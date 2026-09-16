Colombia

Temblor en Bogotá revive alerta por colegios: 857 estructuras presentaban vulnerabilidad sísmica en diagnóstico de 2000

El Concejo Distrital pidió precisar cuáles edificaciones educativas fueron reforzadas y cuáles aún requieren intervención, mientras la Secretaría de Educación reportó 223 mejoramientos en sedes desde 2025

Estudiantes con uniforme caminan por un pasillo con grietas mientras un hombre con chaleco reflectante señala la salida.
El estado de las estructuras educativas frente a la actividad sísmica fue analizado durante el debate de control político. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El temblor de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto y sus recientes réplicas llevaron nuevamente al Concejo de Bogotá a revisar las condiciones de la infraestructura educativa de la capital. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, durante un debate de control político se expusieron cifras de un diagnóstico realizado en el año 2000, en el que 857 de las 2.519 estructuras evaluadas presentaban condiciones asociadas a edificaciones no diseñadas para resistir sismos y en mal estado.

La discusión incluyó la situación de colegios públicos y jardines infantiles, así como las condiciones de las rutas de evacuación de las sedes evaluadas. La concejal María Clara Name solicitó revisar de manera urgente las estructuras de los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México, ubicados en Ciudad Bolívar.

PUBLICIDAD

Diagnóstico de vulnerabilidad sísmica corresponde al año 2000

Según las cifras citadas, el estudio realizado hace 26 años evaluó 2.519 estructuras educativas en Bogotá. De ese total, 857 presentaban condiciones relacionadas con edificaciones no diseñadas para resistir sismos y en mal estado.

Los datos expuestos durante el debate registraron casos en diferentes localidades de la ciudad. San Cristóbal concentraba 177, mientras que Engativá registraba 126 y Kennedy, 107. En Ciudad Bolívar se reportaron 229 casos.

La concejal María Clara Name puso especial atención en dos instituciones educativas de Ciudad Bolívar: los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México. Según la información presentada, ambos cuentan con bloques de aulas de tres y cuatro pisos construidos antes de la Norma Sismo Resistente de 1984.

PUBLICIDAD

Name pidió establecer cuáles de las edificaciones identificadas en el diagnóstico fueron intervenidas posteriormente. La concejal señaló que se necesita precisar cuáles estructuras “fueron reforzadas y cuáles no” y sostuvo que no se puede “hablar de prevención si Bogotá no cuenta con información fidedigna” sobre las condiciones de los colegios frente a un sismo.

Estudiantes en uniforme caminan en el patio de una escuela junto a un letrero que dice ZONA DE SEGURIDAD - SISMO.
Las rutas de evacuación son uno de los aspectos revisados durante el debate sobre la infraestructura educativa. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportan diferencias en las condiciones de evacuación

El debate también abordó las condiciones de acceso a las rutas de evacuación de las sedes educativas.

De acuerdo con los reportes presentados, 124 sedes cuentan con accesibilidad total y planeada para salidas de emergencia, mientras que 384 registran condiciones bajas o nulas en este aspecto.

Las cifras hacen parte de la información revisada durante la discusión en el Concejo de Bogotá sobre la infraestructura de los establecimientos educativos y las condiciones existentes para atender una eventual emergencia.

El llamado también incluyó a los 131 jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social, que fueron incorporados a la discusión sobre las condiciones de las edificaciones destinadas a la atención de niños.

El instituto presentó una simulación sobre los efectos de un sismo de magnitud 7 con epicentro en Fómeque. - crédito idiger
El instituto presentó una simulación sobre los efectos de un sismo de magnitud 7 con epicentro en Fómeque. - crédito idiger

Idiger expuso simulación de un sismo de magnitud 7

Durante el debate, el concejal David Saavedra presentó los resultados de una simulación técnica elaborada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y expuesta por su director, Guillermo Escobar.

El ejercicio planteó un escenario hipotético en el que un sismo de magnitud 7,0 afectaría a Bogotá a una distancia de 40 kilómetros, con epicentro en el municipio de Fómeque y una profundidad de 25 kilómetros.

Según las proyecciones presentadas en el Concejo, alrededor de 1.300.000 hogares, equivalentes al 70% de las estructuras construidas en mampostería o material semiconfinado, sufrirían afectaciones graves en su infraestructura bajo ese escenario.

La simulación también estimó aproximadamente 124.000 personas heridas y cerca de 13.600 víctimas mortales en Bogotá.

Para San Cristóbal, el modelo calculó cerca de 22.000 personas heridas y 1.700 fallecidas ante el escenario planteado.

Las cifras corresponden a los resultados de la simulación técnica presentada durante el debate y están asociadas al escenario hipotético descrito por el Idiger.

Guillermo Escobar habló sobre el reforzamiento de estructuras

El director del Idiger, Guillermo Escobar, había señalado el mes pasado que ninguna ciudad “está realmente preparada para afrontar desastres”.

De acuerdo con sus declaraciones, aunque no es posible predecir un movimiento telúrico, la ciudadanía tiene un papel en la atención de las emergencias. Escobar también afirmó que “el reforzamiento de estructuras es clave” para prevenir impactos mayores.

Sus declaraciones fueron citadas durante la discusión sobre las condiciones de las edificaciones de Bogotá y la preparación de la ciudad ante posibles emergencias.

Secretaría de Educación informó que desde 2025 se han adelantado 223 mejoramientos en sedes educativas. - crédito Secretaría de Educación
Secretaría de Educación informó que desde 2025 se han adelantado 223 mejoramientos en sedes educativas. - crédito Secretaría de Educación

Secretaría de Educación reportó 223 mejoramientos desde 2025

El diario consultó a la Secretaría Distrital de Educación (SED) por las condiciones de la infraestructura educativa y las acciones adelantadas por la administración distrital.

La entidad respondió mediante un comunicado que la actualización de la infraestructura educativa a las normas de sismorresistencia vigentes avanza de acuerdo con la asignación de los presupuestos de inversión y las necesidades priorizadas.

“La actualización de la infraestructura educativa a las normas de sismorresistencia vigentes avanza en la medida en que se asignan los presupuestos de inversión, atendiendo las necesidades priorizadas”, señaló la SED.

La Secretaría agregó que durante la actual administración se han destinado recursos al componente de mejoramientos para obras menores, mantenimiento correctivo, atención de emergencias y adecuaciones locativas.

Según la información entregada por la entidad a el medio, desde 2025 se han adelantado 223 mejoramientos en sedes.

Temas Relacionados

temblor en Bogotásismo en Bogotávulnerabilidad sísmicainfraestructura educativasismorresistenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vacancia judicial no puede frenar revisión de decretos de emergencia, aclara la Corte

La Corte Constitucional fijó que el receso de fin de año no suspende el control automático sobre normas de estados de excepción

Vacancia judicial no puede frenar revisión de decretos de emergencia, aclara la Corte

Sorteo Chontico Noche hoy, 15 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Sorteo Chontico Noche hoy, 15 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Cauca concentra riesgo para defensores ambientales: indígenas y campesinos, principales víctimas

Informe de Global Witness registró 39 asesinatos en Colombia durante 2025; 13 ocurrieron en Cauca y 35 se relacionaron con conflictos por tierra

Cauca concentra riesgo para defensores ambientales: indígenas y campesinos, principales víctimas

Lotería de la Cruz Roja martes 15 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Este popular sorteo cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales

Lotería de la Cruz Roja martes 15 de septiembre: resultados ganadores del último sorteo

Rafael Nieto llama “desleal y desagradecido” a Enrique Gómez por tildar de “socialistas” a Álvaro Uribe

El senador del Centro Democrático cuestionó las declaraciones del dirigente de Salvación Nacional y aseguró que no corresponden con la trayectoria política de la colectividad. Además, sostuvo que este tipo de señalamientos estaría dirigido a disputar el respaldo de sus electores

Rafael Nieto llama “desleal y desagradecido” a Enrique Gómez por tildar de “socialistas” a Álvaro Uribe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

‘La saga, negocio de familia’: así se ve hoy el elenco de la recordada telenovela colombiana

Mariana Zapata recibió una propuesta para enfrentarse a una reconocida figura en ‘Stream Fighters 5′, pero la rechazó

Festival Cordillera 2026 en números: esto arrojó la quinta edición del evento en el parque Simón Bolívar de Bogotá

Marlon Moreno dirige y protagoniza ‘Manada’, la nueva serie de acción rodada entre Colombia y España

Baum Festival se moverá a febrero para su próxima edición en 2027: esta fue la razón dada por uno de sus creadores

Deportes

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, fue consultado sobre su regreso a la selección Colombia: “Mi momento está cerca”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se pronunció tras eliminación en Copa Sudamericana: “La figura fue el arquero de Vasco”

Junior de Barranquilla se hunde cada vez más en la Liga BetPlay: igualó un antirécord en el fútbol colombiano

Juan Guillermo Cuadrado será el número 7 de Millonarios: día y hora para su presentación oficial

Este fue el equipo colombiano que ganó más dinero en la Libertadores y Sudamericana: no fue Santa Fe