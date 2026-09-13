Ejército capturó a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Gómez Plata, Antioquia

Dos presuntos miembros del Clan del Golfo cayeron tras operación militar en el nordeste antioqueño - crédito @Ejercito_Div7/X

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Tropas de la Cuarta Brigada capturaron el domingo 13 de septiembre de 2026 a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante una operación en la vereda Santa Helena, zona rural de Gómez Plata, Antioquia. Según la Séptima División del Ejército, los detenidos harían parte de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

La acción estuvo a cargo de unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 y del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4. El Ejército indicó que la presencia sostenida de los militares en el sector permitió ubicar a una comisión armada del grupo ilegal.

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Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, un proveedor, 25 cartuchos de distintos calibres, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

La Séptima División señaló en X que el resultado afecta las capacidades armadas y de movilidad de la estructura señalada. El comunicado no reveló las identidades de los capturados ni informó si fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades tampoco precisaron si la motocicleta y los elementos decomisados habían sido utilizados en hechos delictivos recientes o si estaban vinculados con planes de ataque en la región.

Operativo en Santa Helena dejó dos detenidos y armas incautadas al Clan del Golfo - crédito @Ejercito_Div7/X

El despliegue se desarrolló en inmediaciones de Gómez Plata, municipio ubicado en el nordeste de Antioquia. El Ejército sostuvo que sus operaciones buscan reforzar las condiciones de seguridad en esa localidad y en municipios cercanos como Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos.

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La institución invitó a la comunidad a informar sobre hechos que puedan afectar la seguridad en la zona. “Informar sí paga”, indicó la Séptima División en su publicación en X.

El Ejército recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 147 y la línea 107 contra el terrorismo. Esos canales reciben reportes sobre la presencia de grupos armados, actividades ilegales y situaciones que representen riesgos para las comunidades.

La autoridad militar afirmó que mantendrá las operaciones contra organizaciones armadas ilegales en el departamento.

Ejército ubicó una comisión armada del Clan del Golfo en zona rural de Gómez Plata - crédito Diego Pineda/Colprensa

Ejército destruyó dos laboratorios de pasta base de coca en zona rural de Valdivia, Antioquia

El 13 de septiembre de 2026, Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles ubicaron y destruyeron dos laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Las Palomas, área rural de Valdivia, Antioquia. De acuerdo con la Séptima División del Ejército, las estructuras estarían al servicio de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

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En el lugar, los militares hallaron dos instalaciones artesanales con insumos y equipos destinados a la producción de estupefacientes. La destrucción se realizó de manera controlada, según la información divulgada por la institución.

El reporte indicó que en los laboratorios había 849 galones de insumos líquidos y 350 kilogramos de materiales sólidos. Las tropas también encontraron elementos utilizados para la transformación de hoja de coca en pasta base.

La Séptima División estimó que la operación representa una afectación económica aproximada de 60 millones de pesos para la organización armada. Además, sostuvo que el procedimiento evitó la producción mensual de cerca de 10 kilogramos de pasta base de coca.

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Operación contra el Clan del Golfo dejó dos laboratorios ilegales destruidos en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X

La unidad militar señaló que los centros localizados constituían un soporte para las finanzas de la subestructura Julio César Vargas, a la que atribuyó la administración de estas actividades ilícitas en el sector.

Las autoridades no informaron sobre personas capturadas durante el procedimiento ni precisaron si la zona donde funcionaban las estructuras registra presencia reciente de integrantes del Clan del Golfo. La institución agregó que mantendrá los despliegues contra las fuentes de financiación y la capacidad logística de grupos armados ilegales en el departamento.

El Ejército señaló que las operaciones buscan impedir que esas organizaciones obtengan recursos de la cadena del narcotráfico y afecten a las comunidades del norte de Antioquia.

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“El @COL_EJERCITO seguirá intensificando las operaciones orientadas a neutralizar las rentas criminales y las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en este sector del departamento de Antioquia”, indicó la Séptima División del Ejército Nacional en su publicación en X, al referirse al resultado de la operación.