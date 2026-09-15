Colombia

Gabriela Muñoz le lanzó pulla al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán: “Las mujeres y los jóvenes tenemos derecho a volver a casa sin miedo”

La joven universitaria, afín al expresidente Gustavo Petro, le recordó al mandatario distrital que la reducción en las denuncias “puede reflejar miedo, cansancio y desconfianza en las instituciones”

La 'influencer' y estudiante de derecho le lanzó varias 'pullas' al mandatario capitalino - @gabrielaa.muol/IG

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Gabriela Muñoz, una de las polémicas exfuncionarias del gobierno de Gustavo Petro, volvió a dar de qué hablar al cuestionar la situación de la seguridad en Bogotá, y en concreto, le expresó sus inquietudes al alcalde Mayor Carlos Fernando Galán.

Por medio de un video que compartió desde sus perfiles de X e Instagram la noche del lunes 14 de septiembre de 2026, la estudiante de derecho de 20 años y ahora integrante de la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) del representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié (Pacto Histórico),

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“En Bogotá aprendimos a caminar mirando hacia atrás, a esconder el celular y hasta a compartir nuestra ubicación con amigos, familiares, para avisarles cuando llegamos vivos a nuestra casa”, inicia la declaración por parte de Muñoz, que setenció de forma contudente esta situación, y agregó: “Eso no es normal. Eso es una ciudad que todavía no logra protegernos”.

La joven calificada por la exdirectora Angie Rodríguez como “la nueva Juliana Guerrero”, recordó que “la administración de Carlos Fernando Galán llegó prometiendo que Bogotá caminaría segura, pero su primer año terminó con aproximadamente 1.204 homicidios, un aumento cercano al 11% frente al año 2023 y la cifra más alta de los últimos ocho años”.

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Muñoz compartió el video el lunes 14 de septiembre de 2026 - crédito @@gabymunozz_/X
Muñoz compartió el video el lunes 14 de septiembre de 2026 - crédito @@gabymunozz_/X

Pero los cuestionamientos de Muñoz hacia la gestión de la administración Galán no quedaron ahí, pese a que destacó avances en la reducción de cifras frente al multicrimen.

“Durante el año 2025 hubo una mejoría. Los homicidios disminuyeron a un 3,4%, el hurto a personas bajó a un 5,7% y la extorsión reportada cayó a un 20,3%. Estos avances deben reconocerse, pero no cuentan toda la historia”, detalló la joven universitaria.

Pero en su intervención, Muñoz aseguró que otro delito como “la violencia intrafamiliar, aumentó en un 11.5% y las lesiones personales en un 10,2%”.

“Durante el primer semestre del 2026 se notificaron 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género, un incremento del 8,8%. Además, el 62% de la ciudadanía manifestó sentirse insegura en Bogotá, el nivel más alto registrado desde el año 2008″, siguió Muñoz con su exposición, para llegar a una conclusión en la que le ‘lanzó un dardo’ al mandatario capitalino.

“La denuncia también cayó. Pasó del 52% en 2024 al 45,6% en el año 2025. Y es por esto que menos denuncias no significa necesariamente menos delitos. También puede reflejar miedo, cansancio y desconfianza en las instituciones”, recalcó la joven influencer.

“Alcalde Galán, no basta con presentar porcentajes favorables. La verdadera pregunta es si una mujer puede volver tranquila a su casa, si un joven puede usar el transporte sin ser atracado y si una familia recibe protección antes de que la violencia termine en tragedia”, cuestionó Muñoz en la parte final del primer segmento de su video.

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