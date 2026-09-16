Rafael Nieto llama “desleal y desagradecido” a Enrique Gómez por tildar de “socialistas” a Álvaro Uribe

Rafael Nieto aseguró que no ha hablado con Álvaro Uribe sobre las declaraciones de Enrique Gómez y aclaró que su posición es personal.- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

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El senador del Centro Democrático Rafael Nieto respondió a las declaraciones de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien calificó al expresidente Álvaro Uribe Vélez como “socialdemócrata” y posteriormente afirmó que es “socialista”. Nieto rechazó esa caracterización y calificó las afirmaciones de “falsas” y “desleales”.

En entrevista con Recap Blu, Nieto sostuvo que las declaraciones de Gómez no corresponden, en su opinión, con la trayectoria del expresidente ni con la del Centro Democrático. Además, consideró que los señalamientos tendrían un propósito electoral.

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“El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, dio una entrevista primero y después puso un trino, un post en su cuenta de X, donde sostenía que el presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático eran socialistas”, afirmó.

Rafael Nieto cuestionó las declaraciones

Para Nieto, calificar al expresidente y al partido como socialistas no corresponde con los hechos. El senador sostuvo que esa descripción hace parte de un discurso que, según su interpretación, busca modificar la percepción que tienen los electores sobre la colectividad.

“Creo que esa es una acusación que es contrafáctica, es decir, los hechos demuestran que tal cosa no es cierta, que es falsa, que es desleal”, afirmó.

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Nieto agregó que, a su juicio, el propósito sería “minar la imagen y la reputación del expresidente y del partido con propósitos fundamentalmente electorales”.

El congresista también cuestionó otros calificativos que, según dijo, han sido utilizados para referirse al Centro Democrático, entre ellos “petrouribismo”, “izquierdistas solapados” y “zurdos”.

Según su interpretación, esas expresiones buscan presentar a la colectividad como un partido de izquierda y disputar parte de su electorado.

Enrique Gómez cuestionó la orientación ideológica de Álvaro Uribe y el Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diferencia entre Gómez y el Centro Democrático

Durante la entrevista, Nieto sostuvo que el Centro Democrático se ubica en la derecha y la centroderecha, aunque precisó que dentro de la colectividad también existen posiciones de centro.

“Nosotros en el Centro Democrático somos un partido de derecha, de y de centro derecha. Incluso hay gente de posiciones de centro, claramente de centro”, manifestó.

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El senador añadió que la colectividad, según su posición, actúa dentro del sistema democrático y rechazó que las diferencias políticas sean utilizadas para modificar la identificación ideológica del partido.

En ese contexto, Nieto sostuvo que las discrepancias entre las distintas fuerzas políticas son legítimas, pero cuestionó la forma en que Gómez planteó sus críticas.

“A mí lo que me molesta es la deslealtad, lo que me molesta es la mentira”, afirmó.

Nieto recordó el acercamiento de Gómez al Centro Democrático

Otro de los puntos mencionados por el senador fue el acercamiento que, según su versión, Enrique Gómez habría tenido con el Centro Democrático meses atrás.

Nieto aseguró que el dirigente de Salvación Nacional había buscado ser incluido en las listas del partido, situación que utilizó para cuestionar el contraste entre esa aproximación y sus actuales declaraciones sobre la colectividad.

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“Me molesta que el senador Enrique Gómez, hace apenas seis meses estuviera buscando pista para que lo incluyeran en las listas del Centro Democrático y ahora acuse al partido de ser de izquierda”, dijo.

El senador también se refirió a la presidencia de la Comisión Primera, cargo que ocupa Gómez. Según Nieto, esa presidencia correspondía al Centro Democrático dentro de un acuerdo entre bancadas, pero la colectividad decidió entregársela durante este año después de que Gómez la solicitara.

Nieto consideró que esos antecedentes hacían parte de las razones por las que calificó de “desleal” la posición asumida por Gómez.

Nieto aclara que habla a título personal

Rafael Nieto también precisó que sus declaraciones no representan oficialmente al Centro Democrático. El congresista explicó que no es vocero ni director de la colectividad y que tampoco había conversado con Álvaro Uribe sobre las declaraciones de Enrique Gómez.

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“No, yo no he hablado con el expresidente Uribe sobre esto. Esta es mi posición personal”, respondió cuando fue consultado sobre el tema.

Nieto señaló que considera que su postura coincide con la de varios integrantes del partido, pero reiteró que se trataba de una apreciación propia y no de un pronunciamiento oficial de la colectividad.

La precisión resulta relevante frente a las preguntas sobre una eventual respuesta de Uribe a las declaraciones de Gómez, pues el senador dejó claro que no estaba hablando en nombre del expresidente.

Rafael Nieto afirmó que el Centro Democrático se identifica con la derecha y la centroderecha, aunque señaló que también hay integrantes con posiciones de centro. - crédito Colprensa

Centro Democrático mantiene su respaldo al Gobierno

Durante la misma entrevista, Nieto fue consultado por la decisión del Centro Democrático de declararse partido de Gobierno y por el respaldo de la colectividad a la administración de Abelardo de la Espriella.

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El senador explicó que esa decisión corresponde al partido y que él no tiene la representación para fijar una posición oficial. Sin embargo, señaló que, desde su perspectiva, el respaldo estuvo relacionado con coincidencias entre algunas propuestas de De la Espriella y las posiciones de la colectividad.

Nieto aseguró que el Centro Democrático continuará como bancada de Gobierno, aunque diferenció ese respaldo de la obligación de acompañar todas las iniciativas del Ejecutivo.

“Mientras que las propuestas que se hagan desde el Gobierno las consideremos positivas, las vamos a apoyar. Las que creamos que no son buenas, las vamos a criticar y en algunos casos nos apartaremos de ellas”, explicó.

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El senador también se refirió al Presupuesto General de la Nación y señaló que el Centro Democrático votó favorablemente el monto aprobado, aunque sostuvo que la colectividad plantea un recorte posterior de al menos 40 billones de pesos y una reducción del gasto público.

Las declaraciones de Gómez se conocieron a inicios de septiembre, y días después generaron la reacción por parte de la bancada del Centro Democrático, incluido el senador Rafael Nieto- crédito captura de pantalla Me Vale / YouTube

Qué dijo Enrique Gómez sobre Álvaro Uribe

La controversia se originó durante una entrevista de Enrique Gómez con la periodista Eva Rey en el videopódcast Me Vale, en la que el dirigente de Salvación Nacional cuestionó las políticas aplicadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010.

Gómez señaló que, desde su perspectiva, existen diferencias ideológicas con el expresidente en asuntos relacionados con el papel del Estado, los impuestos y el crecimiento de la administración pública.

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“El presidente Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y con su compromiso con el país el voto de derecha”, afirmó Gómez durante la conversación.

Posteriormente, al referirse a esas diferencias, agregó: “Esas diferencias son ideológicas y son serias (...) es un socialista, sí”.