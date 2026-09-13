Colombia

Un muerto y un capturado tras combate del Ejército con el Frente 36 en Antioquia: esto dijo el presidente

Abelardo de la Espriella informó que el combate en San Andrés de Cuerquia dejó un presunto integrante de la estructura muerto, otro detenido y la incautación de armas, municiones y explosivos

Abelardo de la Espriella destacó operativo del Ejército contra el Frente 36 en Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella destacó operativo del Ejército contra el Frente 36 en Antioquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Un presunto integrante del Frente 36 murió y otro fue capturado tras resultar herido durante un combate con unidades del Ejército Nacional en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, de acuerdo con la información divulgada sobre el operativo este 12 de septiembre de 2026.

Según el presidente Abelardo de la Espriella, el enfrentamiento se produjo en esa zona del norte del departamento, donde militares sostuvieron acciones contra miembros de esa estructura armada. El reporte señaló que el detenido recibió atención luego de las heridas sufridas durante los hechos, aunque no precisó su identidad ni su estado de salud.

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La operación dejó además la incautación de armas, municiones, explosivos y otros elementos que habrían estado en poder del grupo. Entre el material ocupado figuran dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores y 977 municiones.

El Ejército incautó explosivos y armamento durante la operación

Las tropas también hallaron un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano. El inventario incluyó material de intendencia, sin que se detallara la cantidad ni las características de esos objetos.

Abelardo de la Espriella celebró la captura de un presunto integrante del Frente 36 en San Andrés de Cuerquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella celebró la captura de un presunto integrante del Frente 36 en San Andrés de Cuerquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La información divulgada por el jefe de Estado calificó el resultado como un golpe contra las actividades armadas de esa organización en Antioquia. El mensaje planteó que las autoridades mantendrán las operaciones en busca de quienes pertenezcan a grupos ilegales.

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“Se someten a la justicia o enfrentarán la fuerza legítima del Estado. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, señaló el pronunciamiento al referirse a la continuidad de las acciones militares contra estructuras armadas.

San Andrés de Cuerquia fue el escenario de la operación, según el reporte. No se informaron bajas o lesiones entre los uniformados que participaron en el combate.

Las armas y los explosivos incautados deberán quedar a disposición de las entidades competentes para los procedimientos de verificación e investigación.

Abelardo de la Espriella celebró captura tras combate militar en San Andrés de Cuerquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella celebró captura tras combate militar en San Andrés de Cuerquia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Incautaron 650 kilos de cocaína ocultos en un vehículo cisterna en Quindío

La Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, incautó 650 kilos de cocaína escondidos en una caleta de un vehículo tipo cisterna durante un procedimiento en La Tebaida, Quindío. La operación dejó un hombre capturado, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

El cargamento estaba dividido en 650 paquetes y tenía como destino la ruta entre Palmira, en Valle del Cauca, y Tocancipá, en Cundinamarca. El mandatario señaló que la sustancia tenía un valor estimado de $2.275 millones.

De acuerdo con la información divulgada, la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) de la Policía participó en el hallazgo junto con unidades militares.

El Gobierno indicó que el decomiso evitó la circulación de más de 1,6 millones de dosis de cocaína. La droga permanecía oculta en una estructura acondicionada dentro del automotor para evadir los controles en carretera.

“Seguimos cerrando las rutas”, escribió De la Espriella, quien afirmó que la fuerza pública mantendrá acciones contra los vehículos, las redes de transporte y las finanzas asociadas al narcotráfico.

El cargamento equivaldría a 1,6 millones de dosis - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El cargamento equivaldría a 1,6 millones de dosis - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente también aseguró que las operaciones buscarán identificar a los responsables de la cadena logística y a los jefes de las estructuras que financian los cargamentos. “No darles un minuto de tranquilidad”, señaló en su mensaje.

La incautación se produjo en un corredor vial que conecta el suroccidente del país con el centro de Colombia.

Abelardo de la Espriella informó sobre decomiso de 2.510 kilos de marihuana en Huila - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella informó sobre decomiso de 2.510 kilos de marihuana en Huila - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ejército incautó más de 2,5 toneladas de marihuana en Isnos, Huila

En otro pronunciamiento en X, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Ejército Nacional incautó 2.510 kilos de marihuana que eran transportados en un camión por Isnos, Huila.

La operación atribuyó el cargamento al grupo “Isaías Pardo” e incluyó la inmovilización del vehículo.

El mandatario afirmó que el decomiso retiró “más de 2,5 toneladas” de circulación e impactó las finanzas de estructuras criminales.

De la Espriella anticipó que la fuerza pública mantendrá acciones contra rutas y cargamentos de narcotráfico. La información fue publicada el 12 de septiembre.

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