busca establecer si la legisladora incurrió en una eventual extralimitación de sus atribuciones institucionales durante un procedimiento de registro e inspección adelantado el 10 de julio de 2025 en las instalaciones de la cárcel La Picota, sur de Bogotá, que terminó con la implicación de alias Pipe Tuluá.

Al salir de la sede judicial tras culminar la diligencia de vinculación procesal, la senadora fue abordada por un reportero de Blu Radio para conocer sus impresiones sobre la jornada. En ese momento, la congresista manifestó su inconformidad por las filtraciones y publicaciones periodísticas realizadas sobre las actuaciones del alto tribunal.

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“No, no yo, ni siquiera ustedes. Ustedes deberían respetar la justicia. Eso que hacen no es correcto. Aquí hay reserva. La reserva la deberían respetar también los medios de comunicación. Yo, respetuosa de la justicia, siempre voy a guardar la reserva”, sostuvo la senadora Isabel Zuleta ante el abordaje del periodista en la vía pública.

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