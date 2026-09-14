Embargo de cuentas bancarias en Colombia: cómo se puede recuperar el dinero retenido; esto aclara la ley a favor de los titulares

En Colombia existen más de 95,7 millones de cuentas de ahorro registradas según datos de la Superintendencia Financiera a inicios de 2026 - crédito Europa Press

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Una cuenta bancaria embargada puede dejar parte del saldo fuera del alcance del titular, pero esa retención no significa por sí sola que el dinero se haya perdido. En Colombia, la entidad financiera solo cumple la orden que recibe y no decide por iniciativa propia cuándo empieza o termina la medida.

Sí, el dinero retenido por un embargo en una cuenta bancaria en Colombia puede recuperarse, pero esa posibilidad depende de una decisión dentro del proceso que ordene levantar la medida o disponga que los recursos regresen al titular. La determinación la toma la autoridad que ordenó el embargo, no el banco, y el trámite se rige por el Código General del Proceso o por el Estatuto Tributario, según el origen de la deuda.

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El embargo funciona como una herramienta para garantizar el cumplimiento de una obligación. Cuando una autoridad ordena esa actuación, el banco recibe la instrucción y retiene los recursos conforme a las condiciones del proceso. La aplicación de la medida puede limitar el acceso del titular a una parte del dinero que tiene en su cuenta. Por eso, conocer el origen de la orden permite establecer qué opciones existen frente a los recursos retenidos y cuál es el procedimiento que corresponde seguir.

Solo en el primer semestre de 2026, los colombianos realizaron 12.664 millones de operaciones financieras, de las cuales más de 7.500 millones implicaron el movimiento directo de recursos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

No todos los casos tienen el mismo efecto sobre los recursos retenidos. Una situación es que el dinero siga congelado y otra distinta que esos fondos ya se hayan usado para pagar la obligación que dio origen al trámite.

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Qué debe hacer el titular de una cuenta embargada

Ante el embargo de una cuenta, el titular debe:

Identificar qué autoridad ordenó el embargo y cuál fue la obligación que motivó el procedimiento. Esa revisión permite establecer el estado del caso y definir qué actuación corresponde.

Si el titular considera que la medida no procede, puede acudir ante la autoridad responsable y presentar los argumentos y documentos que respalden su posición. Esa autoridad, y no la entidad financiera, es la que evalúa si hay razones para modificar o levantar el embargo.

Revisar qué pasó con el dinero retenido. No es igual un saldo que sigue embargado a otro que ya se destinó al pago de la deuda, porque de esa diferencia dependen las opciones disponibles.

La entidad financiera ejecuta la orden recibida y no decide de manera autónoma cuándo debe terminar la medida. Cualquier reclamación sobre la procedencia del embargo debe dirigirse ante la autoridad que lleva el proceso.

En Colombia, el embargo es una medida destinada a asegurar el pago de una obligación - crédito Eduardo Parra/Europa Press

Cuándo se puede recuperar el dinero retenido

La devolución de los recursos puede darse cuando existe una decisión que ordena levantar el embargo o cuando, dentro del proceso, se establece que el dinero debe volver al titular de la cuenta. En ese escenario, la entidad financiera recibe la instrucción y actúa conforme a ella.

Sí, puede existir esa posibilidad cuando una decisión dentro del proceso ordena levantar la medida o establece que los recursos deben regresar al titular. El resultado depende de las circunstancias particulares del caso. El análisis exige revisar el origen de la obligación, la etapa del proceso y las decisiones adoptadas por la autoridad competente. Si la persona considera que la medida afectó recursos que no debían quedar sujetos a embargo, puede exponer esa situación para que la autoridad determine si procede un cambio.

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Qué artículos del Código General del Proceso regulan el embargo bancario

Cuando el embargo surge de deudas privadas, como créditos, deudas de tarjetas o hipotecas, y un juez civil lo ordena, el marco aplicable es el Código General del Proceso (CGP). Ese procedimiento no depende de una sola norma, sino de varios artículos que regulan la retención, los límites y el levantamiento:

Artículo 593 del Código General del Proceso, numeral 4: regula el embargo de derechos de crédito y sumas de dinero bajo control de establecimientos bancarios. Esa disposición establece que el banco actúa como ejecutor o retenedor y debe congelar los saldos de inmediato después de recibir la orden.

Artículo 594 del Código General del Proceso, numeral 2: fija la regla de límites de inembargabilidad sobre las cuentas de ahorro. Esa referencia resulta relevante cuando el afectado sostiene que la medida alcanzó recursos que no debían quedar sometidos al embargo.

Artículo 597 del Código General del Proceso: detalla las causales para levantar el embargo. También ratifica que la entidad bancaria necesita una contraorden o una providencia formal del juez para liberar o devolver los dineros.

La Ley 2540 de 2025 introduce el arbitraje para procesos ejecutivos en Colombia con el fin de agilizar la recuperación de carteras y descongestionar el sistema judicial - crédito Función Pública

Qué dice el Estatuto Tributario sobre el embargo de cuentas

Si la retención proviene de cobros impulsados por entidades del Estado, el marco cambia. Allí entran casos como deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), comparendos de tránsito o impuestos locales. En ese escenario aplica el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1066 de 2006. Esa norma regula el protocolo de las medidas preventivas de embargo de cuentas.

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El artículo dispone que los fondos permanezcan congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta que el proceso avance o la entidad pública ordene de manera formal el desembolso o el desembargo. De nuevo, la decisión no queda en manos del banco, sino de la autoridad estatal que impulsa el cobro.

El paso del tiempo, por sí solo, no resuelve la situación del titular afectado. Para que los recursos salgan de la retención o regresen a la cuenta, debe existir una actuación formal dentro del proceso y la orden correspondiente de la autoridad competente.