Colombia

Víctima de falsos cirujanos capturados en Bogotá narró los momentos de horror que vivió durante su intervención: “Me sujetaron por la fuerza”

La mujer relató ante la Fiscalía que sintió el recorrido de una cánula y un dolor intenso en el coxis, mientras el personal la inmovilizaba y le tapaba la boca para silenciarla

La pareja aceptó cargos - crédito Fiscalía
La Fiscalía investiga a dos falsos cirujanos estéticos en Bogotá por procedimientos invasivos realizados con documentos falsos - crédito Fiscalía
Guardar

Cinco días despues de que el país conociera sobre la captura de dos personas que, durante años, se hicieron pasar como falsos cirujanos estéticos y realizaron decenas de procedimientos invasivos, se conoció el relato de una de las víctimas de la pareja radicada en Bogotá.

En medio del proceso que mantiene la Fiscalía General de la Nación contra Esteban Felipe Henao López y Ruth Verónica Lengua Carrillo salió a la luz de Daniela, una mujer que fue engañada con documentos falsos para certificar su experiencia profesional.

PUBLICIDAD

Según el testimonio de la víctima, durante la cirugía estética, Daniela recuperó la conciencia y comenzó a sentir el recorrido de una cánula por su cuerpo. El dolor, según declaró ante la Fiscalía, se volvió insoportable cuando el procedimiento alcanzó la zona del coxis.

La mujer había acudido a una intervención de lipólisis láser gold. Buscaba modificar varias zonas de su cuerpo en una sola jornada, sin saber que quienes la operarían no tenían formación médica.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana - crédito Fiscalía

Daniela relató que, al despertar en medio de la anestesia, empezó a gritar. Aseguró que el equipo que estaba en la sala no detuvo la intervención pese a que ella manifestaba dolor.

PUBLICIDAD

“Ingresé para realizarme el procedimiento; durante la cirugía, en medio de ella, recuperé la conciencia. Empecé a sentir absolutamente todo lo que me estaban haciendo, sentía el paso de la cánula por mi cuerpo, era un dolor insoportable, sentí como si me hubieran quemado, y cuando estaba en la zona del coxis, como si me tocaran los huesos, comencé a gritar del dolor”, contó la paciente al ente acusador.

La víctima afirmó que las personas que la intervenían le sujetaron las manos y los pies. Después, según su versión, le introdujeron un trapo blanco en la boca para impedir que siguiera gritando.

En lugar de detenerse, ellos me sujetaron por la fuerza las manos y los pies, me introdujeron por la fuerza un trapo blanco en la boca, para que no pudiera seguir gritando. Me decían que si seguía gritando, la gente iba a llamar a la Policía”, continuó Daniela.

La Fiscalía investiga a dos falsos cirujanos estéticos en Bogotá por procedimientos invasivos realizados con documentos falsos - crédito Fiscalía
La Fiscalía investiga a dos falsos cirujanos estéticos en Bogotá por procedimientos invasivos realizados con documentos falsos - crédito Fiscalía

La mujer dijo que escuchó risas mientras atravesaba ese momento. Cuando terminó el procedimiento, añadió, intentaron despertarla con cachetadas en el rostro. El resultado, de acuerdo con su testimonio, fue una asimetría corporal y un dolor crónico que aún persiste.

Mientras estaba sufriendo, escuchaba que se reían; cuando terminaron el procedimiento, me despertaban con cachetadas en la cara, terminé con asimetría en el cuerpo y continúo presentando dolor crónico”, comentó la víctima.

La cirugía a la que asistió Daniela estaba prevista para retirar grasa del abdomen alto, medio y bajo, el monte de Venus, los laterales, la espalda, la zona axilar, la cintura, el coxis, las llamadas alas de gaviota y la papada.

La fiscal que presentó el caso advirtió que ese volumen de procedimientos concentrado en una sola operación podía derivar en complicaciones. La paciente fue citada para la intervención el 26 de enero de 2026.

La investigación documentó 254 casos de mujeres que habrían sido intervenidas por la pareja y que pagaban entre 9 y 15 millones de pesos - crédito Fiscalía
La investigación documentó 254 casos de mujeres que habrían sido intervenidas por la pareja y que pagaban entre 9 y 15 millones de pesos - crédito Fiscalía

“Todo eso en una sola cirugía, desconociendo que a una mujer, dependiendo de su peso, no se le puede extraer más de cierta cantidad de grasa en un día, y que esto llevaba a complicaciones”, sostiene la Fiscalía

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, Daniela fue operada por los dos acusados y por un anestesiólogo. La declaración de la mujer permitió reconstruir lo que, según la Fiscalía, ocurría dentro de las oficinas donde se realizaban las cirugías.

La investigación no se limita a ese testimonio. El ente acusador documentó 254 casos de mujeres que habrían pasado por procedimientos efectuados por la pareja.

Las pacientes pagaban entre nueve y 15 millones de pesos. Las autoridades sostienen que los acusados se presentaban como médicos expertos en cirugía estética, aunque solo habían cursado el bachillerato.

Un trámite ante el Colegio Médico expuso los documentos falsos

La estructura comenzó a desmoronarse cuando Henao presentó, el 11 de abril de 2025, una solicitud ante el Colegio Médico Colombiano. El hombre buscaba obtener una tarjeta profesional y figurar en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.

Las autoridades sostienen que la mayoría de las pacientes llegó por TikTok, Instagram y Facebook, y capturaron a los acusados antes de su viaje a Madrid - crédito Fiscalía
Las autoridades sostienen que la mayoría de las pacientes llegó por TikTok, Instagram y Facebook, y capturaron a los acusados antes de su viaje a Madrid - crédito Fiscalía

La inscripción podía facilitar que las pacientes verificaran sus datos en internet. Para respaldar la solicitud, presentó un diploma, un acta de grado y un certificado sobre un supuesto año rural.

El documento fechado el 26 de diciembre de 2017 afirmaba que Henao había cumplido el servicio social obligatorio en el Hospital San Francisco de Asís, de Guapi, en el Cauca. Esa constancia contenía un dato que permitió detectar la falsedad.

En el período consignado, el centro asistencial no llevaba ese nombre. A partir de esa inconsistencia, se cuestionó la documentación usada para sostener la identidad profesional que la pareja mostraba a sus pacientes.

El hospital de Guapi, el Colegio Médico y una facultad de Medicina de Bogotá denunciaron a Henao y a Lengua. Las pruebas reunidas llevaron a que ambos aceptaran cargos por concierto para delinquir, estafa masiva, falsedad en documento público y fraude procesal.

La Fiscalía informó que la mayoría de las mujeres llegó a los acusados a través de TikTok, Instagram y Facebook. Las intervenciones se realizaban en oficinas del norte de Bogotá, acondicionadas con asistentes, seguridad y elementos para operar.

Cuando la pareja supo que enfrentaba una investigación penal, cerró sus cuentas en redes sociales en junio de 2026. Después intentó salir de Colombia. Los acusados ya tenían pasajes y preparativos para establecerse en Madrid, España. Las autoridades los detuvieron en Bogotá antes de que concretaran el viaje.

Temas Relacionados

Cirugía estética BogotáFalsos médicos capturadosFiscalía General de la NaciónClínicas de garajeColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt en Champions League: Luis Díaz titular en el Allianz Arena

El futbolista colombiano juega por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido es ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt en Champions League: Luis Díaz titular en el Allianz Arena

El colombiano que vivió la tragedia del 9/11 desde una prisión cercana a las Torres Gemelas: “Cerraron las celdas y empezó a llegar el Swat”

Freddy Parrado, recluido en la unidad K83 del Centro Correccional Metropolitano, narró el momento en que vio humo desde su celda y la toma de la prisión tras los ataques al World Trade Center de Nueva York

El colombiano que vivió la tragedia del 9/11 desde una prisión cercana a las Torres Gemelas: “Cerraron las celdas y empezó a llegar el Swat”

Agarrón entre Claudia López y Vicky Dávila tras encuentro con Gustavo Petro: “¿Reapareció meme Dávila?"

La publicación del exmandatario Gustavo Petro sobre la reunión con la exalcaldesa de Bogotá generó un cruce de mensajes entre sectores políticos, pese a los choques recientes entre ambos y el distanciamiento previo de ella del proyecto oficialista

Agarrón entre Claudia López y Vicky Dávila tras encuentro con Gustavo Petro: “¿Reapareció meme Dávila?"

Una cena la noche anterior le salvó la vida a un colombiano en el 11-S: llegó 10 minutos tarde a su oficina en las Torres Gemelas

El colombo-alemán Hans Gernot Schenk trabajaba en el piso 32 de la Torre Norte del World Trade Center. El 11 de septiembre de 2001 estaba a 25 metros de las puertas del lobby cuando la explosión del segundo avión le pasó por encima de la cabeza

Una cena la noche anterior le salvó la vida a un colombiano en el 11-S: llegó 10 minutos tarde a su oficina en las Torres Gemelas

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas

La Tricolor está en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo E tras ganar ante Costa Rica y empatar contra Portugal en su segunda salida

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Fredy Guarín reveló que le disparó a un amigo cuando estaba en rehabilitación por adicción a las drogas y el alcohol: “Casi lo mato”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

Deportes

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el partido de la fecha 3 del Mundial Femenino Sub-20 ante las vigentes campeonas

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Colombia vs. Portugal en el Mundial Femenino Sub-20: esto necesita la ‘Tricolor’ para clasificar a octavos de final

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín