Colombia

Congresista exigió a la Creg que revise las medidas de ahorro de energía para el Caribe: “Vengan y sientan la candela”

El senador Marcos Daniel Pineda, en diálogo con Infobae Colombia, se unió a las voces que están inconformes con “una carga tarifaria injusta, acompañada de un servicio deficiente”

Un sol brillante sobre una playa con carpas azules, chozas con techo de paja, mar y colinas verdes bajo un cielo anaranjado.
Una de las propuestas es que los grandes consumidores participen en los recortes de demanda y reclamó inversiones en redes eléctricas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La expedición de la resolución 101 120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas Resolución (Creg) ha causado inconformidad en varios sectores, autoridades territoriales y líderes políticos de la región.

Esta medida fija una meta de consumo para los hogares y comercios a partir del historial de consumo del último año para determinar que quien supere ese límite de más del 10% debe hacer un pago adicional. De la misma manera, si hay una reducción en el consumo, se recibirá un alivio económico.

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Sin embargo, la medida ha sido calificada como “injusta”, en vista de que este esquema —que busca estimular el ahorro energético en plena temporada de El Niño—no consideraría las condiciones climáticas y las fuertes temperaturas del Caribe.

Así son las críticas que se generan por las medidas de incentivo de ahorro energético en el Caribe - crédito Dumek Turbay
Así son las críticas que se generan por las medidas de incentivo de ahorro energético en el Caribe - crédito Dumek Turbay

Los alcaldes de Cartagena y Barranquilla, Dumek Turbay y Alejandro Char, respectivamente, ya se pronunciaron contra el modelo tarifario. Pero no solo ellos, pues líderes regionales de otros departamentos insisten en la misma inconformidad: en la Creg no son conscientes de la necesidad del uso de aparatos de energía para ventilar y refrigerar en la región.

En el Congreso también se están quejando. El senador de la República por el Partido Conservador Colombiano y exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda comentó que para la Creg “es fácil seguir castigando a los usuarios desde una oficina en Bogotá”.

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Por eso, pidió a la comisión revisar las medidas de ahorro energético previstas ante el fenómeno de El Niño, al considerar que una aplicación uniforme podría elevar las facturas con severidad.

El sector eléctrico de Colombia acumula deudas por $5,8 billones y Air-e concentra más de $3,3 billones en acreencias, según Andeg - crédito Air-e
La principal queja es que los hogares de la región asuman sobrecostos por usar ventiladores y aires acondicionados durante las altas temperaturas - crédito Air-e

En entrevista con Infobae Colombia, el congresista sostuvo que las altas temperaturas de ciudades como Montería, Santa Marta, Magangué, Sincelejo, Bosconia y Maicao obligan a usar ventiladores, refrigeradores y sistemas de aire acondicionado como elementos básicos para enfrentar el calor.

El senador atribuyó el alto costo a problemas estructurales del sistema

Marcos Daniel Pineda señaló que las tarifas eléctricas en la costa Caribe han estado afectadas durante años por costos de distribución, pérdidas técnicas y no técnicas, y una mayor dependencia de generación térmica cuando disminuye la producción hidroeléctrica, independientemente del fenómeno de El Niño.

El congresista explicó que la fórmula tarifaria incorpora costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. A su juicio, esta estructura traslada a los usuarios cumplidos parte de los costos asociados con deficiencias en las redes y conexiones irregulares.

Marcos Daniel Pineda, presidente de la Comisión Quinta del Senado
Marcos Daniel Pineda alegró que las tarifas de la Creg son injustas y desconocen la realidad del Caribe - crédito Colprensa

“Los ciudadanos tienen derecho a exigir inversiones verificables y un servicio que corresponda con lo que están pagando (...) Lo injusto es que esos costos terminen trasladándose a los usuarios legales, que pagan puntualmente sus facturas, sin que esto se traduzca en un servicio de mejor calidad”, sostuvo.

Pineda también mencionó que los usuarios reportan cortes frecuentes, variaciones de voltaje, daños en electrodomésticos y demoras en el restablecimiento del servicio.

“Es frecuente encontrar viviendas con facturas de cientos de miles e incluso millones de pesos, pese a tener consumos básicos: una nevera, uno o dos ventiladores y un televisor. También hemos recibido reiteradas quejas de hogares y pequeños negocios cuyas facturas aumentan de un mes a otro de manera difícil de explicar y, sobre todo, imposible de asumir”, detalló.

En ese contexto, recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de Air-e en septiembre de 2024 y que Afinia está bajo un programa especial de inspección y vigilancia.

Pineda propuso que los grandes consumidores participen en el ahorro

Por eso, el senador planteó que las acciones para reducir el consumo no recaigan solo sobre los hogares del mercado regulado. Propuso que la Creg incorpore a grandes industrias, comercios y otros consumidores del mercado no regulado, que tendrían mayores posibilidades técnicas para ajustar su demanda.

Además, solicitó que las metas de ahorro tengan en cuenta las temperaturas y las características de cada territorio por que “las familias caribeñas quedarían atrapadas entre dos opciones igualmente injustas, soportar el calor extremo o pagar facturas todavía más costosas.

Episodios previos del fenómeno de El Niño provocaron racionamientos y desabastecimiento de agua en más de 500 municipios y 25 departamentos, especialmente en la región Caribe - crédito Colprensa
Episodios previos del fenómeno de El Niño provocaron racionamientos y desabastecimiento de agua en más de 500 municipios y 25 departamentos, especialmente en la región Caribe - crédito Colprensa

Entre las alternativas, Pineda pidió acelerar las inversiones en redes de transmisión y distribución, reducir las pérdidas eléctricas y mejorar la calidad del servicio antes de aplicar nuevas cargas tarifarias a los usuarios.

“El fenómeno de El Niño ya está causando estragos en la región Caribe. Hace pocos días, el Ideam emitió una alerta roja por la ola de calor que estamos atravesando. Cuando una región enfrenta temperaturas de esta magnitud, encender un ventilador, una nevera o un aire acondicionado deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Estamos hablando, incluso, de un asunto de salud pública, porque la exposición prolongada a temperaturas extremas puede afectar seriamente la integridad y la vida de las personas, especialmente de niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades”, le dijo a este medio.

Un termómetro de madera con escala en Celsius marcando aproximadamente 45°C, superpuesto sobre una vista aérea de Santa Marta con su playa, edificios y montañas.
El alza a los precios de las facturas de energía incrementarán en medio de una intensa ola de calor que afecta a la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pineda recordó que es autor de la Ley 2407 de 2024, orientada a promover el uso racional y eficiente de la energía. Según explicó, la norma ofrece herramientas para que entidades públicas y grandes consumidores optimicen su demanda eléctrica.

El senador sostuvo que el Ministerio de Minas y Energía debe avanzar en la reglamentación y aplicación de esa ley. También señaló que el país necesita destrabar proyectos de generación y transmisión que enfrentan dificultades relacionadas con permisos, licencias ambientales o consultas previas.

Pineda afirmó que el escenario hídrico genera preocupación en el Caribe por la posibilidad de sequías y una reducción de los caudales. Bajo ese panorama, pidió que las decisiones para enfrentar una eventual menor generación hidroeléctrica tengan criterios técnicos y territoriales.

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