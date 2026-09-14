Colombia

Revelan detalles inéditos de la búsqueda de Gabriela, la niña de siete años que estaba en una camioneta robada en Bogotá: “Angustiante”

Los hechos se presentaron el 6 de abril de 2026. EL vehículo fue hurtado en barrio Nuevo Monterrey de Suba y apareció en Teusaquillo

Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars) del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), reveló cómo se llevó a cabo el operativo, que se realizó en la noche - crédito Póscast Voces de Ciudad/ Secretaría de Seguridad Bogotá
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El 6 de abril de 2026, la ciudadanía y las autoridades de Bogotá vivieron una noche de angustia debido al hurto de una camioneta que tenía en su interior a una niña de siete años. La situación fue atendida de manera inmediata por la Policía y se logró recuperar el vehículo y rescatar a la menor de edad sana y salva.

Tras varios meses de que se presentara este caso, revelaron detalles inéditos de cómo fue el operativo que derivó en ese resultado positivo. Los detalles fueron entregados por Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars) del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), en el pódcast Voces de la Ciudad, de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

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De acuerdo con el funcionario, las capacidades de las autoridades se desplegaron apenas se recibió la alerta sobre el robo del vehículo con la niña en su interior. “Ese día a las 8:41 de la noche recibimos un reporte con los compañeros de seguimiento de incidentes de alto impacto de la línea 123 de un hurto de un vehículo, una camioneta Nissan color champaña, con el agravante de que había una niña de siete años, Gabriela”, precisó Hoyos en el pódcast.

La camioneta robada en Suba fue encontrada con la menor dentro, sin que presentara afectaciones físicas - crédito @PoliciaBogota/X
La camioneta robada en Suba fue encontrada con la menor dentro, sin que presentara afectaciones físicas - crédito @PoliciaBogota/X

Según indicó, el reporte que dio la madre de la menor fue muy detallado y permitió saber que la camioneta hurtada en el barrio Nuevo Monterrey de Suba y que la niña llevaba una pijama y pantuflas de unicornio.

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Ante la alerta que se generó, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad de la ciudad, César Andrés Restrepo Florez, llegaron al punto donde fue hurtada la camioneta. Allí también se desplegaron las unidades, se doblaron los turnos y los apoyos y también se dispuso del uso del helicóptero Halcón de la Policía.

En medio del operativo de búsqueda que se estaba llevando a cabo, las autoridades empezaron a tener muchos reportes por parte de los grupos ciudadanos y de las redes de apoyo. Las personas que se comunicaron dieron a conocer posibles lugares donde habían sido observadas las personas que robaron la camioneta.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó que la Policía, el Gaula del Ejército y el apoyo aéreo del Halcón localizaron la camioneta en Nicolás de Federmán y entregaron a la menor sana y salva a sus padres. - crédito @CarlosFGalan/X

Nos empiezan a decir que vieron la camioneta yendo hacia la vía Suba-Cota, por la Autopista Norte, por la Carrera 30. Todo ese despliegue también es muy importante para el seguimiento. Y abajo, en el centro automático de despacho, también las diferentes redes de apoyo que tiene la Policía Nacional y las diferentes llamadas que empezamos a tener de toda la ciudadanía a través de la línea 123, hace el despliegue operativo”, precisó el funcionario.

De igual manera, el centro automático de despacho empezó a poner imágenes de las diferentes cámaras del sistema de videovigilancial, con el fin de hacer seguimiento del vehículo y establecer su paradero. Y, debido a “ese despliegue grandísimo” que se llevó a cabo, los ladrones que se llevaron el vehículo decidieron abandonar la camioneta con la niña adentro.

La camioneta fue recuperada en el barrio Nicolás de Fermán, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 11:50 p. m.

La reciente integración tecnológica agiliza el cruce de datos, permite reconstruir desplazamientos y contribuye al esclarecimiento de hechos, facilitando la actuación coordinada de la policía y la fiscalía en la ciudad - crédito C4
La camioneta fue encontrada cerca de la media noche. El C4 fue clave para hallar el vehículo - crédito C4

El funcionario indicó que, en medio del operativo, el nivel de angustia era alto, teniendo en cuenta el riesgo que corría la menores de edad. Según precisó, cuando se presentan casos como estos, generalmente terminan reportando homicidios, abusos sexuales y lesiones personales.

Nosotros todos los días atendemos estas situaciones, pero cuando tiene que ver con menores de edad es especialmente más angustiante. Nosotros atendemos situaciones en los colegios, pero para nosotros como miembros de las entidades es especialmente angustioso cuando tiene que ver con niños, niñas y adolescentes”, explicó.

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