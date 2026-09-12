Colombia

Abelardo de la Espriella ‘apretó’ a los alcaldes por informes sobre el terremoto: “No se puede estructurar la reconstrucción”

El mandatario afirmó que son pocos los municipios que dieron información al Gobierno nacional para los planes de recuperación de estructuras y demás necesidades tras el sismo del 10 de agosto

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella lanzó regaño a los alcaldes de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto por la falta de informe de daños - crédito Presidencia
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Un mes después del terremoto del 10 de agosto de 2026 que sacudió a Colombia, en especial a las regiones del Pacífico y el Eje Cafetero, el Gobierno nacional avanza con el proceso de reconstrucción en los municipios y ciudades más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter.

El presidente Abelardo de la Espriella, por otro lado, no se vio contento con los alcaldes que no han entregado un informe sobre los daños tras la tragedia, pues explicó que muchos mandatarios locales siguen en deuda para recibir el apoyo correspondiente para la recuperación.

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Sumado a eso, el jefe de Estado anunció un plan para darle un empujón a la industria turística en el Eje Cafetero, así como un programa de subsidios para los comerciantes que sufrieron daños en sus establecimientos por el terremoto.

‘Apretón’ de De la Espriella a alcaldes

Durante un acto público en Quimbaya, Quindío, el jefe de Estado advirtió que, luego de 31 días desde el sismo, más de la mitad de los municipios damnificados aún no había remitido un consolidado sobre las afectaciones. En total, 204 municipios de las zonas golpeadas no habían enviado la información cuando faltaban cinco días para vencer el plazo.

De la Espriella sostuvo que el Gobierno nacional necesita saber qué ocurrió en cada municipio para organizar la recuperación.

“Esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, pues nadie conoce su territorio tanto como su alcalde. Ustedes nos tienen que dar esa información de manera certera”, expresó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella espera que los municipios pendientes de informe por el terremoto, lo entreguen antes del 17 de septiembre - crédito Presidencia

El mandatario también entregó ayuda humanitaria, aunque insistió en que la asistencia debe seguir focalizándose. También ordenó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; a la gerente de las Regiones, Valerie Lafaurie; y al gerente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, David Santiago Tamayo, presionar a los alcaldes para recibir las cifras pendientes.

Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción”, afirmó desde Quimbaya. El consolidado permitirá definir los recursos que se canalizarán mediante el Fondo Milagro, creado para girar el dinero correspondiente a cada zona del país.

Un total de 204 municipios aún no entregan informe de daños por el terremoto - crédito Paula Orozco/Foto AP
Un total de 204 municipios aún no entregan informe de daños por el terremoto - crédito Paula Orozco/Foto AP

De otro lado, De la Espriella anunció recursos y ayudas para la reconstrucción de Quindío. Los apoyos para negocios informales y micronegocios incluirán una destinación inmediata de $1.000 millones a través de iNNpulsa, del Ministerio de Comercio. Cada beneficiario podrá recibir hasta cinco millones de pesos para reactivar su actividad tras la emergencia.

Vías rurales, salud y educación, entre las prioridades

La recuperación de las vías terciarias afectadas figura entre las tareas pendientes en el departamento. De la Espriella señaló que los trabajos ya comenzaron y que los ministerios y entidades públicas recibieron instrucciones para participar en la recuperación territorial.

Los sectores de salud y educación tendrán prioridad, junto con la infraestructura vial desplegada por el Ejecutivo. La definición de las intervenciones dependerá de los datos que las administraciones locales deben entregar sobre daños materiales y víctimas.

El Gobierno también estudia una reducción del IVA para los tiquetes aéreos hacia el Eje Cafetero, como incentivo para el comercio y el turismo. La medida está sometida a una revisión de su impacto fiscal, aunque el presidente aseguró que existe intención de implementarla.

- crédito @defensoresco/X
El presidente Abelardo de la Espriella propuso reducir el IVA para incentivar el turismo en el Eje Cafetero - crédito @defensoresco/X

“Estoy pidiendo a todo el gabinete y a los altos funcionarios del Gobierno nacional, incluyendo al presidente y su familia, que nos pasemos el fin de año en el Eje Cafetero”, expresó. Sobre el eventual alivio tributario, agregó: “Si reducimos el IVA, esto se va a llenar de turistas”.

El campo y el turismo como apuesta económica

En un acto celebrado en Panaca, De la Espriella propuso que el campo y el turismo se conviertan en ejes prioritarios para impulsar la economía del Eje Cafetero y del país. “En ambas cosas tenemos una posibilidad maravillosa para nuestro país”, dijo.

El presidente pidió al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, facilitar las gestiones necesarias para fortalecer ambos sectores en los mercados locales e internacionales. También planteó que la política turística se consolide como una visión de Estado y no solo de gobierno.

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