Ejército intensifica operaciones en el cañón del Micay: 41 integrantes de la Carlos Patiño han abandonado sus filas

Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 mantienen operaciones en Argelia, Cauca, donde también fueron recuperados nueve menores de edad y se reportó la entrega de material de guerra durante las acciones contra la estructura. - crédito @Ejercito_Div3/X

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El Ejército Nacional intensifica las operaciones en el cañón del Micay, en el municipio de Argelia, Cauca, con acciones dirigidas contra la Estructura Carlos Patiño, organización armada ilegal señalada por la institución de estar al servicio de alias Iván Mordisco. De acuerdo con el balance entregado por la fuerza pública, durante los últimos ocho meses 41 integrantes han abandonado sus filas y nueve menores de edad han sido recuperados.

La ofensiva militar es desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, que mantienen presencia en esta zona del departamento con operaciones orientadas a afectar las capacidades de mando, movilidad, sostenimiento y permanencia de la estructura ilegal.

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Ejército mantiene presión sobre la Estructura Carlos Patiño

Según la información entregada por el Ejército, las operaciones sostenidas durante ocho meses han buscado reducir la capacidad de la Estructura Carlos Patiño para mantenerse en el territorio y ejercer control sobre las comunidades.

En ese periodo, 41 integrantes de la organización se han presentado voluntariamente ante el Ejército Nacional para iniciar su proceso de sometimiento individual a la justicia. La institución también reportó la recuperación de nueve menores de edad, quienes fueron retirados de las filas de la estructura y quedaron sujetos a las rutas institucionales destinadas a su protección y al restablecimiento de sus derechos.

El resultado se suma a las acciones militares y territoriales desplegadas en el cañón del Micay, una zona en la que las tropas mantienen operaciones para debilitar las capacidades de la organización armada ilegal.

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Las operaciones sostenidas durante ocho meses han permitido la presentación voluntaria de integrantes de la Estructura Carlos Patiño y la recuperación de menores de edad. - crédito @COL_EJERCITO/X

Tres menores fueron recuperados durante el último fin de semana

Uno de los resultados reportados por las autoridades se produjo durante el último fin de semana, cuando tres menores de 15, 16 y 17 años fueron recuperados.

En el mismo desarrollo operacional, otros tres integrantes de la Estructura Carlos Patiño decidieron abandonar sus filas y regresar a la legalidad. De acuerdo con el Ejército, durante estas presentaciones fueron entregados un fusil, 60 cartuchos de diferentes calibres y una mira telescópica, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Con estos resultados, la institución sostiene que la presión militar desplegada en el territorio ha permitido afectar la composición de la estructura, al tiempo que se han activado las rutas correspondientes para la atención de los menores recuperados.

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La Estructura Carlos Patiño es señalada por el Ejército como una organización armada ilegal al servicio de alias Iván Mordisco. - crédito Europa Press/Sebastian Marmolejo

General José Bertulfo Soto ordenó mantener la presión militar

El Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez se refirió a las operaciones y señaló que la instrucción a las tropas es mantener una presión permanente sobre la organización.

“Hemos intensificado la ofensiva en el cañón del Micay, en Cauca, y he ordenado mantener una presión militar permanente sobre la Estructura Carlos Patiño, al servicio criminal de alias Iván Mordisco”, afirmó.

El oficial agregó que el propósito de las operaciones es “cerrarles espacios, romper su permanencia en el territorio, impedir que sigan sometiendo a las comunidades” y llevar a los integrantes de la estructura a considerar el abandono de la ilegalidad.

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Soto Sánchez también hizo referencia a los resultados obtenidos durante los ocho meses de operaciones sostenidas y señaló que 41 integrantes han abandonado la estructura y nueve menores de edad han sido recuperados de sus filas.

A los soldados del Ejército Nacional y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, el general les impartió la instrucción de mantener la iniciativa y aumentar la presión sobre la organización en el cañón del Micay.

El general José Bertulfo Soto Sánchez informó que 41 integrantes de la estructura han abandonado sus filas y que nueve menores de edad han sido recuperados. - crédito @COMANDANTE_EJC/X

Perifoneo e inteligencia acompañan las operaciones militares

El despliegue de las tropas no se concentra únicamente en las acciones ofensivas. De acuerdo con el Ejército, también se desarrollan actividades de perifoneo, presencia territorial, inteligencia militar y acercamiento institucional.

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Estas acciones buscan transmitir a quienes todavía permanecen en las filas de la Estructura Carlos Patiño que existe una ruta institucional para abandonar la violencia, proteger su vida y regresar a la legalidad.

La estrategia combina así la presencia de las tropas con mecanismos destinados a facilitar la salida voluntaria de integrantes de la organización y la recuperación de menores de edad que se encuentren en sus filas.