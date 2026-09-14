Ambulancia terminó estrellada contra un local comercial en Bogotá: el conductor estaría ebrio y habría sido suplantado por un acompañante tras el choque

El choque de una ambulancia contra una panadería en San Cristóbal, sur de Bogotá, abrió una investigación sobre lo ocurrido en el barrio Libertadores - crédito X

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Hay confusión en la localidad de San Cristobal, en el sur de Bogotá, después de que los habitantes reportaran un fuerte choque de una ambulancia contra una panadería en el barrio Libertadores.

Según información conocida por Citynoticias, las autoridades se encuentran en la recolección de material fílmico del incidente, después de que se observara en un video la posible maniobra del copiloto del vehículo de emergencia para, presuntamente, alterar la escena y ocultar al responsable del siniestro.

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El hecho ocurrió cerca de las 9:21 a. m. del domingo 13 de septiembre, cuando la ambulancia de placas RAX921 circulaba con aparente normalidad. Sin embargo, en un brusco giro, el vehículo terminó contra un inmueble comercial y causó daños materiales en los establecimientos de la zona.

La investigación busca establecer si el hombre que atendió a las autoridades como conductor realmente manejaba la ambulancia antes del choque. Los videos conocidos por el noticiero local muestran movimientos de los ocupantes posteriores al impacto que no coincidirían con la versión entregada inicialmente a la Policía.

El impacto ocurrió a las 9:21 a. m. del domingo 13 de septiembre en el barrio Libertadores, en el sur de Bogotá, y dejó daños en varios comercios sin reportes de heridos - crédito X

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, el vehículo subía por la vía y giró para evitar un automóvil que estaba estacionado. La maniobra habría terminado con la ambulancia fuera de control y contra la fachada de la panadería.

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Luis, un testigo consultado por Citynoticias, relató que el conductor intentó corregir el trayecto, aunque no logró evitar el impacto. “Pues para no parar el carro, dio la dirección toda hacia allá y se agarró la dirección el chofer y se fue contra la panadería”, afirmó.

El estruendo alertó a los habitantes y comerciantes de la zona. Mónica Sánchez, residente del sector, contó que se enteró del accidente mientras salía a comprar productos para el desayuno. La mujer explicó que su compañero y su madre le avisaron sobre el choque. Tras conocer lo ocurrido, subió hasta el local para observar las consecuencias del impacto.

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La ambulancia quedó incrustada en la estructura del establecimiento. El incidente no dejó personas lesionadas reportadas en el lugar, aunque sí afectó los locales comerciales alcanzados por el vehículo.

Las cámaras registraron cambios de lugar dentro del vehículo tras el choque

La indagación revisa grabaciones y testimonios luego de que un video mostrara un cambio de puesto entre ocupantes del vehículo de emergencia, lo que pondría en duda la versión entregada inicialmente a la Policía - crédito X

El material audiovisual mostró que, luego de la colisión, el copiloto habría pasado al lugar del conductor. Esa acción ocurrió ante vecinos que se acercaron al sitio después de escuchar el golpe.

Según la reconstrucción divulgada por el medio, ese movimiento permitió que el hombre que presuntamente manejaba se dirigiera hacia el costado derecho de la ambulancia. Desde allí abrió la puerta de la zona medicalizada.

Una primera persona vestida de civil descendió del vehículo. Minutos más tarde bajó una mujer que cayó al suelo porque no podía sostenerse y recibió ayuda de quien sería el conductor original.

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Después salió una segunda mujer. La secuencia plantea que había más ocupantes dentro de la ambulancia de los que luego fueron informados a las autoridades que atendieron el caso.

Tras permanecer unos minutos en el lugar, cuatro personas se habrían retirado. En la escena habrían quedado el supuesto conductor y un ayudante.

Gladys Bolaños, habitante del barrio, explicó que llegó junto a su hermana hacia las 9.30. Para entonces, ya no estaban los demás ocupantes del vehículo.

“Nosotros subimos con mi hermana, pero ya no estaban los ocupantes de la ambulancia”, señaló Bolaños. La vecina dijo que no pudo establecer cuántas personas viajaban inicialmente en el interior.

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Bomberos y Policía atendieron el caso bajo la hipótesis de un microsueño

El Cuerpo de Bomberos llegó cerca de las 9:35 a. m. como primer respondiente de la emergencia. Los efectivos acordonaron el área para atender el riesgo derivado del choque y proteger la zona afectada.

También acudieron agentes de la Policía. En ese momento, los supuestos responsables indicaron que en la ambulancia solo viajaban dos personas.

La explicación entregada a las autoridades apuntó a un microsueño como causa del accidente. Esa fue la hipótesis inicial que quedó consignada durante la atención del hecho.

Los agentes verificaron que los documentos del vehículo estuvieran en regla. Además, el hombre presentado como conductor tuvo un resultado negativo en una prueba de alcoholemia.

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El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán contrastar los testimonios, la grabación de seguridad y la información entregada tras el choque. La indagación busca determinar quién conducía la ambulancia al momento del impacto y si hubo un intento de alterar la reconstrucción de los hechos.