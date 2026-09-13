Feria Internacional del Café en Tolima: Nuevo récord histórico de 75 dólares pagados por una libra de café

La Feria Internacional del Café “Tolima, Corazón Cafetero” estableció un nuevo récord para el certamen con la venta del café Geisha de Ortega - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

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En medio de la recuperación tras los incendios forestales, el café Geisha de Ortega alcanzó el mayor precio de la IV Feria Internacional del Café ‘Tolima, Corazón Cafetero’, que se desarrolla en el municipio de Chaparral. Una libra del grano fue subastada por USD 75, cerca de $231.271.

El lote fue cultivado por Aristóbulo Rayo, agricultor de la vereda Alto Guayabo, en las montañas de Ortega. El resultado superó el registro de USD 72 por libra que había alcanzado la edición anterior del certamen.

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La venta tuvo como comprador a Thomas Clement, de Francia, quien reconoció las características del café producido por Rayo junto a su familia y la asociación Café Agrario.

El resultado posicionó a Ortega dentro de la subasta internacional de cafés especiales y dio al municipio una señal de respaldo para su actividad productiva. La libra de Geisha cultivada por Aristóbulo Rayo se vendió por USD 75, una cifra récord para la feria que supera la marca lograda en la edición previa.

El café Geisha cultivado en las montañas de Ortega alcanzó un precio de USD 75 por libra en la IV Feria Internacional del Café de Chaparral - crédito Gobernación Tolima

La cifra adquiere un significado particular para Ortega, uno de los municipios del Tolima que sufrió las mayores consecuencias de los incendios forestales recientes.

Las llamas afectaron al menos 9.000 hectáreas y provocaron pérdidas millonarias para el sector productivo local. En ese escenario, la subasta puso el foco sobre una de las actividades que sostienen a las familias rurales de la zona.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió a la situación del municipio después de conocerse la venta.

“El municipio de Ortega es uno de los más perjudicados por los incendios forestales. Hoy, desde la Feria Internacional del Café, le decimos a la gente de Ortega que no están solos, que está el Tolima y el mundo con ustedes. Tenemos que seguir adelante”, manifestó la mandataria.

Thomas Clement, de Francia, compró la libra de café Geisha de Ortega por cerca de $231.271 en la subasta internacional - crédito Gobernación Tolima

La declaración vinculó el reconocimiento comercial del grano con la necesidad de acompañar a los productores y habitantes que enfrentan las pérdidas causadas por los incendios.

Matiz también celebró el desempeño de Rayo y de los cafeteros de la región. “ Tenemos que seguir adelante y que el café en Ortega hoy se posiciona en los mejores lugares del mundo. Gracias, gracias por llevarle esta noticia a su gente. Gracias por llevarle esta noticia a su pueblo. Gracias por esta noticia para el Tolima entero, porque los tolimenses somos terracos y echados para adelante. ¡Vamos, Tolima!”, afirmó.

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El Geisha es una variedad que suele ocupar un lugar destacado dentro del mercado de cafés especiales por sus atributos diferenciados. En esta ocasión, esas cualidades fueron reconocidas durante una puja que elevó el valor de la libra hasta el nuevo máximo de la feria.

Afectaciones incendios en Tolima

La respuesta aérea contra los incendios forestales en Tolima ya demandó una inversión de 9.500 millones de pesos, según informó la gobernadora Adriana Magaly Matiz. La operación reunió aeronaves de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana.

La mandataria indicó que las instituciones acumularon 352 horas de vuelo para respaldar las tareas de control de las llamas en distintos puntos del departamento. “La inversión en temas aéreos es de 9 mil 500 millones de pesos”, confirmó Matiz.

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Afectaciones en el departamento tras la emergencia- crédito Ejército Nacional de Colombia

Los incendios forestales en Tolima provocaron pérdidas económicas estimadas en 134 mil millones de pesos y afectaron la producción rural. El balance de la Gobernación incluye 292 mil toneladas de pastizales destruidas y otras 75 mil toneladas de alimentos perjudicadas en diferentes zonas del departamento.

El impacto sobre el sector agropecuario expuso una de las consecuencias de las emergencias: las pérdidas no se restringen a los terrenos alcanzados por el fuego. Las comunidades rurales también enfrentan daños en las actividades que sostienen su producción.

La información divulgada por la Gobernación situó al sector rural entre los más afectados por los incendios. La destrucción de pastizales compromete recursos utilizados para la actividad ganadera, mientras que la afectación de alimentos golpea la disponibilidad de producción en las áreas alcanzadas.

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El despliegue aéreo formó parte de las medidas adoptadas por las autoridades para responder a los focos que se registraron en el departamento. Las aeronaves apoyaron las labores de combate desde el aire.