Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo responsabilizó al Gobierno Petro por las posibles dificultades para pagar las pensiones a finales del 2026: “Presupuesto de mentiras”

El vicepresidente aseguró que el Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de congelar el gasto público para garantizar “los programas sociales en Colombia”

El pronunciamiento de José Manuel Restrepo fue hecho a medios de comunicación - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El pronunciamiento de José Manuel Restrepo fue hecho a medios de comunicación - crédito Mauricio Dueñas/EFE
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Durante una reunión con la bancada del Centro Democrático y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, la ministra de Trabajo, Natalia López, advirtió que al cierre del año 2026 faltarán hasta $5 billones para cubrir las pensiones de los colombianos.

La funcionaria también señaló que la cartera no cuenta con recursos para mantener más de 1.000 contratos por Orden de Prestación de Servicios (OPS), por lo que deberán finalizar.

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Ante esta situación, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, se refirió a lo sucedido y cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro tras las advertencias sobre las dificultades presupuestales para garantizar el pago de las pensiones durante el cierre de 2026 y la vigencia de 2027.

José Manuel Restrepo cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro tras las advertencias sobre las dificultades presupuestales para garantizar el pago de las pensiones durante el cierre de 2026 y la vigencia de 2027 -crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro tras las advertencias sobre las dificultades presupuestales para garantizar el pago de las pensiones durante el cierre de 2026 y la vigencia de 2027 -crédito @jrestrp/X

Según afirmó, la administración previa dejó una proyección fiscal que no corresponde con la disponibilidad real de recursos.

“El Gobierno anterior dejó un presupuesto para 2027 de mentiras”, expresó Restrepo. También calificó como una “irresponsabilidad” la situación presupuestal que, según el Gobierno, podría afectar la cobertura de las obligaciones pensionales.

“Lo que les puedo decir es lo que señaló en su momento el ministro de Hacienda. ¿Qué dijo? Dijo que, desafortunadamente, en los últimos cuatro años, el gobierno anterior dejó un presupuesto de la Nación para 2027 mal elaborado; un presupuesto de mentiras, que no contemplaba los gastos correspondientes a asuntos como la educación superior, las remuneraciones de los funcionarios públicos, las pensiones y la educación", indicó Restrepo.

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El vicepresidente Restrepo calificó como una “irresponsabilidad” lo hecho por la administración anterior, y que esta administración está corrigiendo el “presupuesto de mentiras”.

“Eso fue una irresponsabilidad del gobierno anterior. ¿Qué está haciendo este gobierno? Corrigiendo la irresponsabilidad del gobierno de Petro, del señor Petro y de sus ministros de Estado, quienes solo dejaron un presupuesto de mentiras", afirmó Restrepo a medios de comunicación.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de congelar el gasto público para garantizar “los programas sociales en Colombia”.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
José Manuel Restrepo indicó que el Ministerio de Hacienda está evaluando la posibilidad de congelar el gasto público para garantizar “los programas sociales en Colombia” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda ha dicho que, tanto este año como el próximo, tomará decisiones para eliminar o congelar gasto público, con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los programas sociales en Colombia”, aseveró.

Asofondos

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, afirmó que Colpensiones tendría un faltante cercano a $5 billones para cumplir con el pago de las mesadas correspondientes a los últimos tres meses de 2026. Según explicó, la diferencia surgió a partir de un aumento del salario mínimo superior al previsto cuando se elaboró el presupuesto.

En diálogo con Blu Radio, Velasco sostuvo que los recursos asignados a Colpensiones se calcularon con una proyección de ajuste salarial de alrededor de 7,5%, cifra que resultaba de la inflación estimada más un punto porcentual. No obstante, el Gobierno nacional fijó un incremento de 23,7%, lo que elevó el costo de las obligaciones pensionales.

Andrés Velasco de Asofondos alertó que el uso de recursos privados para gasto corriente podría agravar el equilibrio fiscal y comprometer la viabilidad de las pensiones a futuro - crédito Asofondos
Andrés Velasco insistió en la necesidad de resolver el problema fiscal del país - crédito Asofondos

El dirigente gremial indicó que cerca del 60% de las pensiones que paga Colpensiones equivale al salario mínimo, por lo que el aumento tuvo un efecto directo sobre el gasto. El desembolso anual por estos pagos se ubica entre $8 y $9 billones.

Velasco agregó que el ajuste también afectó la planeación fiscal para 2027. La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda incluyó $6,5 billones adicionales para cubrir compromisos del sistema pensional. Aunque las cotizaciones de trabajadores con ingresos de $1.750.905 mensuales compensan una parte del impacto, persistiría un saldo negativo. El Ministerio de Hacienda deberá redistribuir recursos del Presupuesto General de la Nación durante el último trimestre de 2026.

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