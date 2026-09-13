Abelardo de la Espriella anunció acuerdo con Chile para reconocer competencias laborales certificadas: 26 perfiles serán considerados

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Luisa González/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que el país y Chile acordaron que las personas con competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambas naciones.

En su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que la medida amplía las oportunidades de empleo formal y movilidad.

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“¡El talento de los colombianos no tiene fronteras! Colombia y Chile damos un paso histórico: quienes tengan sus competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambos países, abriendo nuevas oportunidades de empleo formal y movilidad (sic)“, indicó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella confirmó que Colombia y Chile acordaron que las personas con competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambas naciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Abelardo de la Espriella precisó que serán 26 perfiles laborales en sectores como hotelería, construcción, logística, movilidad eléctrica y gastronomía, entre otros.

“Inicialmente serán 26 perfiles en sectores como gastronomía, hotelería, cuidado de personas, construcción, logística, energía y movilidad eléctrica (sic)”, afirmó.

El jefe de Estado indicó en su cuenta oficial de X que, del 21 de septiembre al 30 de noviembre, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará un proceso gratuito. De la Espriella explicó que quienes aún no tengan certificadas sus competencias también podrán hacerlo.

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“Del 21 de septiembre al 30 de noviembre, el SENA adelantará este proceso de manera gratuita. Quienes aún no tengan certificadas sus competencias también podrán hacerlo (sic)”, señaló.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó que reconocer el talento de los colombianos abre oportunidades de empleo y emprendimiento.

“Esta es la diplomacia de las capacidades: lograr que el conocimiento, la experiencia y el talento de nuestra gente crucen fronteras de manera legal y formal. Reconocer el talento de los colombianos es abrir caminos para el empleo, el emprendimiento, la productividad y el progreso (sic)”, indicó el presidente Abelardo de la Espriella en su publicación en X.

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Abelardo de la Espriella indicó que reconocer el talento de los colombianos abre oportunidades de empleo y emprendimiento - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Cambios en el Estatuto del Trabajo

El Ministerio del Trabajo presentó ante el Congreso de la República un proyecto de Estatuto del Trabajo que busca reunir en una sola norma las reglas laborales del país. La propuesta pretende cumplir el mandato fijado por la Constitución de 1991, que ordenó definir los principios mínimos de las relaciones de trabajo.

La iniciativa integraría disposiciones hoy repartidas entre el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, reformas posteriores y fallos judiciales. El Gobierno sostiene que esa dispersión dificulta que trabajadores y empleadores identifiquen con precisión sus derechos y obligaciones.

La ministra Natalia López afirmó que el texto responde a una obligación aplazada durante más de tres décadas. “Hoy quiero hablarles de algo que debería ser sencillo: que cualquier colombiano pueda saber cuáles son sus derechos laborales y que cualquier empresario pueda conocer con claridad las reglas para contratar y generar empleo”, dijo.

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Según la ministra, el Estatuto ofrecería una referencia única para regular la contratación y resolver controversias. La medida incluiría normas sobre trabajo rural, servicio doméstico, plataformas digitales y actividades de trabajadores independientes, modalidades que el Ejecutivo considera insuficientemente contempladas en la legislación vigente.

López sostuvo que esos sectores reúnen a millones de personas y requieren reglas expresas. “El trabajo rural, el trabajo doméstico, las plataformas digitales y el trabajo por cuenta propia son realidades de millones de colombianos y deben tener un reconocimiento claro”, señaló.

Natalia López, ministra del Trabajo, radició la propuesta del Estatuto del Trabajo en el Congreso de la República - crédito Minsiterio del Trabajo

El Ejecutivo calcula que la reforma tendría efectos directos sobre diez millones de trabajadores formales. Entre sus objetivos figuran dar mayor previsibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas para crear puestos registrados, además de reducir las dudas derivadas de interpretaciones normativas repartidas en distintos instrumentos.

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La elaboración del proyecto contó con intercambios con la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con López. La ministra indicó que el diálogo permitió incorporar la experiencia judicial y atender problemas que surgen en la aplicación cotidiana de las normas.

El debate legislativo ocurrirá mientras la informalidad laboral alcanza el 54,5% en el trimestre de abril a junio de 2026, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Para convertirse en ley, el Estatuto deberá superar cuatro debates obligatorios en el Congreso.