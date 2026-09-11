Vuelos entre Estados Unidos y Colombia saldrán más baratos desde diciembre de 2026: aerolínea de ultrabajo costo operará la ruta

Frontier Airlines es una aerolínea estadounidense de ultra bajo costo con sede en Denver, Colorado - crédito Bing Guan/Bloomberg

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Frontier Airlines es una aerolínea estadounidense de ultrabajo costo con sede en Denver, Colorado (Estados Unidos). Ofrece tarifas base muy económicas a más de 120 destinos, cobrando extra por servicios adicionales como el equipaje de mano o la selección de asientos.

El 10 de septiembre anunció su operación en Colombia y comenzará a tomar forma en diciembre con el anuncio de vuelos directos entre Orlando y tres ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cartagena.

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Cabe señalar que la operación de la aerolínea de ultrabajo costo sigue sujeta a aprobaciones del Gobierno nacional.

Con exactitud, Frontier Airlines abrirá rutas directas Orlando-Bogotá, Orlando-Medellín y Orlando-Cartagena, con 14 nuevas frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos desde diciembre. La oferta subirá a 15 frecuencias semanales en marzo de 2027, cuando la ruta a Bogotá pase a tener operación diaria.

La noticia sitúa a Colombia como puerta de entrada de la aerolínea a Suramérica. El arranque previsto para diciembre no incluye una fecha específica.

El anuncio hace parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional y ProColombia por fortalecer la presencia de Colombia en el escenario internacional y seguir atrayendo nuevas aerolíneas, inversiones y rutas que conecten al país con más mercados - crédito Lincoln Acevedo/Ministerio de Comercio

La expansión de Frontier desde Orlando hacia Colombia y el Caribe

La nueva operación ampliará el alcance de los pasajeros colombianos más allá de Florida. Desde Orlando, los viajeros podrán enlazar con más de 50 destinos en el Caribe.

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Al respecto, el vicepresidente de Frontier Airlines, Daniel Camejo, dijo que el paso hace parte de la expansión regional de la empresa, según informó la cartera de Comercio, Industria y Turismo: “Esta entrada a Colombia marca un hito muy importante para Frontier. Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica”.

Insistió en que “Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”.

Además, resaltó que sus primeros destinos en el país serán las tres ciudades incluidas en el anuncio. Con esa decisión, Colombia se convierte en el punto elegido para iniciar su presencia en Suramérica.

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Frontier Airlines opera una flota moderna compuesta exclusivamente por aviones de la familia Airbus, con más de 170 aeronaves orientadas a la eficiencia de combustible y al modelo de ultra bajo costo - crédito Rick Wilking/Reuters

Qué dice el Gobierno colombiano sobre la nueva ruta

Desde el Gobierno nacional, el anuncio se presentó como resultado de un trabajo articulado con ProColombia, la aerolínea y actores del sector. El planteamiento oficial vincula esta llegada con el objetivo de fortalecer la conectividad internacional y atraer visitantes e inversión.

Precisamente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, dijo que “la llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos”.

Incluyó el anuncio en la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella para reforzar la conectividad internacional y consolidar el turismo como motor de desarrollo económico y regional.

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Por su parte, el presidente de ProColombia, Samuel Bluman Levy, destacó el peso de la articulación entre el sector público y el privado: “Traer una aerolínea nueva no es solo abrir una ruta: es abrir oportunidades de negocio, de turismo y de conexión para miles de colombianos y viajeros internacionales”.

El anuncio hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional y ProColombia por fortalecer la presencia de Colombia en el escenario internacional. También apunta a seguir atrayendo nuevas aerolíneas, inversiones y rutas hacia más mercados.

El aeropuerto El Dorado de Bogotá es clave en la conexión en Suramérica: movilizó 22.648.368 pasajeros (un aumento de 4,2% frente a 2025) y registró 89.707 operaciones de vuelo - crédito Colprensa

Cifras de la conectividad entre Colombia y Estados Unidos

Con la incorporación de Frontier Airlines, Estados Unidos mantiene su lugar como el mercado con mayor conectividad aérea con Colombia. Actualmente suma:

350 frecuencias semanales.

Más de 61.700 sillas disponibles.

Enlaces directos con 12 ciudades estadounidenses.

Ese volumen de operaciones lo sostiene como un mercado estratégico para el turismo y los negocios entre ambos países. La nueva oferta de Frontier se añadirá a esa red con un arranque de 14 frecuencias y una expansión a 15 desde marzo de 2027.

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La apuesta oficial es que esa conectividad se traduzca en más visitantes, mayor actividad empresarial y nuevas opciones para las regiones. La llegada de la aerolínea incorpora rutas directas y amplía las alternativas de viaje para pasajeros que entran a Colombia o salen del país hacia otros mercados.