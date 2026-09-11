Cómo cambiará el estilo de juego de Nacional y Millonarios ahora con James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado: esto dice analista

Los referentes de la selección Colombia son los grandes refuerzos del segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios plantea ajustes en dos equipos con modelos de juego definidos.

El periodista de DSports Carlos Villamil habló con Infobae Colombia, y analizó las funciones que podrían asumir los referentes de la selección Colombia y señaló que el desafío para sus entrenadores será ubicarlos en zonas que potencien sus virtudes sin afectar el funcionamiento colectivo.

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Cuadrado tendría más opciones como extremo o interior que como lateral

Juan Guillermo Cuadrado tendría otro rol más de creación que de velocidad con Millonarios, según explicó Carlos Villamil-crédito John Vizcaino/REUTERS

Para Villamil, el arribo de futbolistas de esa trayectoria también modifica el interés sobre el campeonato.

“Ya estamos hablando de la liga de las estrellas del fútbol colombiano. Uno comienza a revisar y cada uno de los clubes tiene, por lo menos, un jugador franquicia, un jugador para mostrar, un jugador que la gente quiere ir a ver”, dijo de entrada.

El análisis expuso dos escenarios distintos. Millonarios tendría que encontrar un lugar para Cuadrado dentro del sistema de Alberto Gamero, mientras que Nacional deberá resolver cómo articular a James con Edwin Cardona y otros mediocampistas de condiciones técnicas similares en el esquema de Lucas González.

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Villamil destacó que Cuadrado llega con ritmo de competencia tras su temporada en Pisa, aunque aclaró que no acumuló una gran cantidad de minutos en la Serie A de Italia en la temporada 2025-2026.

“Terminó haciendo una buena temporada con el Pisa. Lo que pasa es que no tuvo muchos minutos, pero por lo menos se mantuvo vigente, entrenando juicioso y recibió minutos”, explicó.

El periodista sostuvo que el exjugador de Juventus no tendría como función principal el puesto de lateral derecho. En cambio, identificó varias posibilidades en campo rival.

“Todos ya conocemos que puede ser lateral derecho, pero no va a ser lateral derecho en Millonarios; puede jugar como interior por derecha, como extremo por derecha o como mediocampista por ese sector, dependiendo del sistema que se vaya a utilizar”.

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La ubicación más probable, según Villamil, sería sobre la banda derecha, con movimientos hacia zonas interiores. Esa posición le permitiría explotar su capacidad para superar rivales y conducir la pelota hacia el área.

“Si de algo ha destacado Juan Guillermo Cuadrado es el desequilibrio en situaciones de uno contra uno y, desde la banda, jugando por la derecha hacia adentro, puede hacer la diferencia”, dijo.

Gamero tendría que ajustar su planteamiento táctico para incluir a Juan Guillermo Cuadrado

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Villamil recordó que Alberto Gamero suele organizar a Millonarios con un 4-2-3-1, una estructura que concentra cuatro hombres en las tareas ofensivas y puede facilitar el ingreso de Cuadrado como extremo o volante por derecha.

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“Si de algo es amante Alberto Gamero es del 4-2-3-1. A él le encanta jugar con esa estructura. Él prefiere defenderse con ese 4-2, que comience a retroceder ese bloque y que los cuatro de adelante sean los que terminen llevando toda la carga ofensiva”.

Dentro de esa idea, Daniel Ruiz conservaría, para Villamil, su lugar como conductor por el centro. Cuadrado aportaría amplitud y desequilibrio desde la derecha, mientras Chaverra podría desempeñarse por la izquierda con perfil cambiado.

“No creo que vaya a ser así. Por eso creo que el 10 va a seguir siendo Daniel Ruiz y mucho más desequilibrante puede ser Juan Guillermo Cuadrado por los costados, en este caso por la derecha”, sostuvo.

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La inclusión del nuevo refuerzo también podría implicar una modificación en la delantera. Villamil planteó que Millonarios tendría que prescindir de uno de sus atacantes para mantener la estructura, con Rodrigo Contreras y Leonardo Castro como candidatos a disputar el puesto de centrodelantero.

“Me da la impresión de que le toca prescindir de un centrodelantero. Creo que la idea puede ir más bien a quién va a pelear esa posición entre Rodrigo Contreras y Leonardo Castro”, señaló.

James y Edwin Cardona pueden compartir la creación en Atlético Nacional

Así fue la presentación oficial del capitán de la selección Colombia con la camiseta del "Verdolaga"-crédito @nacionaloficial/X

El caso de Atlético Nacional presenta una discusión diferente. Villamil consideró viable que Lucas González ubique a James Rodríguez y Edwin Cardona en una misma formación, pese a que ambos suelen ocupar espacios interiores y tienen un peso relevante en la elaboración.

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“No es descabellado pensar que, con el estilo de juego de Lucas González, de posesión, posición y recuperación en campo rival, le da la posibilidad de utilizar a Edwin Cardona y a James Rodríguez”, explicó.

El técnico tendría la posibilidad de administrar la presencia de ambos con las variantes disponibles durante el partido. “Puede tener hasta cinco cambios. Entonces le da la posibilidad de darle mucha rotación a esa mitad de la cancha que Atlético Nacional tiene hoy en jugadores tan importantes”, añadió Villamil.

James podría ubicarse como mediapunta o moverse por sectores interiores para recibir entre líneas y conectar con los extremos o el delantero. Cardona, por su parte, puede cumplir una función similar o recostarse a un costado para participar en la creación. La distribución de responsabilidades dependerá del rival y de los jugadores que completen el mediocampo.

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“Esto le da la posibilidad de tener a Edwin Cardona y a James Rodríguez, a los dos. Pero el planteamiento de Nacional no va a cambiar mucho; lo que sí va a tener que saber es utilizar este par de piezas”, afirmó.

La recuperación tras pérdida, el aspecto que deberá resolver Nacional

Villamil detalló que el aspecto táctico defensivo será algo a tener en cuenta en el Atlético Nacional de Lucas González-crédito David Jaramillo/Colprensa

Villamil marcó una alerta sobre el funcionamiento defensivo de Nacional si el equipo decide alinear a James y Cardona. El periodista observó que ambos pueden aportar en la posesión, aunque no los ve como los principales ejecutores de la presión después de perder el balón.

“El partido frente al Deportivo Cali me dio la impresión de que Nacional comenzó a tener un problema: a veces le falta un poco más de activación al momento de hacer la recuperación tras pérdida”, comentó.

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El analista describió tres alternativas para presionar: la marca hombre a hombre, el corte de líneas de pase y la búsqueda del error rival a través de una presión orientada. Bajo esa lectura, Nacional necesitará compensar el despliegue defensivo de sus creativos con otros volantes o atacantes.

“No veo en esa labor ni a James ni a Edwin Cardona. Y es algo con lo que tiene que jugar Lucas González en algún momento”, expresó.

Esa necesidad abre espacio para jugadores que aporten recorrido y recuperación en el mediocampo, además de extremos con capacidad para colaborar en la presión. Para Villamil, el entrenador deberá elegir las ubicaciones de cada pieza antes que limitarse a reunir a los nombres de mayor jerarquía.

Un Nacional-Millonarios enfrentaría dos formas de interpretar el partido

Para Villamil, el partido entre Nacional y Millonarios será interesante tras las llegadas de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez respectivamente-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Villamil también se refirió a un eventual cruce entre Atlético Nacional y Millonarios, un partido que podría enfrentar el juego de posesión que propone Lucas González con la organización defensiva que puede plantear Gamero.

“Sería un partidazo. El punto no son los jugadores que van a utilizar, sino dónde los van a posicionar. Eso será importante”.

El periodista sostuvo que Nacional tiene varias alternativas de peso en ataque y el mediocampo, entre ellas James, Cardona, Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Jorman Campuzano y Mateus Uribe. Esa abundancia obliga al cuerpo técnico a establecer sociedades y distribuir funciones en cada fase del juego.

Sobre Millonarios, Villamil anticipó que la ubicación del bloque defensivo será un aspecto central.

“Si bien Gamero sabe que la posesión no se la va a ganar a Lucas, por los jugadores que tiene y por la idea que maneja cada uno, la clave estará en dónde va a posicionar el bloque cuando Millonarios se defienda y Nacional tenga la posesión del balón”.

En esa lectura, la presencia de Cuadrado puede ofrecer una salida para los ataques rápidos de Millonarios, mientras James y Cardona pueden ser los encargados de construir ventajas para Nacional ante bloques defensivos cerrados.