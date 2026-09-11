La reconstrucción de Quibdó está frenada: necesitan maquinaria pesada para demoler edificaciones en riesgo tras el terremoto

Quibdó continúa con labores de estabilización tras los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto -crédito Paula Orozco/Foto AP

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La falta de maquinaria mantiene a Quibdó (Chocó) con varias tareas pendientes para dejar atrás las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. El alcalde Rafael Bolaños advirtió que la ciudad necesita equipos para demoler edificaciones con daños estructurales, retirar escombros y atender otros puntos que todavía representan riesgos para la población.

Antes de pensar en la reconstrucción, la administración local considera necesario resolver esas situaciones. Bolaños explicó para el diario El Tiempo que actualmente la prioridad está puesta en la estabilización de la ciudad, una etapa que incluye intervenciones en viviendas, taludes, quebradas y ríos afectados por el movimiento telúrico: “Antes de pasar en firme al proceso de reconstrucción, debemos estabilizar la ciudad”.

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El alcalde Rafael Bolaños pidió apoyo para contar con maquinaria, materiales y equipos necesarios para avanzar en la recuperación de Quibdó -crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Entre las labores urgentes se encuentra la demolición de las estructuras que quedaron en riesgo de colapso. A esto se suma la intervención de los taludes que resultaron fracturados y la remoción de sedimentos y materiales acumulados en quebradas y ríos.

La limpieza de estos cauces tiene además relación con las inundaciones que enfrenta Quibdó durante las lluvias. Según Bolaños, la acumulación de escombros y sedimentos puede agravar esa situación y por eso su retiro hace parte de las acciones que deben ejecutarse antes de avanzar hacia la reconstrucción.

Más de 14.000 familias afectadas y servicios públicos por recuperar

La emergencia dejó afectadas a más de 14.000 familias en la ciudad y, un mes después del sismo, todavía hay necesidades que requieren atención, según explicó el alcalde de la capital de Chocó. Entre ellas está la recuperación de la infraestructura educativa y de salud, junto con el suministro de los insumos necesarios para que hospitales, centros y puestos de salud puedan continuar funcionando con normalidad.

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Para el alcalde, conseguir los recursos y equipos necesarios resulta determinante para superar esta etapa: “Nuestra necesidad prioritaria es en maquinaria, materiales de construcción y, por supuesto, ayudarnos en todo ese proceso de reactivación económica”.

La falta de maquinaria es uno de los principales obstáculos para intervenir las estructuras afectadas en la capital del Chocó -crédito Juan David Duque/REUTERS

La falta de equipos para ejecutar demoliciones y retirar los materiales derivados de las estructuras afectadas dificulta que la ciudad pueda avanzar a la siguiente fase. Por eso, la administración mantiene estas solicitudes entre sus principales prioridades.

Mientras tanto, diferentes sectores han acompañado la respuesta a la emergencia, por lo que Bolaños destacó el respaldo recibido durante el último mes por parte del Gobierno nacional, empresas y fundaciones que buscaron aportar a las necesidades de la capital del Chocó.

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Entre las organizaciones mencionadas por el mandatario están la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano y su director, Camilo Prieto, además de Volador Colombia. Con estas entidades se realizaron reuniones para establecer cómo continuar canalizando ayudas destinadas a maquinaria, equipos e insumos médicos.

El alcalde consideró que la emergencia también permitió que las condiciones históricas de Quibdó adquirieran mayor visibilidad a nivel nacional. Para él, el respaldo recibido puede mantenerse y convertirse en una oportunidad para atender necesidades que van más allá de los daños ocasionados por el terremoto.

“De esto se ha visibilizado mucho la situación en la que Quibdó históricamente ha estado, y este es un momento para que Quibdó siga recibiendo esa solidaridad del pueblo colombiano”, señaló Bolaños para el diario citado.

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La administración municipal también busca atender taludes, quebradas y ríos que resultaron afectados por el movimiento telúrico -crédito Martin Steven Angel/Europa Press

El proceso que plantea la administración tiene varias etapas. Primero deben resolverse los riesgos asociados con las edificaciones que presentan daños, los taludes afectados y los materiales acumulados en los cauces. Después será posible concentrar mayores esfuerzos en la reconstrucción de los espacios que resultaron afectados por el sismo.

La atención de la infraestructura de salud y educación forma parte de ese desafío. Recuperar estos servicios y garantizar que cuenten con los insumos necesarios resulta indispensable para que la ciudad pueda avanzar mientras se atienden las consecuencias de la emergencia.

La apuesta de Quibdó: reconstruir y atender necesidades históricas

Sin embargo, el alcalde consideró que la reconstrucción no debería limitarse a devolver a Quibdó aquello que perdió. Su planteamiento apunta a aprovechar este proceso para atender carencias que la ciudad arrastra desde antes del terremoto: “No solamente pensar en reconstruir lo que se cayó, sino levantar lo que nunca hemos tenido en la ciudad. Generar desarrollo en nuestra ciudad es la apuesta que hoy todos tenemos que tener”.

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Así, la maquinaria aparece como una necesidad inmediata para destrabar trabajos esenciales, pero la discusión planteada por Bolaños va más allá de las demoliciones y la remoción de escombros.

La intención es que la recuperación permita atender los daños causados por el terremoto y, al mismo tiempo, abrir posibilidades de desarrollo para Quibdó. Por ahora, la ciudad continúa concentrada en estabilizar las zonas que representan riesgo y en conseguir los recursos necesarios para hacerlo.