Colombia

Reforma tributaria de Bogotá: hoteles, restaurantes, bares, inmuebles del Icbf y casas en riesgo sísmico tendrán nuevas tarifas del predial e ICA

Los ajustes surgieron durante la discusión del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 y buscan equilibrar las metas de recaudo del Distrito con incentivos para la renovación urbana, sectores económicos específicos, la protección del patrimonio, la actividad rural y los servicios de atención a niños

- crédito Alcaldía de Bogotá
El Concejo de Bogotá aprobó una reforma tributaria con alivios en impuesto predial, cambios en ICA y beneficios para primera infancia, patrimonio y predios rurales - crédito Alcaldía de Bogotá
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El Concejo de Bogotá aprobó alivios tributarios dentro de la reforma presentada por la administración de Carlos Fernando Galán, entre ellos una reducción escalonada de hasta 80% en el impuesto predial para reemplazar viviendas que no cumplen las normas de sismorresistencia. El proyecto también incorporó tarifas diferenciadas de ICA para hoteles, restaurantes y bares, y amplió a cinco años una exención para inmuebles dedicados a la primera infancia.

Los ajustes surgieron durante la discusión del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. Según la información suministrada por los concejales Julián Rodríguez Sastoque y Juan Manuel Díaz, las modificaciones buscan combinar las metas de recaudo del Distrito con incentivos para la renovación urbana, sectores económicos específicos, el patrimonio, la actividad rural y servicios de atención a niños y niñas.

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Descuento predial para reemplazar viviendas vulnerables

El incentivo para promover viviendas sismorresistentes permitirá que propietarios de inmuebles construidos con licencia anterior a la norma NSR-10, o sin licencia, accedan a un descuento en el impuesto predial si aportan sus predios a proyectos de vivienda nueva que cumplan las exigencias técnicas vigentes.

La reforma de Carlos Fernando Galán fijó un descuento de hasta 80% en el impuesto predial para reemplazar viviendas vulnerables que no cumplen normas de sismorresistencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La reforma de Carlos Fernando Galán fijó un descuento de hasta 80% en el impuesto predial para reemplazar viviendas vulnerables que no cumplen normas de sismorresistencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La medida aprobada a partir de la propuesta del concejal Julián Rodríguez Sastoque establece un beneficio temporal y progresivo. El descuento será de 80% durante los tres primeros años y bajará luego a 70%, 60%, 50%, 40% y 10%, hasta completar ocho años.

El alivio tributario busca impulsar la sustitución de edificaciones que no cumplen requisitos de sismorresistencia por nuevas construcciones con licencia y estándares técnicos vigentes. Solo podrán acceder los proyectos radicados hasta el 31 de diciembre de 2031, y los desarrolladores deberán acreditar certificaciones de construcción sostenible como Bogotá Construcción Sostenible, Casa Colombia, Leed o Edge.

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Según la información sobre la iniciativa, el 77% de las edificaciones de Bogotá presenta vulnerabilidad y el 30% registra algún grado de informalidad. La situación se concentra en Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

El texto conserva el beneficio para el cónyuge, compañero permanente o herederos si fallece el propietario que aportó el inmueble al proyecto. En cambio, la venta de la vivienda a un tercero implica la pérdida del incentivo, una condición prevista para impedir que el descuento predial se utilice como mecanismo de reventa.

Barrio Verbenal, en el norte de Bogotá - crédito captura de pantalla Google Maps
El alivio en impuesto predial solo aplica a inmuebles con licencia anterior a la NSR-10 o sin licencia que se aporten a proyectos nuevos con certificación de sostenibilidad - crédito captura de pantalla Google Maps

La discusión sobre el reforzamiento y reemplazo de inmuebles ocurre después del sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. El movimiento telúrico dejó 331 muertos, más de 4.500 heridos, personas desaparecidas y más de 217.000 viviendas afectadas en 15 departamentos.

Tarifas diferenciadas para hoteles, restaurantes y bares

El concejal Juan Manuel Díaz promovió cambios a las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades de alojamiento, gastronomía y bares. La propuesta inicial de la Administración contemplaba una tarifa única de 13 por mil para los tres sectores.

El texto conciliado fijó una tarifa de 13 por mil para hoteles y establecimientos de alojamiento, 12 por mil para restaurantes, servicios de preparación de alimentos y catering, y 11 por mil para bares. La modificación diferencia actividades que inicialmente estaban incluidas en un mismo nivel tributario.

“Una reforma tributaria debe buscar recaudar, pero también debe entender cómo funciona cada sector. No es lo mismo un hotel que un restaurante o un bar”, afirmó Díaz. El concejal señaló que el cambio evita aplicar una misma regla a actividades con estructuras de costos y dinámicas distintas.

El texto conciliado del ICA estableció tarifas diferenciadas de 13 por mil para hoteles, 12 por mil para restaurantes y 11 por mil para bares - crédito Carlos Ortega/EFE
El texto conciliado del ICA estableció tarifas diferenciadas de 13 por mil para hoteles, 12 por mil para restaurantes y 11 por mil para bares - crédito Carlos Ortega/EFE

La reforma también mantuvo una tarifa diferencial de 4 por mil para la edición y publicación de libros. La propuesta inicial contemplaba una tasa de ocho por mil para el sector editorial, pero el texto conciliado redujo ese valor a la mitad.

Según la información presentada por Díaz, la medida reconoce las particularidades de las actividades editoriales y su vínculo con la producción cultural, la circulación de libros y la lectura en Bogotá. El ajuste evita que esa actividad quede sometida a una tarifa uniforme junto con otros sectores económicos.

Plazo adicional para alivios y apoyo a la primera infancia

El proyecto extendió del 18 al 21 de diciembre de 2026 el plazo para que los contribuyentes accedan a los alivios aplicables a obligaciones tributarias y no tributarias distritales. La modificación otorga tres días adicionales para cumplir los requisitos fijados en el articulado.

Para las obligaciones tributarias, quienes paguen la totalidad del capital y se ajusten a las condiciones previstas podrán recibir un descuento de 50% sobre intereses y sanciones. El nuevo texto también incorpora algunas obligaciones no tributarias a favor de entidades del sector central, establecimientos públicos, alcaldías locales y medidas correctivas previstas en la Ley 1801.

Otro cambio recae sobre los inmuebles particulares donde operan Unidades de Servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) destinadas a la atención integral de la primera infancia. El artículo correspondiente fija una exención de 50% en el impuesto predial durante cinco años.

Icbf ordenó el cierre temporal del Hogar Infantil Canadá Sede F tras denuncias de abuso sexual - crédito Icbf
El proyecto amplió a cinco años la exención de 50% del impuesto predial para inmuebles de primera infancia y extendió hasta el 21 de diciembre de 2026 el plazo de alivios distritales - crédito Icbf

La versión inicial del proyecto preveía ese beneficio por cuatro años. La ampliación aprobada añade un año para los predios que albergan servicios de cuidado, alimentación, protección y formación para niños y niñas durante sus primeros años.

“Cuando hablamos de primera infancia estamos hablando del futuro de Bogotá”, afirmó Díaz. El concejal sostuvo que el beneficio debe ofrecer estabilidad para que los recursos de esos inmuebles se destinen a la atención de los menores y no a una mayor carga tributaria.

Bomberos, patrimonio y predios rurales

La reforma modificó el umbral de la sobretasa bomberil. El proyecto inicial establecía que la obligación aplicaría desde 43.498 UVT, pero el texto resultante de la discusión redujo ese límite a 38.000 UVT, con lo que amplía la base de contribuyentes de esta fuente de financiación.

La medida busca aumentar los recursos disponibles para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Según la información presentada durante el debate, la entidad atiende incendios, rescates, accidentes, inundaciones, incidentes con materiales peligrosos, emergencias forestales y colapsos estructurales; en 2025 prestó 41.297 servicios.

De manera inmediata, unidades de las estaciones más cercanas se desplazaron al sitio junto con funcionarios de la Secretaría de Salud, con el objetivo de evacuar a las personas que se encontraban en la central de distribución de carne, ubicada en el costado oriental de la autopista sur, en la localidad de Bosa - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá
De manera inmediata, unidades de las La reforma busca aumentar recursos para Bomberos, que en 2025 reportó 41.297 servicios, además de mantener beneficios para patrimonio y predios rurales - crédito Cuerpo de Bomberos de Bogotá

El proyecto mantuvo una exención de 100% del impuesto de delineación urbana durante cinco años para ciertos proyectos de adecuación, ampliación, modificación o reforzamiento estructural en áreas protegidas mediante instrumentos de patrimonio. El incentivo cubre el Centro Histórico, Teusaquillo y sectores asociados a las plazas fundacionales de Usaquén, Bosa, Suba, Usme, Engativá y Fontibón.

La inclusión de Engativá y Fontibón amplía el alcance territorial de ese beneficio. El articulado prevé acompañamiento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en los procesos de protección, conservación y salvaguardia de Bienes de Interés Cultural.

La reforma conserva tarifas preferenciales del impuesto predial para predios rurales con destinación agropecuaria que pertenezcan a los estratos uno, dos o tres y tengan un avalúo catastral de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las condiciones preferenciales también se mantienen para determinados inmuebles rurales destinados a vivienda dentro de ese límite de avalúo.

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