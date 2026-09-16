Colombia

Abelardo de la Espriella recibirá a la presidente de Costa Rica en Barranquilla para reforzar la lucha regional contra el narcotráfico

El encuentro bilateral del 22 de septiembre de 2026, pactado tras una conversación entre ambos jefes de Estado, buscará acordar mecanismos de cooperación en seguridad y delitos transfronterizos

Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla a Laura Fernández Delgado para una reunión bilateral centrada en la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales - crédito Composición fotográfica
Abelardo de la Espriella recibirá en Barranquilla a Laura Fernández Delgado para una reunión bilateral centrada en la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales - crédito Composición fotográfica: @ABDELAESPRIELLA / X: @laurapresi2026 / X
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el martes 22 de septiembre en Barranquilla a la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en una reunión bilateral que tendrá como eje la coordinación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El encuentro fue acordado durante una conversación entre ambos mandatarios y buscará definir mecanismos de cooperación en materia de seguridad, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades institucionales frente a delitos que cruzan las fronteras de los países de la región.

PUBLICIDAD

La cita en Barranquilla es la segunda visita diplomática de alto nivel que recibe el gobierno de De la Espriella en pocos días. El 8 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión con el mandatario colombiano en esa ciudad, donde también se trataron asuntos relacionados con la seguridad regional.

La cita del 22 de septiembre busca ampliar el intercambio de información

La reunión entre De la Espriella y Fernández Delgado se centrará en la cooperación bilateral para enfrentar el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que mantienen operaciones en distintos países de América Latina y el Caribe.

Colombia y Costa Rica buscarán definir mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a delitos transnacionales - crédito Presidencia
Colombia y Costa Rica buscarán definir mecanismos de cooperación en seguridad, intercambio de información y fortalecimiento institucional frente a delitos transnacionales - crédito Presidencia

Según la Presidencia de la República, ambos gobiernos evaluarán fórmulas para profundizar la coordinación entre sus instituciones de seguridad y avanzar en acciones conjuntas contra redes dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos previstos es el fortalecimiento del intercambio de información y capacidades operativas. La intención es que las autoridades colombianas y costarricenses tengan mayores herramientas para identificar rutas, organizaciones y actividades vinculadas a economías ilegales con alcance regional.

El Gobierno colombiano también planteará la necesidad de mejorar los canales de cooperación ante amenazas que no se limitan a un solo territorio. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas suelen aprovechar corredores marítimos y terrestres, así como redes financieras y logísticas que conectan a varios países.

Colombia y Costa Rica pondrán el foco en las redes criminales transnacionales

La agenda anunciada para la reunión incluye el combate a las organizaciones criminales transnacionales. El Ejecutivo considera que esas estructuras requieren respuestas coordinadas, debido a que sus actividades involucran rutas internacionales de narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad de varios Estados.

La visita de Laura Fernández Delgado forma parte de la estrategia de Colombia para ampliar alianzas con gobiernos de América Latina y Centroamérica contra el narcotráfico - crédito X
La visita de Laura Fernández Delgado forma parte de la estrategia de Colombia para ampliar alianzas con gobiernos de América Latina y Centroamérica contra el narcotráfico - crédito @laurapresi2026 / X

La cooperación regional frente al crimen organizado se convirtió en uno de los asuntos centrales de la estrategia exterior y de seguridad del nuevo Gobierno colombiano. La administración de De la Espriella señaló que busca consolidar alianzas con países de la región para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico.

El Gobierno busca consolidar una agenda de seguridad con aliados regionales

La visita de la presidente costarricense se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de ampliar la interlocución con gobiernos de América Latina y Centroamérica. El propósito es construir mecanismos de respuesta ante organizaciones cuya presencia y operaciones involucran a más de un país.

La Presidencia indicó que mantendrá el fortalecimiento de alianzas internacionales para combatir el narcotráfico, afectar las redes de crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. La reunión con Costa Rica será una nueva instancia para trasladar esa postura a acuerdos de cooperación bilateral.

El encuentro ocurrirá, además, mientras el Gobierno avanza en la conformación de su equipo diplomático en la región. El 16 de septiembre fue publicada la hoja de vida de Orlando Gabriel Abello, exregistrador nacional y abogado asociado de De La Espriella Lawyers, como candidato para ocupar la Embajada de Colombia en Costa Rica.

La hoja de vida de Orlando Abello fue publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia - crédito Cancillería de Colombia/X
La hoja de vida de Orlando Abello fue publicada en la sección de Aspirantes de la Presidencia - crédito Cancillería de Colombia/X

Abello fue embajador de Colombia en Canadá en 1983 y ocupó cargos como registrador nacional, representante a la Cámara, diputado de la Asamblea del Atlántico y concejal de Barranquilla. Su eventual designación deberá completar los trámites correspondientes antes de que asuma funciones.

El canciller Omar Bula también anunció ante el Congreso que el Ministerio de Relaciones Exteriores busca implementar indicadores para medir el desempeño de embajadas y consulados. La iniciativa contempla evaluar resultados en áreas como atención a colombianos en el exterior, relaciones comerciales y servicios consulares.

Temas Relacionados

NarcotráficoCosta RicaAbelardo de la EspriellaLaura Fernández DelgadoCooperación internacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres sismos sacudieron a Chocó en menos de diez minutos: así fue la secuencia de temblores del 16 de septiembre de 2026

El movimiento más fuerte de la jornada ocurrió a las 3.12 p. m., en Medio San Juan; alcanzó 4,7 de magnitud y tuvo 40 kilómetros de profundidad, según el reporte actualizado de la autoridad geológica

Tres sismos sacudieron a Chocó en menos de diez minutos: así fue la secuencia de temblores del 16 de septiembre de 2026

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Abelardo de la Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación: “Una enorme responsabilidad”

El mandatario reconoció la trayectoria de la educadora y aseguró que cumplirá con el objetivo de “trabajar por una educación de excelencia”

Abelardo de la Espriella posesionó a Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación: “Una enorme responsabilidad”

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de septiembre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 16 de septiembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

Valentina Ferrer confirmó que terminó su relación con J Balvin: “Hemos decidido tomar caminos separados”

María Fernanda Cabal contó qué cirugías estéticas se realizó y por qué tomó la decisión: “Yo estaba muy aburrida”

Docente gastronómica culpó a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ por las quemaduras que sufrió Emiro: “Los pusieron a jugar con aceite hirviendo”

Yina Calderón aseguró que Westcol la está buscando para que le ayude a “levantar” su evento ‘Stream Fighters 5′: “Me necesitas”

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Luis Díaz confía en recuperar su nivel con el Bayern Múnich: “Estoy buscando mi mejor versión y sé que pronto la encontraré”

Juan Guillermo Cuadrado invitó a Radamel Falcao a volver a Millonarios: “Para que juguemos juntos”

Colombia vs. Países Bajos: hora y dónde ver en vivo la Copa Davis

Juan Guillermo Cuadrado habló sobre un posible regreso a la selección Colombia: “Hace rato que estoy retirado”