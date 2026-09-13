Colombia

Asesinaron a un patrullero durante un ataque armado contra la estación de Policía de Timbiquí, Cauca

La institución informó que José David Ahumada Mendoza recibió disparos mientras vigilaba el ingreso a la unidad policial

Escena del crimen Colombia-06-07-2021
Un hombre armado atacó a un uniformado en Timbiquí y huyó tras el crimen - crédito Colprensa
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Un ataque armado contra la estación de Policía de Timbiquí, Cauca, dejó muerto al patrullero José David Ahumada Mendoza durante la madrugada del domingo 13 de septiembre de 2026. La institución informó que el uniformado recibió impactos de arma de fuego mientras prestaba servicio en la entrada de la unidad.

El hecho ocurrió hacia la 1:30 a. m. en el área urbana de este municipio. Las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias y ubicar al responsable.

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Según representantes comunitarios citados por El País, un hombre armado se aproximó a las instalaciones policiales y atacó al uniformado que vigilaba el acceso. “Le disparó en la cabeza”, relataron habitantes de la población consultados sobre lo ocurrido.

Tras la agresión, el atacante escapó del lugar. Los compañeros de Ahumada Mendoza le brindaron los primeros auxilios, pero las heridas resultaron fatales.

Investigan si homicidio de policía en Timbiquí hace parte de un posible plan pistola - crédito @PoliciaColombia/X
Investigan si homicidio de policía en Timbiquí hace parte de un posible plan pistola - crédito @PoliciaColombia/X

La Policía confirmó la muerte del patrullero José David Ahumada Mendoza

En un comunicado, la institución señaló que una persona habría accionado un arma contra el patrullero, quien estaba en servicio en la estación de Timbiquí.

“El ataque le causó la muerte”, precisó la Policía al confirmar el deceso. La entidad agregó que el caso está bajo investigación y que sus unidades buscan establecer el momento, la forma y las razones de la acción armada.

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El organismo aseguró que desplegó sus capacidades operativas e investigativas para identificar, capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales a la persona que cometió el crimen.

Autoridades evalúan si el caso se relaciona con un plan pistola

Después de conocerse el ataque, fuentes de la fuerza pública indicaron que una de las hipótesis que se analiza es una posible relación con un denominado plan pistola contra integrantes de las autoridades. Esa línea aún requiere verificación dentro de las pesquisas oficiales.

Las autoridades locales convocaron un consejo de seguridad para examinar la información disponible, fortalecer las medidas de protección y definir acciones frente a la situación de orden público en Timbiquí.

Comunicado de la Policía sobre el ataque en Timbiquí, Cauca - crédito Policía Nacional
Comunicado de la Policía sobre el ataque en Timbiquí, Cauca - crédito Policía Nacional

El municipio enfrenta un escenario de tensión por la presencia y disputa de grupos armados ilegales en zonas del litoral caucano. Esa situación ha llevado a policías y militares a reforzar protocolos de seguridad durante sus desplazamientos y labores en el departamento.

La comunidad manifestó preocupación tras el homicidio del patrullero. Líderes consultados señalaron que el ataque ocurrió en un punto central de la población y en las inmediaciones de una instalación estatal.

La institución y el director general de la entidad expresaron solidaridad con la familia del uniformado: “Rechazamos el cobarde ataque”

La Policía también divulgó un mensaje en X en el que rechazó el homicidio. “Con profundo dolor rechazamos el cobarde ataque”, publicó la institución al expresar solidaridad con familiares, amigos y compañeros del patrullero.

La Policía Nacional lamentó la muerte de Ahumada Mendoza y destacó que permaneció en servicio hasta el momento de la agresión. “Su entrega permanecerá en la memoria”, indicó en el pronunciamiento divulgado en redes sociales.

La entidad señaló que acompañará a los familiares y allegados del patrullero, mientras avanza el proceso para esclarecer el caso. Por ahora, no se ha informado sobre capturas ni sobre la identidad del atacante.

Ataque contra una estación de Policía en Timbiquí dejó muerto al patrullero José David Ahumada - crédito @PoliciaColombia/X
Ataque contra una estación de Policía en Timbiquí dejó muerto al patrullero José David Ahumada - crédito @PoliciaColombia/X

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, rechazó el ataque armado que causó la muerte del patrullero José David Ahumada Mendoza en Timbiquí, Cauca, y ordenó desplegar las capacidades de la institución para ubicar al responsable.

El alto oficial expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del uniformado. “Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia”, manifestó en un pronunciamiento sobre el homicidio.

Barrera Peña aseguró que impartió instrucciones para concentrar recursos operativos e investigativos en la identificación del responsable.

“Como Director General, he dispuesto el despliegue de todas las capacidades institucionales para capturar al responsable de este atentado. Dios y Patria.#EnMemoriaDeNuestrosHéroes” están dispuestas para lograr su captura, afirmó el director general de la Policía.

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