Colombia

Daniel Briceño propuso reducir los presupuestos de Rtvc y de la JEP para el 2027: “Menos propaganda e impunidad”

El representante del Centro Democrático planteó retirar $100 mil millones a cada entidad y dirigirlos a la preparación de atletas para los Juegos Nacionales y los Olímpicos de Los Ángeles 2028

Congresista del Centro Democrático Daniel Briceño busca reasignar recursos para deportistas - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, planteó que el Congreso traslade $200 mil millones previstos para Rtvc y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia el deporte colombiano. La iniciativa, según anunció, buscará recursos para la preparación de atletas ante los Juegos Nacionales y los próximos Juegos Olímpicos de 2028.

El congresista divulgó su propuesta en un video publicado en X, después de que las comisiones económicas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para el 2027. De acuerdo con Briceño, la siguiente etapa del trámite legislativo permitirá discutir los artículos y las asignaciones particulares de cada sector.

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“Ahora entramos a una discusión sobre el articulado y cada una de las destinaciones específicas”, afirmó el representante. Bajo esa premisa, sostuvo que promoverá una proposición para modificar partidas de inversión destinadas a la radio y televisión pública, así como a la justicia transicional.

La iniciativa contempla retirar $100 mil millones de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) y otros $100 mil millones que, según indicó, solicitó la JEP. El dinero se dirigiría a programas y apoyos para deportistas.

Daniel Briceño plantea recortar fondos de Rtvc y la JEP para financiar el deporte - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño plantea recortar fondos de Rtvc y la JEP para financiar el deporte - crédito @Danielbricen/X

El representante cuestionó recursos para Rtvc y la JEP

“Varios congresistas radicamos una proposición para reducir en 100 mil millones el presupuesto de RTVC y en 100 mil millones el presupuesto de la JEP para darle 200 mil millones a nuestros deportistas”, aseguró Briceño. Su cuestionamiento a Rtvc se concentró en los convenios y contratos directos que, a su juicio, han servido para financiar contenidos oficiales.

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“El país necesita más deporte y menos propaganda e impunidad”, expresó en la intervención. También señaló que los recursos de inversión de Rtvc deberían salir de partidas asociadas a crecimiento institucional y producción de contenidos.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, Briceño sostuvo que los $100 mil millones que pretende retirar corresponden a una solicitud presentada por el presidente de ese tribunal ante el Congreso. El representante cuestionó que esos fondos se asignen a la entidad y propuso que pasen al sector deportivo.

La JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016. Su función incluye investigar y juzgar los hechos vinculados al conflicto armado colombiano, bajo condiciones y competencias definidas por la Constitución y la ley.

Daniel Briceño pidió reducir presupuesto a Rtvc y la JEP - crédito @Danielbricen/X - Flip - JEP
Daniel Briceño pidió reducir presupuesto a Rtvc y la JEP - crédito @Danielbricen/X - Flip - JEP

Briceño citó los Juegos Nacionales y los Olímpicos como destino de los fondos

La argumentación del legislador se apoyó en la preocupación que, aseguró, existe entre deportistas por una reducción presupuestaria superior al 40%. Briceño atribuyó ese ajuste al gobierno del expresidente Gustavo Petro y señaló que la actual situación fiscal obliga a revisar las prioridades de gasto.

“Tenemos que comenzar a mover presupuesto de un lado al otro”, dijo. En su planteamiento, el deporte requiere una asignación adicional para responder a compromisos competitivos que se aproximan.

El representante mencionó los Juegos Nacionales como una de las citas para las que se necesitaría fortalecer la preparación de los atletas. También aludió a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Estados Unidos, aunque en su declaración los ubicó “en año y medio”.

Daniel Briceño recogerá firmas para mover partidas de Rtvc y la JEP - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño recogerá firmas para mover partidas de Rtvc y la JEP - crédito @Danielbricen/X

Los próximos Juegos Olímpicos de verano tendrán lugar en Los Ángeles en 2028. A falta de una fecha precisa sobre el debate presupuestario al que se refirió Briceño, su mención abre interrogantes sobre el calendario al que apuntaba y sobre el alcance de los recursos que pretenden reasignar.

La propuesta llega en medio de la discusión parlamentaria del presupuesto, una instancia en la que el Congreso puede examinar la distribución sectorial de los recursos dentro de los límites fiscales establecidos por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Las modificaciones requieren respaldo legislativo y deben ajustarse a las reglas que regulan el trámite presupuestal.

Por último, el representante Daniel Briceño convocó a sus colegas a acompañar la iniciativa y enfatizó su planteamiento en una fórmula: “100 mil millones menos a la propaganda” y “cien mil millones menos a la impunidad”.

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