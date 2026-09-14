Colombia

Abelardo de la Espriella respondió al polémico excongresista Julián Bedoya, quien aseguró que es de gobierno: “No hay ni habrá alianza politiquera con usted”

El presidente colombiano cuestionó la postura del excongresista, quien afirmó que no hace oposición, y ordenó al gabinete mantener contactos públicos con el Congreso

El mandatario colombiano respondió a las declaraciones de Julián Bedoya, polémico exsenador de la República - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, descartó una alianza política con el excongresista Julián Bedoya, luego de que este afirmara que no hace oposición y que su postura es ser “de gobierno”.

El mandatario aseguró que su administración no negociará apoyos parlamentarios mediante cargos, cuotas burocráticas o acuerdos privados.

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En una publicación en X, De la Espriella se dirigió de forma directa a Bedoya y a Renovación Liberal.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aseguró que su administración no negociará apoyos parlamentarios mediante cargos, cuotas burocráticas o acuerdos privados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Se equivoca Julián Bedoya. En el gobierno del Tigre no hay ni habrá alianza politiquera con usted, con Renovación Liberal ni con ningún operador que confunda el Congreso con un mercado de puestos y prebendas: conmigo, NO (sic)”, escribió.

El mandatario agregó: “¡Respete al pueblo y a la democracia! (sic)”. Su pronunciamiento se conoció luego de unas declaraciones de Bedoya sobre su relación con los distintos gobiernos nacionales.

De la Espriella dio instrucciones al gabinete sobre la relación con el Congreso

De la Espriella cuestionó a quienes consideran que la gestión política se define en reuniones reservadas o a partir de lealtades personales. “Quienes, a pesar de todas las instrucciones impartidas, sigan creyendo que este Gobierno se negocia en reuniones privadas, con lealtades personales y cuotas, no entendieron nada (sic)”, afirmó.

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El presidente sostuvo que no llegó al poder para mantener prácticas que asocia con la distribución de beneficios políticos. “Yo no vine a administrar la misma podredumbre con otro apellido; yo vine a CAMBIAR LA POLÍTICA PARA SIEMPRE, y eso no se hace pactando con politiqueros descarados (sic)”, señaló.

En el mismo mensaje, De la Espriella impartió una orden al ministro del Interior y a los demás integrantes de su gabinete sobre los contactos con el Legislativo.

“Las relaciones con el Congreso se conducen a la luz del día, sin transacciones ocultas, sin prebendas, sin cuotas o repartijas a cambio de votos y sin intermediarios (sic)”, indicó.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella impartió una orden al ministro del Interior y a los demás integrantes de su gabinete sobre los contactos con el Legislativo - crédito Presidencia

También advirtió que los funcionarios que propongan acuerdos reservados deberán responder por sus actuaciones. “Quien sugiera pactar en la sombra debe ser denunciado para que responda ante la ley y ante el país. Aquí no se compra una votación ni se vende un cargo”, expresó.

Bedoya defendió su postura de apoyar a los gobiernos de turno

Julián Bedoya había dicho que no establece diferencias entre los presidentes colombianos. “Para mí todos los presidentes son iguales. La diferencia de los gobiernos en Colombia es a quién le va bien y a quién le va mal”, afirmó.

El excongresista consideró que cada administración combina decisiones cuestionadas con resultados positivos. También explicó su posición frente al poder político: “Por eso mi bandera siempre ha sido: no hago oposición, soy de gobierno. Para uno solucionar todos esos problemas estructurales de la sociedad lo tiene que hacer con poder”.

La respuesta de De la Espriella incluyó un mensaje final para Bedoya. “Con mi Gobierno se acabó el jueguito de ‘soy de gobierno para que me vaya bien’. La única alianza posible es con el pueblo (sic)”, escribió.

Julián Bedoya y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Luisa González Reuters
El excongresista consideró que cada administración combina decisiones cuestionadas con resultados positivos - crédito Colprensa/Luisa González Reuters

Julián Bedoya continúa vinculado a un proceso judicial que examina la legalidad de su título de abogado. La Sección Primera del Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional del diploma mientras se decide la demanda de nulidad.

El tribunal consideró que hay “elementos suficientes para inferir posibles irregularidades en el proceso académico”. Por esa razón, el título y el acta de grado no producirán efectos jurídicos hasta que exista una decisión de fondo.

La medida afecta el grado en Derecho que Bedoya obtuvo en 2019 en la Universidad de Medellín. El expediente analiza presuntas anomalías administrativas y académicas relacionadas con el reingreso del entonces estudiante y su posterior graduación.

El Consejo de Estado indicó que el reingreso de Julián Bedoya a la Universidad de Medellín no tenía validez, pues, según señaló, no cumplió las condiciones previstas en el artículo 146 del Acuerdo 75 de 2013 de la institución.

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