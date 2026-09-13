Nuevos videos del caso Hasli Jáuregui y Santiago Pardo abrieron dudas sobre el altercado que se presentó en un parqueadero en Bogotá

Un tercer hombre apareció en las imágenes del incidente entre Hasli Jáuregui y Santiago Pardo - crédito @ColombiaOscura/X

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La denuncia por presunta violencia de género que involucró a la modelo Hasli Jáuregui y a su expareja sentimental Santiago Pardo, ocurrida el 10 de septiembre de 2026 en Bogotá, sumó nuevos elementos tras la divulgación de imágenes de cámaras de seguridad del lugar donde se produjo la confrontación.

Según nuevos videos revelados por Colombia Oscura, Pardo negó ser el agresor y sostuvo que los registros audiovisuales permiten observar parte de la secuencia previa al altercado. Las grabaciones, cuya autenticidad y contexto completo no fueron verificados de forma independiente, muestran una discusión dentro de un parqueadero.

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En las imágenes se aprecia un intercambio de agresiones físicas entre ambos. De acuerdo con la interpretación difundida junto a los videos, Jáuregui habría golpeado primero a Pardo. Esa versión contrasta con los señalamientos iniciales contra el hombre, a quien usuarios en redes sociales calificaron como un posible feminicida.

Hasta el momento, no se conocieron decisiones de autoridades judiciales que definan responsabilidades por los hechos.

Santiago Pardo negó haber agredido a Hasli Jáuregui tras la difusión de imágenes de seguridad - crédito @ColombiaOscura/X

Un tercer hombre aparece en los registros revelados

Los videos también mostrarían la llegada de otro hombre al parqueadero. Según la información divulgada, se trataría de una persona con la que la modelo mantendría una relación desde hace cinco años.

El sujeto le habría exigido a Pardo la entrega de las llaves de un vehículo. Posteriormente, circularon capturas de pantalla de una conversación entre Pardo y ese hombre, en la que ambos hablarían en términos pacíficos sobre lo sucedido.

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Los mensajes tampoco permiten establecer por sí solos las circunstancias completas del incidente ni las responsabilidades de quienes participaron en la discusión.

El caso generó reacciones en redes sociales luego de que se conociera la denuncia de Jáuregui. La aparición de los registros de seguridad abrió cuestionamientos sobre la versión inicial y sobre la necesidad de que las autoridades determinen la secuencia de los hechos con base en todas las pruebas disponibles.

Un tercer hombre aparece en los registros revelados - crédito @ColombiaOscura/X

Esta es la versión de Hasli Jáuregui sobre los hechos: “Manda mis fotos íntimas a mi familia”

Hasli Jáuregui, modelo y creadora de contenido de Onlyfans, denunció que su presunto agresor, Santiago Pardo, compartió material íntimo suyo con integrantes de su familia y sostuvo que los episodios conocidos representan apenas una parte del conflicto. La mujer afirmó que recibió amenazas y que fue blanco de conductas agresivas.

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En un mensaje publicado en redes sociales y que se volvió viral, Hasli Jáuregui relató que la persona a la que acusa habría enviado fotografías privadas a integrantes de su entorno, incluida su madre. “Lo que ustedes están viendo no llega ni al 20% de todo lo que pasó”, expresó al referirse a la situación que vivió en un parqueadero de Bogotá.

La joven explicó que produce contenido para la plataforma Onlyfans, actividad que definió como su trabajo. Según su versión, ese público es ajeno a su vida personal. Afirmó que esa circunstancia no autorizaba a otra persona a compartir imágenes fuera de ese ámbito.

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“Solo porque trabajo en eso, manda mis fotos íntimas a mi familia, a mi mamá”, señaló. La denunciante manifestó que la situación superó un límite y la calificó como una vulneración de intimidad.

Caso Hasli Jáuregui y Santiago Pardo en parqueadero en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Además de la presunta divulgación del material, Jáuregui dijo que la persona aludida ya había tenido comportamientos “agresivos” y “amenazantes” con ella.

Los comentarios publicados tras la denuncia de Hasli Jáuregui incorporaron versiones no verificadas sobre el episodio. Un usuario afirmó que “él le pegó primero” y sostuvo que el supuesto robo del contenido habría ocurrido con quien sería su pareja sentimental desde hace cinco años. Esa publicación no identificó fuentes ni presentó pruebas.

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Otro participante cuestionó una posible reconciliación y escribió que, “en una semana”, ella podría perdonarlo. “En 1 semana ya lo debe haber perdonado, y estará lista para otra tunda más, lamentable, pero cierto”, afirmó el usuario.