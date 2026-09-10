Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este miércoles 9 de septiembre de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 0456

Quinta balota: 6

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

PUBLICIDAD

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Lotería de Manizales resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

<p>Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales </p>

Lotería de Manizales resultados miércoles 9 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 7 de septiembre

Baloto realiza tres sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Baloto y Revancha: números ganadores del lunes 7 de septiembre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 9 de septiembre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 9 de septiembre

Ni libertad financiera ni emprender sin capital: la verdadera búsqueda que domina el interés laboral de los colombianos en Google

Las búsquedas de los últimos 30 días revelan interés por vacantes para personas sin experiencia, trabajos durante los fines de semana, plataformas de empleo y opciones laborales en empresas como Amazon y Nestlé

Ni libertad financiera ni emprender sin capital: la verdadera búsqueda que domina el interés laboral de los colombianos en Google
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Karol G lidera la representación colombiana en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Un colombiano se sorprendió al encontrar en Rusia un barrio muy parecido a uno de Bogotá: “Increíble”

The Strokes sumó un nuevo artista invitado para su concierto en Bogotá: de quién se trata

Carolina Guerra y Juan Pablo Raba protagonizan ‘Pacífico’, el thriller de supervivencia rodado en Malpelo

Kapanga celebrará 30 años de carrera en el Festival Cordillera 2026: “La música perdona un poco más que el deporte”

Deportes

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Atlético Nacional y Chapecoense conmemorarán 10 años de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en La Ceja, Antioquia

Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, aseguró que tiene los mejores jugadores de Colombia

Gustavo Puerta se quedó sin el director técnico que apoyó su llegada al Olympiacos: José Luis Mendilibar renunció al club

Millonarios vs. Deportivo Cali: hora y canal de televisión para el Clásico Añejo en la Liga BetPlay