Alcalde Galán aclaró si habrá racionamiento de agua en Bogotá por El Niño y pidió reforzar el ahorro de energía ante los picos de demanda

El alcalde Galán aseguró que el fenómeno de El Niño no llevará a un racionamiento de agua en Bogotá - crédito Colpresa

Guardar

Bogotá no tendrá racionamiento de agua durante el fenómeno de El Niño, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán durante su participación en el Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), donde además habló sobre las medidas de ahorro que considera necesarias ante los posibles retos de demanda energética.

La declaración del mandatario distrital se produjo en medio de una conversación sobre el comportamiento de los servicios públicos y las condiciones que podría enfrentar la capital durante los próximos meses. Galán señaló que, aunque el fenómeno climático genera preocupación por sus efectos sobre la demanda, el abastecimiento de agua de Bogotá no contempla un escenario de racionamiento.

PUBLICIDAD

“Entonces, es una decisión, creo que no fue fácil, pero logramos, gracias a eso, tener hoy la posibilidad de anunciarle a Bogotá que no hay ningún riesgo de que en este fenómeno del Niño tengamos racionamiento de agua en Bogotá. No existe ese riesgo, ya garantizamos el abastecimiento de agua en medio del peor fenómeno de El Niño que va a tener el país”, señaló el mandatario local.

Bogotá mantendrá el abastecimiento de agua durante el fenómeno de El Niño, según aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde aprovechó su intervención para insistir en la importancia de promover un mayor ahorro energético. Según explicó, la ciudad está dispuesta a trabajar junto con Asocapitales y el Gobierno nacional en una campaña que permita reducir los riesgos asociados a los momentos de mayor consumo.

PUBLICIDAD

“Tenemos que hacer una apuesta fundamental de ahorro. Uno de los mensajes de este Congreso y de arranque de gobierno es decirles que estamos dispuestos, desde Asocapitales y Bogotá, a trabajar con el Gobierno nacional en llave para una campaña que nos permita avanzar, que no tengamos retos en esos picos de demanda y que pueden llevar a situaciones críticas en los próximos meses por el fenómeno de El Niño”, dijo.

Durante el encuentro también se abordaron otros asuntos relacionados con el desarrollo de Bogotá. El alcalde aseguró que una de sus apuestas está dirigida a atraer inversión, especialmente en proyectos de renovación urbana y en el sector aeronáutico. “Vamos a trabajar para lograr que ese desarrollo que está teniendo la ciudad, y que va a tener todavía, por ejemplo, en sectores como Lagos de Torca, donde van a vivir 400.000 personas, tenga garantías de abastecimiento de energía”, afirmó.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bogotá llamó a fortalecer las medidas de ahorro energético ante los picos de demanda que podrían presentarse por El Niño - crédito CAR

En ese último punto, destacó la importancia del Aeropuerto Internacional El Dorado para la ciudad y para la región. Galán sostuvo que la terminal compite con el aeropuerto de São Paulo y señaló que es líder en carga en América Latina. Sin embargo, el mandatario reconoció que esa posición requiere nuevas inversiones. Durante el panel, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió precisamente a la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria y mencionó el proyecto Dorado Max.

“Pero esto no está garantizado. Tenemos que seguir haciendo inversión, tenemos que hablar del Dorado Max”, le dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, también presente en el panel del congreso de Acolgen. El alcalde también entregó cifras sobre los avances de su administración en materia de vivienda. Galán afirmó que Bogotá ha adjudicado 37.000 subsidios durante los dos años y ocho meses de su gestión.

PUBLICIDAD

Según el mandatario, esa cifra representa casi el doble de los subsidios adjudicados, sumados, por los tres gobiernos anteriores de la capital. Además, aseguró que la administración distrital mantiene el objetivo de ampliar esa cifra hasta alcanzar los 60.000 subsidios.

El Aeropuerto El Dorado fue otro de los temas abordados por el mandatario distrital durante el encuentro - crédito @AerocivilCol / X

“Ya hemos adjudicado 37.000 subsidios de vivienda en Bogotá en dos años y ocho meses. Eso es casi el doble de lo que adjudicaron, sumados, los tres gobiernos anteriores en Bogotá. Y vamos a llegar a 60.000 subsidios”, concluyó. La intervención de Galán dejó así varios anuncios sobre la agenda de la capital, aunque uno de los principales mensajes estuvo relacionado con los servicios públicos: ante el fenómeno de El Niño, el alcalde aseguró que Bogotá no tendrá racionamiento de agua.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, planteó que el ahorro energético debe convertirse en una tarea conjunta entre las autoridades nacionales y territoriales para enfrentar los periodos de mayor demanda. La propuesta busca anticiparse a posibles dificultades y promover un consumo más eficiente durante los próximos meses.