Vacancia judicial no puede frenar revisión de decretos de emergencia, aclara la Corte

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La Corte Constitucional aclaró que la vacancia judicial de fin de año no puede impedir ni suspender el control automático que debe realizar ese alto tribunal sobre los decretos legislativos expedidos durante un estado de excepción.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la decisión quedó consignada en la sentencia C-300 de 2026, con ponencia del conjuez Luis Hernando Parra Nieto. El pronunciamiento se produjo al estudiar una demanda contra apartes de la Ley 31 de 1971 y del Decreto 546 de 1971, normas que regulan el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.

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La Corte concluyó que esas disposiciones son constitucionales, pero fijó una condición: las vacaciones colectivas, que van del 20 de diciembre al 10 de enero, no pueden paralizar la revisión automática de los decretos legislativos dictados por el Gobierno durante emergencias económicas, sociales, ecológicas o estados de excepción.

Corte Constitucional - crédito Colprensa

Control automático debe seguir activo

El debate cobró importancia después de que, en diciembre de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro declarara un Estado de Emergencia Económica cuando la Corte Constitucional ya se encontraba en periodo de vacancia judicial.

Esa situación abrió una discusión sobre si el alto tribunal podía ejercer de inmediato el control automático de constitucionalidad o si debía esperar el fin del receso judicial. La Corte aclaró ahora que ese control no puede quedar suspendido por las vacaciones colectivas.

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El control automático de constitucionalidad es obligatorio y tiene como finalidad revisar si los decretos expedidos durante un estado de excepción cumplen los requisitos de la Constitución. En otras palabras, no depende de una demanda ciudadana ni de una decisión discrecional del tribunal, sino que debe activarse por mandato constitucional.

Con la decisión, si el Gobierno declara una emergencia durante la vacancia judicial, la Corte debe mantener activo el examen de los decretos legislativos correspondientes. La revisión no puede aplazarse únicamente porque los despachos judiciales estén en receso de fin de año.

La Sala de Conjueces declaró la constitucionalidad de las normas sobre vacaciones de la Rama Judicial, pero bajo el entendido de que ese descanso colectivo no suspende las funciones de control constitucional automático en materia de estados de excepción.

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Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede del palacio de Justicia en Bogotá. En la foto: Corte Constitucional. (Colprensa-Sergio Acero)

Debate por estados de excepción

La decisión fue adoptada por una Sala de Conjueces integrada por Antonio Felipe Barreto Rozo, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Diana Durán Smela, Álvaro Andrés Motta Navas, Luis Hernando Parra Nieto, Mauricio Alfredo Plazas Vega, Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

Según el reporte, los conjueces Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Jaime Orlando Santofimio Gamboa aclararon su voto. La Corte también decidió no pronunciarse de fondo sobre otro de los cuestionamientos planteados en la demanda, relacionado con una presunta vulneración del artículo 56 de la Constitución.

El fallo fija una regla relevante para futuros estados de excepción. Cuando el Ejecutivo expida decretos legislativos durante una emergencia, el control de la Corte deberá operar sin interrupciones, incluso si coincide con el periodo de vacaciones colectivas de la Rama Judicial.

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La precisión es importante porque los decretos de emergencia suelen tener efectos inmediatos sobre derechos, gasto público, impuestos, contratación, orden económico o medidas administrativas extraordinarias. Por eso, el control constitucional busca verificar si esas decisiones cumplen los límites materiales y formales previstos para situaciones excepcionales.

La sentencia también marca una diferencia entre el funcionamiento ordinario de los despachos y las competencias especiales que la Constitución le asigna a la Corte en materia de estados de excepción. Aunque la vacancia judicial sigue siendo válida, no puede convertirse en un obstáculo para revisar medidas extraordinarias del Gobierno.

En la práctica, el alto tribunal deberá garantizar mecanismos para ejercer esa función cuando se expidan decretos legislativos durante el receso judicial. La decisión no elimina las vacaciones colectivas, pero sí deja claro que el control automático sobre normas de emergencia tiene prioridad constitucional.

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Con este pronunciamiento, la Corte Constitucional cerró la discusión abierta por la emergencia decretada en diciembre de 2025 y estableció que ninguna vacancia judicial puede frenar la revisión de los decretos legislativos expedidos bajo estados de excepción.