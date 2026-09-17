Colombia

La antigua mina de carbón que hoy es un ecoparque para visitar cerca de Medellín

El yacimiento ofrece una experiencia bajo tierra que repasa la historia carbonífera de Antioquia, con acceso a herramientas, fotografías y piezas artísticas elaboradas en este material

El recorrido por la mina de Amagá dura entre 25 y 35 minutos e incluye herramientas, fotografías y obras hechas con carbón - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
El recorrido por la mina de Amagá dura entre 25 y 35 minutos e incluye herramientas, fotografías y obras hechas con carbón - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
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La Mina Museo de Carbón de Amagá, un antiguo yacimiento cuya explotación comenzó hacia 1920, recibe visitantes a menos de dos horas de Medellín con recorridos subterráneos que reconstruyen el trabajo de los mineros y la historia carbonífera de Antioquia.

El espacio está ubicado en el corregimiento de Minas, en el municipio de Amagá, y fue convertido en museo por la familia Vélez Agudelo décadas después de que iniciara la extracción. La propuesta reúne patrimonio industrial, actividades al aire libre y opciones recreativas en el denominado Ecoparque Minero del Carbón.

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La Mina Museo de Carbón de Amagá permite ingresar a una antigua explotación subterránea con más de un siglo de trayectoria, conocer herramientas, fotografías y obras hechas con carbón, y aproximarse a las condiciones laborales de quienes trabajaron allí. El recorrido dura entre 25 y 35 minutos y forma parte de una visita que vincula la memoria minera con actividades de naturaleza en la vía entre Amagá y Angelópolis.

La Mina Museo de Carbón de Amagá ofrece recorridos subterráneos a menos de dos horas de Medellín para reconstruir la historia minera de Antioquia - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
La Mina Museo de Carbón de Amagá ofrece recorridos subterráneos a menos de dos horas de Medellín para reconstruir la historia minera de Antioquia - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook

Un recorrido por la tradición carbonífera de Amagá

La mina conserva elementos empleados durante la extracción y expone piezas vinculadas con la vida cotidiana de los trabajadores. Durante el trayecto, los visitantes atraviesan sectores que antes estaban restringidos al personal de la operación y observan parte de la infraestructura asociada con la producción de carbón.

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El museo también exhibe esculturas y obras de arte elaboradas en este material. Esas piezas se suman a las herramientas y las imágenes que documentan una actividad que sostuvo a numerosas familias de la zona durante varias décadas.

La explotación carbonífera tuvo incidencia en el desarrollo económico de Amagá y mantuvo una relación directa con la expansión industrial del Valle de Aburrá. El carbón procedente de esta región abasteció actividades como la industria textil, la alfarería y el transporte ferroviario.

La tradición carbonífera de Amagá sostuvo a numerosas familias y aportó al desarrollo económico del municipio y del Valle de Aburrá - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
La tradición carbonífera de Amagá sostuvo a numerosas familias y aportó al desarrollo económico del municipio y del Valle de Aburrá - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook

La visita incluye un relato sobre los riesgos que acompañaban las labores bajo tierra. Los accidentes y las condiciones difíciles de trabajo fueron parte de la realidad de las minas de Antioquia, donde la acumulación de gases representó una de las amenazas para los trabajadores.

Servicios turísticos en el Ecoparque Minero del Carbón

La Mina Museo de Carbón forma parte del Ecoparque Minero del Carbón, situado en la vía Amagá-Angelópolis. El predio combina el recorrido por el antiguo yacimiento con senderos para caminar entre la vegetación y espacios destinados a grupos familiares.

Entre las actividades contempladas figuran una zona de acampada, circuitos de tirolesa, piscinas, una granja y un lago de pesca. El lugar también cuenta con opciones de alimentación y ofrece la posibilidad de pescar allí mismo el almuerzo, según la información disponible sobre el atractivo.

El carbón extraído en Amagá abasteció a la industria textil, la alfarería y el transporte ferroviario en Antioquia - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
El carbón extraído en Amagá abasteció a la industria textil, la alfarería y el transporte ferroviario en Antioquia - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook

La entrada general a la mina tiene un valor de $25.000 COP. La atención se concentra principalmente los domingos y festivos, entre las 10.00 a. m., y las 6.00 p. m., mientras que los grupos pueden programar visitas entre semana mediante reserva previa.

El ecoparque propone así una jornada que reúne el ingreso a la mina, actividades recreativas y contacto con el entorno rural de Amagá. El recorrido subterráneo permite observar de cerca un oficio que definió parte de la economía local y que hoy se presenta como un elemento de la memoria del municipio.

La actividad minera y el recuerdo de los accidentes

La historia minera de Amagá también está vinculada con Carbones San Fernando, una de las operaciones carboníferas de mayor dimensión en la región. La actividad de esta mina tuvo peso en la economía local y en la consolidación de la tradición extractiva del municipio.

La Mina Museo de Carbón de Amagá funciona en un antiguo yacimiento del corregimiento de Minas que la familia Vélez Agudelo convirtió en museo - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook
La Mina Museo de Carbón de Amagá funciona en un antiguo yacimiento del corregimiento de Minas que la familia Vélez Agudelo convirtió en museo - crédito Mina Museo Carbon Amaga Antioquia/ Facebook

El nombre de la operación está asociado, además, a accidentes mineros relacionados con la acumulación de gases. Uno de esos hechos ocurrió en junio de 2010, según se ha registrado sobre la actividad carbonífera de la zona.

Ese antecedente forma parte del contexto que aborda la Mina Museo de Carbón durante sus visitas. El lugar no se limita a mostrar la extracción y el uso industrial del recurso, sino que incorpora las condiciones en las que los mineros desarrollaban su trabajo.

La mina abre principalmente los domingos y festivos, mientras que los grupos interesados en asistir de lunes a viernes deben gestionar una reserva previa.

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