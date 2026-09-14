Incautaron más de 19.000 pares de calzado en Valle del Cauca: La mercancía supera los $6.200 millones

Las autoridades incautaron más de 19.000 pares de calzado y alrededor de 1.500 artículos de oficina y útiles escolares - crédito Visuales IA

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La Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) adelantaron una operación en contra del contrabando en Valle del Cauca, que derivó en el decomiso de millones de pesos en mercancía que iba a ser comercializada de manera ilícita.

De acuerdo con el medio de comunicación local El País, las autoridades detectaron un cargamento que habría ingresado a Colombia sin cumplir los requisitos aduaneros. La operación permitió aprehender más de 19.000 pares de calzado y alrededor de 1.500 artículos de oficina y útiles escolares. El valor comercial de esos elementos es superior a los $6.200 millones, según el reporte oficial.

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Las autoridades advirtieron que la mercancía fue presentada de forma distinta a su contenido real. El cargamento estaba dentro de un contenedor que aparentaba tener principalmente artículos de oficina. Durante una inspección realizada por uniformados de la División de Control Operativo Cali en los corredores viales, la revisión profunda reveló que la mayor parte correspondía al calzado que fue decomisado.

El valor comercial de la mercancía es superior a los $6.200 millones - crédito Luisa González/Reuters

Esta estrategia utilizada por los contrabandistas tenía el objetivo de dificultar los controles aduaneros, evadir el pago de impuestos y facilitar la comercialización ilegal de los productos en el país.

Por otro lado, según detalló el medio citado, la Policía indicó que la carga no tenía los documentos requeridos para demostrar su ingreso y permanencia legal en Colombia. Es por eso que todos los artículos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

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“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país”, precisó la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), citada por El País.

Incautación de más de $200 millones en contrabando

A esta operación exitosa contra el contrabando se suma una que se llevó a cabo en agosto de 2026. Ese mes, la Policía Nacional allanó dos inmuebles ubicados en La Parada, Villa del Rosario (Norte de Santander), cerca de la frontera con Venezuela, y aprehendió mercancía de contrabando avaluada en $240 millones.

Declaraciones del mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, jefe de la División de Control Operativo Cúcuta, sobre operativo contra el contrabando en Villa del Rosario, Norte de Santander

Los predios en cuestión funcionaban como centros clandestinos de acopio de productos extranjeros sin documentación aduanera. Por otro lado, el material incautado comprende 11.108 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero, 7.124 unidades de productos perecederos sin certificaciones sanitarias y 6.300 unidades de chimó, un derivado del tabaco.

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El operativo se efectuó con la participación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Secretaría de Hacienda Departamental y el Invima. “Este resultado operacional representa un impacto significativo contra las dinámicas del comercio ilegal y el contrabando en la región, actividades que afectan directamente a los sectores productivos y comerciantes que desarrollan sus actividades dentro del marco de la legalidad”, indicó el mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, jefe de la División de Control Operativo Cúcuta.

Lucha contra el contrabando en Colombia: resultados exitosos en un mes

El presidente y el director Andrés Felipe Velásquez confirmaron que se han aprehendido drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente Abelardo de la Espriella y el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, entregaron resultados operacionales favorables que se lograron en apenas un mes en materia de lucha contra el contrabando.

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De acuerdo con el director de la entidad, el material aprehendido en cuatro semanas supera lo que se ha incautado en los meses anteriores.“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones. Esos artefactos son utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública; cargan las aeronaves no tripuladas con explosivos.

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