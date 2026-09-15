Colombia

Abelardo de la Espriella es uno de los tres presidentes con mayor aceptación en Latinoamérica a un mes de llegar a la Casa de Nariño, según encuesta

El jefe de Estado colombiano solo fue superado por Claudia Sheinbaum de México y Nayib Bukele de El Salvador

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella es uno de los tres presidentes con mayor aceptación en Latinoamérica a un mes de llegar a la Casa de Nariño - crédito Presidencia
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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella quedó en el tercer lugar de la clasificación de mandatarios latinoamericanos de septiembre de 2026 elaborada por CB Global Data, con una imagen positiva de 53,6% y una negativa de 41,6%. El líder del movimiento político Defensores de la Patria avanzó desde la cuarta posición que ocupaba en agosto de 2026.

La peor valoración corresponde al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que registró 28,2% de aprobación y 67,3% de desaprobación. Le siguen la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 28,8% y 64,3%, y el mandatario de Panamá, José Raúl Molino, con 32,1% y 63,4%, respectivamente.

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El jefe de Estado colombiano solo fue superado por Claudia Sheinbaum de México y Nayib Bukele de El Salvador - crédito CB Global
El jefe de Estado colombiano solo fue superado por Claudia Sheinbaum de México y Nayib Bukele de El Salvador - crédito CB Global

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró la clasificación con 69% de aprobación y 28,3% de desaprobación. El segundo puesto fue para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que obtuvo 66,2% de imagen positiva y 29,9% de negativa.

La valoración del mandatario colombiano se divide entre 36,1% de respuestas que calificaron su imagen como muy buena y 17,5% que la consideraron buena. En el lado negativo, 26% la describió como mala y 15,6% como muy mala.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, tuvo el mayor aumento frente a la medición anterior, con una subida de 2,7 puntos porcentuales. Mientras que Rodrigo Paz, de Bolivia, registró la mayor caída, con una disminución de 8,9 puntos respecto a agosto.

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Más del 50% de los colombianos tiene una imagen positiva de Abelardo de la Espriella a un mes de su mandato

La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel
La mayor aprobación del líder del movimiento político Defensores de la Patria se concentra en las personas con más de 25 años - crédito AtlasIntel

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, alcanzó una imagen positiva del 54% a un mes del inicio de su mandato, mientras que el 44% expresó una percepción negativa. La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg también situó en 51,8% la aprobación de su desempeño al frente de la Presidencia.

La valoración del Gobierno nacional llegó a 52,8% entre quienes lo calificaron como excelente o bueno. El vicepresidente José Manuel Restrepo registró 53% de imagen positiva y 43% de opinión negativa.

La medición se realizó entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 mediante 1.904 entrevistas. AtlasIntel utilizó Random Digital Recruitment, un método de reclutamiento digital aleatorio identificado como Atlas RDR, y reportó un margen de error de 2%.

La evaluación favorable de la administración mostró diferencias por género: el 58% de los hombres consideró que el Gobierno de De la Espriella era excelente o bueno, frente al 47,9% de las mujeres. La mayor aprobación del mandatario se concentró entre las personas mayores de 25 años.

La región central, que reúne a Antioquia y el Eje Cafetero, alcanzó 57,2% de respaldo a la gestión nacional. El Caribe registró 56,4%, Bogotá llegó a 54% y el Pacífico se ubicó en 42,7%, pese a que allí Iván Cepeda obtuvo una victoria mayoritaria en la segunda vuelta.

Entre quienes votaron por el líder de Defensores de la Patria, el 98,2% evaluó su administración como excelente o buena. Ese indicador descendió a 69,2% entre los encuestados que no votaron.

Las valoraciones favorables también variaron según la religión: 55,2% entre católicos, 88,5% entre protestantes y 51,1% entre personas de otras religiones. La corrupción fue señalada como el principal problema del país por 50,5% de los consultados, seguida por la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con 48,7%.

El estado del sistema de salud preocupó a 40,9% de los encuestados. La pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades sumaron 22,7%, mientras que el extremismo político fue mencionado por 17,2%.

La comparación regional y la imagen de la oposición

El presidente de Colombia cuenta con una aprobación del 52,4% siendo superado por los mandatarios de Perú, México y El Salvador - crédito CB Global Data
El presidente de Colombia cuenta con una aprobación del 52,4% siendo superado por los mandatarios de Perú, México y El Salvador - crédito CB Global Data

La firma internacional CB Global Data ubicó, en agosto de 2026, a De la Espriella entre los mandatarios latinoamericanos con mayor aceptación al comienzo de su gobierno. El abogado obtuvo 52,4%, por debajo de Nayib Bukele, de El Salvador, con 68,7% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum, de México, con 66,5%; y Keiko Fujimori, de Perú, con 55,0%.

En los últimos lugares de esa clasificación quedaron Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26,7% de imagen positiva; Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 29,5%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 31,4% de aprobación.

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