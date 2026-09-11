Colombia

El Gobierno Petro cumplió solo con el 6,6% de la meta de entrega de tierras, denunció Lina María Garrido: “Es algo aberrante”

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aseguró que se titularon 99.477 hectáreas frente a las 1,5 millones previstas

La entidad informó que la administración anterior formalizó 1,6 millones de hectáreas, cifra equivalente al 41,1% de los 3,9 millones proyectados - crédito ANT
Guardar

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, presentó un balance durante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (Consa), en el que afirmó que la anterior administración cumplió solo el 6,6% de la meta de entrega de tierras con título de propiedad, al adjudicar 99.477 hectáreas de las 1,5 millones proyectadas, y que el 93,4% de la meta de entrega de tierras quedó pendiente.

El encuentro se realizó en Mosquera, Cundinamarca, y estuvo encabezado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond. Allí, la funcionaria resumió el trabajo de revisión que emprendió desde que asumió el cargo —un mes atrás— y aseguró que su administración buscará concentrarse en resultados para el acceso a predios rurales y la seguridad jurídica de los beneficiarios.

PUBLICIDAD

Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, presentó el balance durante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura en Mosquera, Cundinamarca - crédito ANT
Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras, presentó el balance durante el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura en Mosquera, Cundinamarca - crédito ANT

El balance divulgado por la entidad también cuestionó los resultados de formalización de tierras. Según Garrido, de las 3,9 millones de hectáreas que estaban proyectadas, se formalizaron 1.603.166, de acuerdo con la información expuesta por Garrido. La cifra equivale a un cumplimiento del 41,1%, mientras que el 58,9% de la meta no se alcanzó.

La alta funcionaria sostuvo que la institución debe enfocar su gestión en cuatro líneas: facilitar el acceso a la tierra como factor productivo, dar seguridad jurídica sobre los predios, promover el cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar los terrenos rurales de la nación.

PUBLICIDAD

Si se escandalizó el país por lo que pasó con la Ungrd, cuando los colombianos conozcan qué hicieron con la Agencia Nacional de Tierras, realmente es algo aberrante. Y en eso todo el Gobierno, el ministro y nosotros vamos a poner en conocimiento de las autoridades, de la Fiscalía, de la Contraloría y la Procuraduría todo lo que hicieron con la Agencia”, dijo Garrido.

Garrido cuestionó el gasto en compra de tierras y contratación de servicios

Durante su intervención, la directora afirmó que en la administración anterior se destinaron $7 billones a la compra de tierras y a la contratación de servicios. De ese total, señaló, $5,1 billones correspondieron a la adquisición de predios.

De acuerdo con la directora de la ANT, solo en 2024 se ejecutaron $3,1 billones para compra de tierras, una suma que representó el 61% del presupuesto utilizado durante el período al que hizo referencia.

La entidad informó que la administración anterior formalizó 1,6 millones de hectáreas, cifra equivalente al 41,1% de los 3,9 millones proyectados - crédito ANT
La entidad informó que la administración anterior formalizó 1,6 millones de hectáreas, cifra equivalente al 41,1% de los 3,9 millones proyectados - crédito ANT

También indicó que cerca de $1 billón se destinó a adquirir terrenos para comunidades indígenas, aunque aseguró que una parte importante de esos recursos no habría llegado a la población prevista como beneficiaria.

La entidad pasó de 1.400 a más de 11.000 contratistas, según el reporte oficial

Garrido también criticó la contratación de prestación de servicios. Según dijo, durante los cuatro años de la administración anterior se suscribieron cerca de 40.000 contratos, con un costo de $1,6 billones.

La directora comparó esas cifras con el número de contratistas que tenía la entidad al cierre del gobierno de Iván Duque, pues Garrido señaló que la entidad contaba con 1.400 contratistas y se aumentó considerablemente durante la administración de Gustavo Petro, hasta alcanzar 11.643 en 2025.

Para agosto de 2026, el número se ubicaba en 9.400, de acuerdo con los datos presentados por la directora de la entidad.

La directora de la ANT denunció presuntas irregularidades en la entidad - crédito ANT

Por ende, la directora aseguró que la agencia pondrá en marcha 200 planes de ordenamiento social de la propiedad rural que, según afirmó, quedaron formulados sin financiación ni ejecución durante la administración previa.

Garrido sostuvo que la visión institucional hacia 2030 proyecta cubrir la totalidad de la política de ordenamiento social de la propiedad rural. Sin embargo, afirmó que el nivel actual de avance no alcanza el 15%.

La hoja de ruta anunciada por la ANT parte de la identificación de fuentes de tierra y la incorporación de predios al Fondo de Tierras. Después contempla la administración, depuración y asignación de derechos sobre los terrenos, hasta llegar a la titulación y el registro correspondiente.

Temas Relacionados

Balance ANTLina María GarridoGobierno PetroEntrega de tierrasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

En entrevista con Infobae Colombia, el reconocido periodista ‘Pache’ Andrade reveló cómo funciona la votación de ‘France Football’ y el panorama para la edición 2026

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

Los trabajadores que estén enfermos pueden ser despedidos si no cumplen este requisito, según la Corte Suprema de Justicia

Un nuevo fallo del alto tribunal incluye ahora exigencias puntuales sobre interacción entre condiciones individuales y barreras en el entorno laboral, alejándose de protecciones automáticas por diagnóstico

Los trabajadores que estén enfermos pueden ser despedidos si no cumplen este requisito, según la Corte Suprema de Justicia

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

El último partido del ‘10′ de la Tricolor en el FPC fue hace 19 años, el 10 de noviembre de 2007, vistiendo la camiseta de Envigado F.C.

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

Ministerio de Ambiente habilitó 44 áreas de la Cuenca Alta del Río Bogotá para obras de Enel para reforzar la seguridad energética de la ciudad

El aval cubre 25 ingresos peatonales y 17 segmentos de vías terciarias ya existentes en Gachancipá, Nemocón, Tocancipá y Zipaquirá, con restauración posterior y medidas para suelo, agua, fauna y flora

Ministerio de Ambiente habilitó 44 áreas de la Cuenca Alta del Río Bogotá para obras de Enel para reforzar la seguridad energética de la ciudad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Virus, los 40 años de ‘Locura’, y el recuerdo de Federico Moura: “Hoy la gente lo admira, pero él en vida no llegó a vivir tanto ese respeto”

Los de Adentro ‘se bajó’ del Festival Cordillera 2026: ya se anunció su reemplazo y los cambios en la programación

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

Deportes

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el futbolista con más partidos en la Tricolor regresa al fútbol de Colombia

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado llegan al fútbol colombiano sin ritmo: este es el tiempo que llevan sin jugar

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Colombia no estaría lejos de tener un Balón de Oro: el único jurado del país que vota en la elección también afirmó que “hay presiones”

James Rodríguez no enfrentará en Atlético Nacional el obstáculo que complicó la continuidad de Falcao en Millonarios