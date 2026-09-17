Políticos del Pacto Histórico criticaron a Abelardo de la Espriella por no asistir a la Asamblea General de la ONU: “Un impresentable internacional”

La ausencia de Abelardo de la Espriella en la Asamblea General de la ONU abrió críticas de la oposición sobre la representación de Colombia en Nueva York - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @PactoCol/X

Guardar

Dos días después de que el presidente Abelardo de la Espriella decidiera enviar al viceministro José Manuel Restrepo como vocero oficial del Gobierno nacional ante la Asamblea General de la ONU, desde la oposición no se han hecho esperar las críticas.

De hecho, la ausencia del mandatario nacional en Nueva York abrió cuestionamientos sobre el papel que asumirá el vicepresidente ante los principales líderes y organismos multilaterales.

PUBLICIDAD

La exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, sostuvo que la designación expondría la supuesta relación de poder que ejerce el viceministro sobre el presidente de la República. “El verdadero presidente de Colombia es el Duquismo con José Manuel Restrepo como su vocero”, escribió en su cuenta de X.

La dirigente también afirmó que el mandatario fue apartado de la campaña de segunda vuelta y ahora quedará fuera de la principal cita diplomática de Colombia ante Naciones Unidas. Para Pizarro, será Restrepo quien dialogue con los altos dignatarios reunidos en la Asamblea General.

María José Pizarro afirmó que José Manuel Restrepo expone una relación de poder dentro del Gobierno y cuestionó que asuma la vocería ante la ONU - crédito X

“A Abelardo lo escondieron en segunda vuelta y ahora lo esconden a nivel internacional, será el vicepresidente quien dialogue con los altos dignatarios del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas . ¡Impresentable!“, concluyó Pizarro.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, el senador Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, se sumó a los cuestionamientos. El congresista definió a Restrepo como “el verdadero Presidente de Colombia a la sombra” y señaló que tendría funciones de “Superministro” dentro de la administración.

Ocampo cuestionó que el vicepresidente pronuncie el discurso colombiano ante la ONU. Según escribió, sería el primer vicepresidente que asiste y habla ante ese organismo desde 1946, una decisión que vinculó con la influencia de Restrepo sobre el rumbo político del país.

“El verdadero Presidente de Colombia a la sombra. Restrepo tiene funciones de ‘Superministro’ y será el primer Vicepresidente que históricamente desde 1946, asista y de su discurso ante la ONU. No se trata únicamente de que Abelardo sea un impresentable a nivel internaional, se trata de quien maquina el rumbo y el destino de Colombia”, comentó el congresista.

PUBLICIDAD

Alejandro Ocampo sostuvo que José Manuel Restrepo actuará como un “Superministro” y cuestionó que el vicepresidente pronuncie el discurso de Colombia ante la ONU - crédito X

La delegación colombiana viajará sin Abelardo de la Espriella

El vicepresidente encabezará la representación colombiana durante la Semana de Alto Nivel, que se celebrará la próxima semana en Nueva York. La participación sustituirá la presencia del jefe de Estado en un escenario que reúne a delegaciones de numerosos países para discutir asuntos de política internacional.

La delegación incluirá al canciller Ómar Bula, a la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y al embajador permanente ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

La agenda de José Manuel Restrepo abarcará reuniones con gobiernos, organismos multilaterales, fondos de inversión, empresarios e inversionistas. El objetivo del Gobierno será presentar proyectos nacionales, buscar cooperación internacional y exponer las condiciones que propone para atraer capital extranjero hacia Colombia.

PUBLICIDAD

Uno de los asuntos centrales será la estrategia “Misión Crecer”, con la que el Gobierno pretende promover la llegada de recursos privados al país. Restrepo preparó parte de esa agenda en encuentros previos con ProColombia.

José Manuel Restrepo encabezará la delegación colombiana en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU la próxima semana en Nueva York - crédito Elizabeth Frantz/Reuters

La iniciativa plantea incentivos para captar capital y cambios en procesos estatales. La administración considera que existen “trabas y trámites” que dificultan la llegada de inversión y busca modificar esos mecanismos.

El plan también contempla un mayor uso del ahorro nacional. La delegación presentará proyectos que puedan desarrollarse en Colombia ante potenciales socios internacionales.

La propuesta económica estará acompañada por “Colombia Week”, una estrategia de promoción que mostrará un portafolio de oportunidades de inversión. La actividad formará parte de los encuentros con representantes del sector privado durante la estadía en Nueva York.

PUBLICIDAD

El Gobierno pretende que esos espacios permitan explicar las condiciones de sus proyectos y ampliar el contacto con empresarios. La búsqueda de capital externo coincide con los lineamientos recientes de la Cancillería sobre cooperación económica y coordinación internacional.

La agenda también incluirá asuntos de seguridad, crimen transnacional organizado y narcotráfico. Estos temas forman parte de las prioridades que la administración ha planteado para su vínculo con otros países y con los organismos multilaterales.

El canciller Ómar Bula ha señalado que la política exterior buscará fortalecer la cooperación frente a las estructuras criminales que operan entre distintos países. La Cancillería también propone utilizar los acuerdos internacionales para objetivos de seguridad y desarrollo.

PUBLICIDAD

La presencia colombiana coincidirá con el inicio de la gestión de Mauricio Gaona como embajador permanente ante Naciones Unidas. El diplomático presentó sus credenciales ante el secretario general, António Guterres, el 9 de septiembre.

Gaona tendrá tareas vinculadas con la preparación de la Semana de Alto Nivel y con la representación de Colombia en el Consejo de Seguridad. Su llegada hace parte de la reorganización diplomática que el Gobierno adelantó con nuevos nombramientos en Washington y Nueva York.