James Rodríguez estaría cerca de Atlético Nacional: tendría cupo tras la salida de Simón García, pero no está definido si usaría el ‘10′

James Rodríguez no podrá usar el dorsal número 10 porque ya lo tiene Edwin Cardona, y podrá ser inscrito gracias a la salida de Simón García - crédito @e.cardona10/Instagram/Simón García

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James Rodríguez estaría cerca de ser nuevo jugador de Atlético Nacional, según la revelación que hizo Win Sports en la mañana de este 10 de septiembre, y que ha sido ampliamente confirmada por medios como RCN Radio y Caracol Radio. El capitán de la selección Colombia sería anunciado el viernes 11 del mismo mes, pues es el día límite que tienen los equipos del fútbol profesional colombiano para inscribir jugadores sin contrato, como es el caso de James.

Atlético Nacional ya tenía lleno su cupo de inscripción de jugadores, al menos según figura en la plantilla oficial que el club presentó ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para el compromiso frente a Alianza de Valledupar, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II, disputado el 29 de agosto.

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James Rodríguez recientemente estuvo entrenando con la selección Colombia en la sede de Atlético Nacional previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Atlético Nacional

Jugadores de Atlético Nacional

En esa planilla aparecen 25 jugadores profesionales, es decir, con contrato con el club, y ese es el número máximo que permite la entidad que rige el fútbol profesional colombiano. Y cinco jugadores más que no tienen contrato y están aún en formación.

Ante esa situación, Infobae Colombia le preguntó a la Dimayor: “¿De concretarse lo de James, cómo podría hacer la inscripción?”. Y la entidad respondió: “Si vendió un jugador profesional desde la fecha de ese partido al viernes 11 de septiembre, James podría ocupar ese cupo que se libera”.

Y, en efecto, Atlético Nacional vendió a un jugador después del partido ante Alianza de Valledupar. Fue a Simón García, el defensor central que llegó a Rio Ave. Es por esa razón que el club quedó con 24 jugadores profesionales inscritos y tiene un cupo que podría ocupar James Rodríguez.

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Simón García fue el jugador que salió de Atlético Nacional, y permite la inscripción de James Rodríguez - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

¿Qué dorsal usaría James Rodríguez en Atlético Nacional?

Otra de las preguntas que surgieron con la posible llegada de James al equipo más veces ganador en el fútbol profesional colombiano es cuál sería su dorsal. La razón es que Edwin Cardona ya jugó cinco partidos con la número diez, el mismo dígito que usa Rodríguez en los diferentes clubes donde ha jugado.

Infobae Colombia preguntó a la Dimayor al respecto: “¿James puede usar la diez?”. La entidad respondió: “No. La numeración del semestre ya está definida, le toca con algún número que tenga libre el equipo”.

De forma tal que a James Rodríguez le tocaría usar otro número en caso tal de concretarse su llegada a Atlético Nacional. Algunas opciones son el número 55, que fue el que usó en Sao Pablo de Brasil, el 11 que portó en Bayern Múnich, entre otros.

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En los 200 partidos con Atlético Nacional, Edwin Cardona ha marcado 48 goles y ha dado 20 asistencias - crédito Atlético Nacional

No obstante, Felipe Sierra, periodista colombiano, aseguró en la tarde de este 10 de septiembre, después de que este medio había recibido la respuesta de la entidad, que: “Atlético Nacional está gestionando el cambio de número de Edwin Cardona para que el se lo den a James Rodríguez. Ya trabajan para conseguir ese aval”.

Su dorsal se conocería oficialmente el viernes 11 de septiembre, cuando sería anunciado. La confirmación llegaría el domingo 13, en la previa del partido ante Águilas Doradas, programado para las 4:00 p. m. en el Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional será local. Allí sería presentado ante los hinchas.

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A partir de entonces, el posible debut de James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional dependería de su adaptación y de su estado físico. El capitán de la Tricolor publicó en sus redes sociales que entrenaba en el gimnasio y se ha mantenido en buenas condiciones físicas durante su trayectoria como futbolista.

El director técnico Lucas González definiría cuándo considera pertinente su posible estreno, que podría producirse ante Millonarios, por la fecha 12 de la Liga BetPlay, el jueves 24 de septiembre a las 7:30 p. m.