Tres sismos sacudieron a Chocó en menos de diez minutos: así fue la secuencia de temblores del 16 de septiembre de 2026

Tres sismos sacudieron Chocó en seis minutos durante la tarde del miércoles 16 de septiembre, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito Infobae

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Tres sismos sacudieron al departamento del Chocó en seis minutos durante la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos telúricos se registraron entre las 3:12 p. m. y las 3:18 p. m., en los municipios de Medio San Juan y Sipí, con magnitudes de 4,7 y 3,6, respectivamente.

El primer evento, que fue el de mayor magnitud, ocurrió a las 3:12 p. m., en Medio San Juan, en el corregimiento de Andagoya. El Servicio Geológico Colombiano reportó una profundidad de 40 kilómetros.

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Dos minutos después, a las 3:14 p. m., se presentó un segundo sismo de magnitud 4,4 en Sipí. El boletín oficial indicó que el temblor tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

La secuencia sísmica se concentró entre las 3.12 y las 3.18 p. m., en los municipios de Medio San Juan y Sipí, en Chocó - crédito Servicio Geológico Colombiano/X

El tercer evento se registró a las 3.18 p. m., de nuevo en Medio San Juan, con magnitud 3,6 y una profundidad de 38 kilómetros. La secuencia sísmica se concentró en un lapso de seis minutos en el departamento de Chocó.

Dos sismos registrados en Chocó

Un cuarto sismo se registró a las 3:55 p. m., del miércoles 16 de septiembre en Istmina, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 4,4 y una profundidad de 38 kilómetros.

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La jornada sísmica había comenzado a la 1:18 p. m., con un movimiento de magnitud 4,5 en Istmina, Chocó. La información sobre ese evento fue obtenida a partir de reportes enviados por la comunidad. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento a los registros en el departamento.