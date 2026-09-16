Temblor en Bogotá revive alerta por colegios: 857 estructuras presentaban vulnerabilidad sísmica en diagnóstico de 2000

El estado de las estructuras educativas frente a la actividad sísmica fue analizado durante el debate de control político. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El temblor de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto y sus recientes réplicas llevaron nuevamente al Concejo de Bogotá a revisar las condiciones de la infraestructura educativa de la capital. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, durante un debate de control político se expusieron cifras de un diagnóstico realizado en el año 2000, en el que 857 de las 2.519 estructuras evaluadas presentaban condiciones asociadas a edificaciones no diseñadas para resistir sismos y en mal estado.

La discusión incluyó la situación de colegios públicos y jardines infantiles, así como las condiciones de las rutas de evacuación de las sedes evaluadas. La concejal María Clara Name solicitó revisar de manera urgente las estructuras de los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México, ubicados en Ciudad Bolívar.

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Diagnóstico de vulnerabilidad sísmica corresponde al año 2000

Según las cifras citadas, el estudio realizado hace 26 años evaluó 2.519 estructuras educativas en Bogotá. De ese total, 857 presentaban condiciones relacionadas con edificaciones no diseñadas para resistir sismos y en mal estado.

Los datos expuestos durante el debate registraron casos en diferentes localidades de la ciudad. San Cristóbal concentraba 177, mientras que Engativá registraba 126 y Kennedy, 107. En Ciudad Bolívar se reportaron 229 casos.

La concejal María Clara Name puso especial atención en dos instituciones educativas de Ciudad Bolívar: los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México. Según la información presentada, ambos cuentan con bloques de aulas de tres y cuatro pisos construidos antes de la Norma Sismo Resistente de 1984.

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Name pidió establecer cuáles de las edificaciones identificadas en el diagnóstico fueron intervenidas posteriormente. La concejal señaló que se necesita precisar cuáles estructuras “fueron reforzadas y cuáles no” y sostuvo que no se puede “hablar de prevención si Bogotá no cuenta con información fidedigna” sobre las condiciones de los colegios frente a un sismo.

Las rutas de evacuación son uno de los aspectos revisados durante el debate sobre la infraestructura educativa. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportan diferencias en las condiciones de evacuación

El debate también abordó las condiciones de acceso a las rutas de evacuación de las sedes educativas.

De acuerdo con los reportes presentados, 124 sedes cuentan con accesibilidad total y planeada para salidas de emergencia, mientras que 384 registran condiciones bajas o nulas en este aspecto.

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Las cifras hacen parte de la información revisada durante la discusión en el Concejo de Bogotá sobre la infraestructura de los establecimientos educativos y las condiciones existentes para atender una eventual emergencia.

El llamado también incluyó a los 131 jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, que fueron incorporados a la discusión sobre las condiciones de las edificaciones destinadas a la atención de niños.

El instituto presentó una simulación sobre los efectos de un sismo de magnitud 7 con epicentro en Fómeque. - crédito idiger

Idiger expuso simulación de un sismo de magnitud 7

Durante el debate, el concejal David Saavedra presentó los resultados de una simulación técnica elaborada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y expuesta por su director, Guillermo Escobar.

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El ejercicio planteó un escenario hipotético en el que un sismo de magnitud 7,0 afectaría a Bogotá a una distancia de 40 kilómetros, con epicentro en el municipio de Fómeque y una profundidad de 25 kilómetros.

Según las proyecciones presentadas en el Concejo, alrededor de 1.300.000 hogares, equivalentes al 70% de las estructuras construidas en mampostería o material semiconfinado, sufrirían afectaciones graves en su infraestructura bajo ese escenario.

La simulación también estimó aproximadamente 124.000 personas heridas y cerca de 13.600 víctimas mortales en Bogotá.

Para San Cristóbal, el modelo calculó cerca de 22.000 personas heridas y 1.700 fallecidas ante el escenario planteado.

Las cifras corresponden a los resultados de la simulación técnica presentada durante el debate y están asociadas al escenario hipotético descrito por el Idiger.

Guillermo Escobar habló sobre el reforzamiento de estructuras

El director del Idiger, Guillermo Escobar, había señalado el mes pasado que ninguna ciudad “está realmente preparada para afrontar desastres”.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque no es posible predecir un movimiento telúrico, la ciudadanía tiene un papel en la atención de las emergencias. Escobar también afirmó que “el reforzamiento de estructuras es clave” para prevenir impactos mayores.

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Sus declaraciones fueron citadas durante la discusión sobre las condiciones de las edificaciones de Bogotá y la preparación de la ciudad ante posibles emergencias.

Secretaría de Educación informó que desde 2025 se han adelantado 223 mejoramientos en sedes educativas. - crédito Secretaría de Educación

Secretaría de Educación reportó 223 mejoramientos desde 2025

El diario consultó a la Secretaría Distrital de Educación (SED) por las condiciones de la infraestructura educativa y las acciones adelantadas por la administración distrital.

La entidad respondió mediante un comunicado que la actualización de la infraestructura educativa a las normas de sismorresistencia vigentes avanza de acuerdo con la asignación de los presupuestos de inversión y las necesidades priorizadas.

“La actualización de la infraestructura educativa a las normas de sismorresistencia vigentes avanza en la medida en que se asignan los presupuestos de inversión, atendiendo las necesidades priorizadas”, señaló la SED.

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La Secretaría agregó que durante la actual administración se han destinado recursos al componente de mejoramientos para obras menores, mantenimiento correctivo, atención de emergencias y adecuaciones locativas.

Según la información entregada por la entidad a el medio, desde 2025 se han adelantado 223 mejoramientos en sedes.