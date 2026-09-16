Abelardo de la Espriella recibirá a la presidente de Costa Rica en Barranquilla para reforzar la lucha regional contra el narcotráfico

Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla a Laura Fernández Delgado para una reunión bilateral centrada en la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales - crédito Composición fotográfica: @ABDELAESPRIELLA / X: @laurapresi2026 / X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el martes 22 de septiembre en Barranquilla a la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en una reunión bilateral que tendrá como eje la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro fue acordado durante una conversación entre ambos mandatarios y buscará definir mecanismos de cooperación en materia de seguridad, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades institucionales frente a delitos que cruzan las fronteras de los países de la región.

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La cita en Barranquilla es la segunda visita diplomática de alto nivel que recibe el gobierno de De la Espriella en pocos días. El 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con el mandatario colombiano en esa ciudad, donde también se trataron asuntos relacionados con la seguridad regional.

La cita del 22 de septiembre busca ampliar el intercambio de información

La reunión entre De la Espriella y Fernández Delgado se centrará en la cooperación bilateral para enfrentar el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que mantienen operaciones en distintos países de América Latina y el Caribe.

Colombia y Costa Rica buscarán definir mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a delitos transnacionales - crédito Presidencia

Según la Presidencia de la República, ambos gobiernos evaluarán fórmulas para profundizar la coordinación entre sus instituciones de seguridad y avanzar en acciones conjuntas contra redes dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

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Uno de los puntos previstos es el fortalecimiento del intercambio de información y capacidades operativas. La intención es que las autoridades colombianas y costarricenses tengan mayores herramientas para identificar rutas, organizaciones y actividades vinculadas a economías ilegales con alcance regional.

El Gobierno colombiano también planteará la necesidad de mejorar los canales de cooperación ante amenazas que no se limitan a un solo territorio. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas suelen aprovechar corredores marítimos y terrestres, así como redes financieras y logísticas que conectan a varios países.

Colombia y Costa Rica pondrán el foco en las redes criminales transnacionales

La agenda anunciada para la reunión incluye el combate a las organizaciones criminales transnacionales. El Ejecutivo considera que esas estructuras requieren respuestas coordinadas, debido a que sus actividades involucran rutas internacionales de narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad de varios Estados.

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La visita de Laura Fernández Delgado forma parte de la estrategia de Colombia para ampliar alianzas con gobiernos de América Latina y Centroamérica contra el narcotráfico - crédito @laurapresi2026 / X

La cooperación regional frente al crimen organizado se convirtió en uno de los asuntos centrales de la estrategia exterior y de seguridad del nuevo Gobierno colombiano. La administración de De la Espriella señaló que busca consolidar alianzas con países de la región para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El Gobierno busca consolidar una agenda de seguridad con aliados regionales

La visita de la presidente costarricense se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de ampliar la interlocución con gobiernos de América Latina y Centroamérica. El propósito es construir mecanismos de respuesta ante organizaciones cuya presencia y operaciones involucran a más de un país.

La Presidencia indicó que mantendrá el fortalecimiento de alianzas internacionales para combatir el narcotráfico, afectar las redes de crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. La reunión con Costa Rica será una nueva instancia para trasladar esa postura a acuerdos de cooperación bilateral.

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El encuentro ocurrirá, además, mientras el Gobierno avanza en la conformación de su equipo diplomático en la región. El 16 de septiembre fue publicada la hoja de vida de Orlando Gabriel Abello, exregistrador nacional y abogado asociado de De La Espriella Lawyers, como candidato para ocupar la Embajada de Colombia en Costa Rica.

La hoja de vida de Orlando Abello fue publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia - crédito Cancillería de Colombia/X

Abello fue embajador de Colombia en Canadá en 1983 y ocupó cargos como registrador nacional, representante a la Cámara, diputado de la Asamblea del Atlántico y concejal de Barranquilla. Su eventual designación deberá completar los trámites correspondientes antes de que asuma funciones.

El canciller Omar Bula también anunció ante el Congreso que el Ministerio de Relaciones Exteriores busca implementar indicadores para medir el desempeño de embajadas y consulados. La iniciativa contempla evaluar resultados en áreas como atención a colombianos en el exterior, relaciones comerciales y servicios consulares.

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