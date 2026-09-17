Colombia

Petro negó que el faltante de $5 billones para pagar las pensiones se deba al aumento del salario mínimo: “Es producto del robo”

El presidente de Asofondos aseguró que la administración anterior es responsable del déficit que hay en Colpensiones. También indicó que el incremento del salario debió ser mucho menor al 23% que estableció el Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro mostró su rechazo a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
El expresidente Gustavo Petro señaló a los banqueros de ser responsables de la falta de recursos para pagar las pensiones. No presentó pruebas para sustentar sus acusaciones - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr
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El exmandatario Gustavo Petro rechazó las declaraciones que dio el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, sobre los recursos que hacen falta para pagar las pensiones de los colombianos, debido a un déficit que enfrenta Colpensiones.

De acuerdo con Velasco, que se pronunció ante la prensa el 17 de septiembre, la administración anterior es responsable de la carencia de los recursos, puesto que incrementó el salario mínimo para 2026 en un 23%. A su juicio, el alza fue muy alta, debido a que las estimaciones indicaban que debía ser de máximo 7,5%.

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“Según nuestras estimaciones, esos $5 billones (de déficit) han faltado durante todo el año, porque el Presupuesto General de la Nación que se hizo para 2026 se hizo con un supuesto de inflación y de productividad que daban para un aumento del salario mínimo de máximo el siete y medio porciento”, precisó el presidente de Asofondos ante los medios de comunicación.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
La falta de recursos para pagar las pensiones sería el resultado de un presupuesto mal elaborado y el incremento del salario mínimo, según el presidente de Asofondos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El ex jefe de Estado negó que el incremento del salario mínimo haya sido la causa de la falta de recursos de Colpensiones. Según explicó, la situación respondería a un supuesto hurto de ahorros por parte de entidades bancarias, aunque no proporcionó pruebas para sustentar sus acusaciones.

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“No señor, es producto del robo y la estafa que hicieron como banqueros los señores del grupo aval y de Bancolombia al robarse el ahorro de los trabajadores que es propiedad de los trabajadores que se trasladaron a Colpensiones para cumplir el sueño de disfrutar de una pensión que ahora les paga toda la sociedad colombiana cubriendo el robo billonario de los dos banqueros más grandes del país (sic)”, aseveró el expresidente en una publicación en su cuenta de X.

El expresidente Gustavo Petro negó que el déficit que tiene Colpensiones obedezca al incremento del salario mínimo para 2026 - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro negó que el déficit que tiene Colpensiones obedezca al incremento del salario mínimo para 2026 - crédito @petrogustavo/X

No obstante, de acuerdo con el presidente de Asofondos, el incremento del salario mínimo sí tuvo un impacto en los recursos de las pensiones que maneja Colpensiones, porque estuvo “por encima de todos los parámetros técnicos” que se deben tener en cuenta para ello.

Adicionalmente, indicó que, para este año, las pensiones del régimen general de Colpensiones cuestan $80 billones. Ese monto supera lo recaudado en IVA, según detalló Velasco. De la totalidad, $40 billones, aproximadamente, tendrán que ser pagados a través del Presupuesto General de la Nación, mientras que los $40 billones restantes constituyen una deuda que se está adquiriendo con los futuros pensionados del país.

Pues, el pago de ese dinero “se financia con cotizaciones de hoy en día o con traslados de personas que están cotizando hoy en día. Entonces, las pensiones públicas en Colombia cuestan $80 billones; $40 billones los pagamos con impuestos y $40 billones los pagamos endeudándonos con las generaciones futuras”, aclaró el presidente de Asofondos ante la prensa.

La doble asesoría fue el requisito clave para el traslado entre Colpensiones y las AFP, con comparación de proyecciones de pensión y semanas exigidas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación
Este año, las pensiones del régimen general de Colpensiones cuestan $80 billones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Procuraduría General de la Nación

El 17 de septiembre, el vicepresiente José Manuel Restrepo presentó ante los medios de comunicación un problema adicional que, a su juicio, es responsabilidad de la adminstración anterior, y que también dificulta el pago de las pensiones de los colombianos. Según detalló, se trata el Presupuesto General de la Nación que estableció el gobierno Petro para 2027, el cual no contemplaba rubros esenciales, como el pago de pensiones.

El funcionario aseguró que el presupuesto fue elaborado incorrectamente y que también dejó por fuera gastos cruciales para el sector de la educación y el pago de los salarios de los servidores públicos.

“Lo que les puedo decir es lo que señaló en su momento el ministro de Hacienda (Miguel Gómez Martínez). ¿Qué dijo? Dijo que, desafortunadamente, en los últimos cuatro años, el gobierno anterior dejó un presupuesto de la Nación para 2027 mal elaborado; un presupuesto de mentiras, que no contemplaba los gastos correspondientes a asuntos como la educación superior, las remuneraciones de los funcionarios públicos, las pensiones y la educación", indicó Restrepo ante los medios de comunicación.

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