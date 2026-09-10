Víctima de falsos cirujanos capturados en Bogotá narró los momentos de horror que vivió durante su intervención: “Me sujetaron por la fuerza”

La Fiscalía investiga a dos falsos cirujanos estéticos en Bogotá por procedimientos invasivos realizados con documentos falsos - crédito Fiscalía

Guardar

Cinco días despues de que el país conociera sobre la captura de dos personas que, durante años, se hicieron pasar como falsos cirujanos estéticos y realizaron decenas de procedimientos invasivos, se conoció el relato de una de las víctimas de la pareja radicada en Bogotá.

En medio del proceso que mantiene la Fiscalía General de la Nación contra Esteban Felipe Henao López y Ruth Verónica Lengua Carrillo salió a la luz de Daniela, una mujer que fue engañada con documentos falsos para certificar su experiencia profesional.

PUBLICIDAD

Según el testimonio de la víctima, durante la cirugía estética, Daniela recuperó la conciencia y comenzó a sentir el recorrido de una cánula por su cuerpo. El dolor, según declaró ante la Fiscalía, se volvió insoportable cuando el procedimiento alcanzó la zona del coxis.

La mujer había acudido a una intervención de lipólisis láser gold. Buscaba modificar varias zonas de su cuerpo en una sola jornada, sin saber que quienes la operarían no tenían formación médica.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana - crédito Fiscalía

Daniela relató que, al despertar en medio de la anestesia, empezó a gritar. Aseguró que el equipo que estaba en la sala no detuvo la intervención pese a que ella manifestaba dolor.

PUBLICIDAD

“Ingresé para realizarme el procedimiento; durante la cirugía, en medio de ella, recuperé la conciencia. Empecé a sentir absolutamente todo lo que me estaban haciendo, sentía el paso de la cánula por mi cuerpo, era un dolor insoportable, sentí como si me hubieran quemado, y cuando estaba en la zona del coxis, como si me tocaran los huesos, comencé a gritar del dolor”, contó la paciente al ente acusador.

La víctima afirmó que las personas que la intervenían le sujetaron las manos y los pies. Después, según su versión, le introdujeron un trapo blanco en la boca para impedir que siguiera gritando.

PUBLICIDAD

“En lugar de detenerse, ellos me sujetaron por la fuerza las manos y los pies, me introdujeron por la fuerza un trapo blanco en la boca, para que no pudiera seguir gritando. Me decían que si seguía gritando, la gente iba a llamar a la Policía”, continuó Daniela.

La Fiscalía investiga a dos falsos cirujanos estéticos en Bogotá por procedimientos invasivos realizados con documentos falsos - crédito Fiscalía

La mujer dijo que escuchó risas mientras atravesaba ese momento. Cuando terminó el procedimiento, añadió, intentaron despertarla con cachetadas en el rostro. El resultado, de acuerdo con su testimonio, fue una asimetría corporal y un dolor crónico que aún persiste.

“Mientras estaba sufriendo, escuchaba que se reían; cuando terminaron el procedimiento, me despertaban con cachetadas en la cara, terminé con asimetría en el cuerpo y continúo presentando dolor crónico”, comentó la víctima.

PUBLICIDAD

La cirugía a la que asistió Daniela estaba prevista para retirar grasa del abdomen alto, medio y bajo, el monte de Venus, los laterales, la espalda, la zona axilar, la cintura, el coxis, las llamadas alas de gaviota y la papada.

La fiscal que presentó el caso advirtió que ese volumen de procedimientos concentrado en una sola operación podía derivar en complicaciones. La paciente fue citada para la intervención el 26 de enero de 2026.

La investigación documentó 254 casos de mujeres que habrían sido intervenidas por la pareja y que pagaban entre 9 y 15 millones de pesos - crédito Fiscalía

“Todo eso en una sola cirugía, desconociendo que a una mujer, dependiendo de su peso, no se le puede extraer más de cierta cantidad de grasa en un día, y que esto llevaba a complicaciones”, sostiene la Fiscalía

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, Daniela fue operada por los dos acusados y por un anestesiólogo. La declaración de la mujer permitió reconstruir lo que, según la Fiscalía, ocurría dentro de las oficinas donde se realizaban las cirugías.

La investigación no se limita a ese testimonio. El ente acusador documentó 254 casos de mujeres que habrían pasado por procedimientos efectuados por la pareja.

Las pacientes pagaban entre nueve y 15 millones de pesos. Las autoridades sostienen que los acusados se presentaban como médicos expertos en cirugía estética, aunque solo habían cursado el bachillerato.

Un trámite ante el Colegio Médico expuso los documentos falsos

La estructura comenzó a desmoronarse cuando Henao presentó, el 11 de abril de 2025, una solicitud ante el Colegio Médico Colombiano. El hombre buscaba obtener una tarjeta profesional y figurar en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que la mayoría de las pacientes llegó por TikTok, Instagram y Facebook, y capturaron a los acusados antes de su viaje a Madrid - crédito Fiscalía

La inscripción podía facilitar que las pacientes verificaran sus datos en internet. Para respaldar la solicitud, presentó un diploma, un acta de grado y un certificado sobre un supuesto año rural.

El documento fechado el 26 de diciembre de 2017 afirmaba que Henao había cumplido el servicio social obligatorio en el Hospital San Francisco de Asís, de Guapi, en el Cauca. Esa constancia contenía un dato que permitió detectar la falsedad.

En el período consignado, el centro asistencial no llevaba ese nombre. A partir de esa inconsistencia, se cuestionó la documentación usada para sostener la identidad profesional que la pareja mostraba a sus pacientes.

PUBLICIDAD

El hospital de Guapi, el Colegio Médico y una facultad de Medicina de Bogotá denunciaron a Henao y a Lengua. Las pruebas reunidas llevaron a que ambos aceptaran cargos por concierto para delinquir, estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal.

La Fiscalía informó que la mayoría de las mujeres llegó a los acusados a través de TikTok, Instagram y Facebook. Las intervenciones se realizaban en oficinas del norte de Bogotá, acondicionadas con asistentes, seguridad y elementos para operar.

Cuando la pareja supo que enfrentaba una investigación penal, cerró sus cuentas en redes sociales en junio de 2026. Después intentó salir de Colombia. Los acusados ya tenían pasajes y preparativos para establecerse en Madrid, España. Las autoridades los detuvieron en Bogotá antes de que concretaran el viaje.

PUBLICIDAD