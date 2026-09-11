Colombia

Tensión en Tibú por ambulancia robada por hombres armados: conductor fue retenido y luego liberado

El vehículo, considerado clave para la atención de emergencias en ese sector del municipio, fue ubicado horas después en el sector de Campo Dos

El automotor fue localizado en el sector de Campo Dos después de permanecer varias horas sin conocerse su paradero -crédito Carlos Eduardo Ramírez/REUTERS
El automotor fue localizado en el sector de Campo Dos después de permanecer varias horas sin conocerse su paradero -crédito Carlos Eduardo Ramírez/REUTERS
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La atención de emergencias en una zona de Tibú (Norte de Santander) quedó comprometida luego de que la única ambulancia disponible en ese sector fuera llevada por hombres armados. El vehículo fue encontrado horas después en el sector de Campo Dos, mientras las autoridades verifican las circunstancias de lo ocurrido.

El hecho ocurrió durante la tarde del 10 de septiembre, cuando la ambulancia permanecía en un centro de salud. Según el reporte conocido inicialmente, varias personas armadas llegaron al lugar, se llevaron el automotor y retuvieron al conductor que estaba a cargo.

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Actualmente, solo entre 70 y 80 de las 90 ambulancias públicas de Bogotá están habilitadas cada día para emergencias prioritarias y urbanas - crédito Alcaldía de Bogotá
La ambulancia sería el único vehículo disponible para realizar traslados médicos en ese sector del municipio- crédito Alcaldía de Bogotá

El coronel George Edison Quintero Medina, secretario de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Norte de Santander, confirmó el caso y explicó a El Tiempo que durante varias horas no hubo información precisa sobre el paradero del vehículo ni del trabajador: “Llegaron unas personas armadas y se llevaron al conductor y la ambulancia”.

Retuvieron al conductor y horas después apareció la ambulancia

Con el paso de las horas se conocieron nuevos detalles. El conductor habría sido dejado abandonado en otro punto después de permanecer retenido durante un tiempo. La ambulancia, entretanto, continuó sin ser localizada inicialmente.

“Duró perdida hasta horas de la tarde. Dice el conductor que lo dejaron por ahí abandonado, lo tuvieron un poco de tiempo ahí”, indicó Quintero Medina.

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Más tarde, fuentes del Ejército confirmaron que el vehículo fue hallado. La información preliminar ubicó la ambulancia en Campo Dos, una zona hacia la cual comenzaron a coordinarse acciones con la fuerza pública para revisar el automotor y establecer en qué condiciones fue encontrado.

El secretario de Seguridad Ciudadana destacó la importancia de recuperar el vehículo debido a su papel en la atención de emergencias y de acuerdo con la información recibida por el funcionario, se trataría de la única ambulancia disponible en esa zona de Tibú.

En el sector de Campo Dos fue ubicada la ambulancia, cuya recuperación es prioritaria para mantener la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias -crédito Europa Press
En el sector de Campo Dos fue ubicada la ambulancia, cuya recuperación es prioritaria para mantener la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias -crédito Europa Press

“Ya estamos coordinando con la fuerza pública para ver cómo revisan el carro y si lo podemos traer porque es que es la única ambulancia que hay allá en esa zona de Tibú”, precisó Quintero Medina. De manera preliminar, también se estableció que la ambulancia pertenecería a la ESE Norte del municipio de Tibú. La recuperación del automotor resulta especialmente relevante para mantener la capacidad de respuesta frente a situaciones que requieran traslado o atención médica.

El episodio se produjo mientras en el área comprendida entre los municipios de El Tarra y Tibú se registran combates entre grupos armados. Las condiciones de seguridad de la zona hacen parte de los elementos que las autoridades tienen en cuenta al verificar cómo ocurrió la retención y posterior abandono del conductor.

La única ambulancia disponible en esa zona de Tibú

También trascendió de manera preliminar que la ambulancia podría haber sido utilizada para trasladar a personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos. Sin embargo, esta información continúa bajo verificación y las autoridades aún recopilan elementos que permitan establecer con precisión qué ocurrió antes, durante y después de la retención.

El hecho ocurrió mientras se registran combates entre grupos armados en el área comprendida entre Tibú y El Tarra -crédito Mario Caicedo/EFE
El hecho ocurrió mientras se registran combates entre grupos armados en el área comprendida entre Tibú y El Tarra -crédito Mario Caicedo/EFE

Hacia las 5:40 p. m. se informó sobre la ubicación del vehículo. A partir de ese reporte, las autoridades avanzaron en la coordinación de las labores necesarias para revisar el lugar y determinar las condiciones del automotor.

Mientras se adelantan esas verificaciones, también se busca establecer con mayor claridad las circunstancias relacionadas con el conductor y el tiempo que permaneció retenido. Por ahora, la información oficial señala que el trabajador fue dejado abandonado en otro punto y que posteriormente se conoció la ubicación de la ambulancia.

El caso mantiene la atención de las autoridades por las implicaciones que tiene para la prestación del servicio de salud en el sector. Al tratarse, según el reporte conocido, del único vehículo de emergencia disponible en esa zona, su recuperación resulta necesaria para restablecer la capacidad de respuesta ante nuevas urgencias.

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