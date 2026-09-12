Gregorio Eljach declaró insubsistente a la procuradora Regional de Santander Magda Liliana Buendía

Por medio del Decreto 1825 de 2026, el procurador Gregorio Eljach declaró insubsistente a Magda Liliana Buendía - crédito Camila Díaz/Colprensa y @jvillamizars/X

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El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, declaró insubsistente a la funcionaria Magda Liliana Buendía Chacón, que fue nombrada en abril de 2021 en el cargo de procuradora regional de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander.

“DECLARAR insubsistente el nombramiento de MAGDA LILIANA BUENDÍA CHACÓN, quien se identifica con la cédula de ciudadanía (...) en el cargo de procurador regional, código OPR, grado ED (ID. 0070) de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander”, se lee en el Decreto 1825 del 11 de septiembre de 2026.

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El documento indica que el cargo que ocupaba Buendía Chacón es de libre nombramiento y remoción. También aclara que la insubsistencia discrecional es la decisión de remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de esa naturaleza, según lo establecido en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 y en el artículo 165 de esa misma normativa.

El decreto de la Procuraduría indica que no procede ningún recurso contra la declaratoria de insubsistencia de Magda Liliana Buendía - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Contra la decisión adoptada por el procurador no procede recurso alguno y rige a partir de la fecha de la comunicación del decreto. La ahora exfuncionaria deberá ajustarse a la norma vigente para garantizar un procedimiento de retiro adecuado, que no genere afectaciones a la prestación del servicio.

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El decreto también ordena “COMUNICAR la presente decisión por intermedio del Grupo de Gestión Estratégica de Planta de Personal - Despacho del Procurador General de la Nación a MAGDA LILIANA BUENDÍA CHACÓN, así como al Grupo de Nómina, Afiliaciones y Pensiones y al Grupo de Gestión de la Información Laboral”.

De acuerdo con Red+ Noticias, Magda Liliana Buendía Chacón habría intentado transmitirle al presidente Abelardo de la Espriella un mensaje de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños. El señalado criminal permanece privado de la libertad y es procesado por su presunta participación en extorsiones a comerciantes, tenderos, vendedores informales y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento de Atlántico. Deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

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Alias Negro Ober es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada - crédito Fiscalía

Declaratorias de insubsistencia en el nuevo Gobierno: cinco exembajadores

Recientemente, también se decretaron declaratorias de insubsistencia dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En agosto de 2026, el jefe de Estado decidió retirar de su cargo algunos embajadores que, según precisó, no presentaron su renuncia.

“Cinco embajadores no presentaron su renuncia protocolaria. En consecuencia, el Presidente de la República Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dispuso declarar insubsistentes los siguientes nombramientos”, indicó la Oficina de Prensa del primer mandatario en una comunicación oficial.

La decisión cobija a Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia, y a Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití, entre otros - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

De acuerdo con el documento, las personas que fueron declaradas insubsistentes son:

Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia.

Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití.

Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía .

Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay.

William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, la exembajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía aseguró que no es cierto que no haya presentado su renuncia. Según detalló en un comunicado, entregó su carta de renuncia el 26 de julio, días antes de que Abelardo de la Espriella se posesionara como jefe de Estado (7 de agosto).

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Yennifer Edilma Parra Moscoso renunció a su cargo como embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía el 26 de julio - crédito Suministrada a Infobae Colombia

“Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido mi deber. Durante mi misión en Turquía enfrentamos circunstancias internacionales especialmente complejas. Particularmente, la situación de seguridad en Irán exigió de nuestra Embajada y de su equipo consular una actuación permanente para proteger a los ciudadanos colombianos”, explicó la exfuncionaria en la comunicación.