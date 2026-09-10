Dengue en el Magdalena: Santa Marta concentra más de un tercio de los registros de 2026

Santa Marta concentra la mayor cantidad de registros de dengue reportados en Magdalena durante 2026 -crédito Magnific

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El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados del género Aedes. Su presencia puede aumentar en territorios donde las condiciones favorecen la reproducción de estos insectos, por lo que el seguimiento de las notificaciones permite identificar cómo se comporta la enfermedad en distintas zonas.

En el departamento del Magdalena, ese monitoreo dejó un acumulado de 7.486 registros de dengue notificados durante lo corrido de 2026. La cifra corresponde al reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, con corte al 8 de septiembre, y permanece sujeta a los procesos de validación y consolidación de las autoridades sanitarias.

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El dengue es transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes infectados con el virus - crédito Nehemías Gómez/Flickr

Los síntomas pueden variar entre las personas afectadas. Entre los más frecuentes están la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, las náuseas y la aparición de sarpullido. En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar y generar complicaciones que requieren atención médica.

Por esa razón, la identificación de señales de alarma resulta importante. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, la presencia de sangre en vómito o heces, la debilidad marcada o la inquietud pueden requerir valoración médica inmediata. La aparición de estos signos debe tomarse con especial atención, particularmente después de los primeros días de fiebre.

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El comportamiento de las notificaciones en Magdalena presenta una concentración importante en la capital. Santa Marta reúne 2.800 registros, equivalentes al 37,4% del consolidado departamental. Ciénaga aparece después con 611 notificaciones. El listado continúa con Santa Ana, con 377; Fundación, con 347; El Retén, con 330; Pivijay, con 306; Zapayán, con 293, y El Banco, con 290.

La eliminación de recipientes con agua acumulada ayuda a reducir posibles criaderos del mosquito transmisor -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estos ocho municipios acumulan 5.354 registros, cerca del 71,5% del total reportado en el departamento. La distribución evidencia que la mayor parte de las notificaciones se concentra en determinados territorios, mientras los demás municipios reúnen el porcentaje restante.

El dengue no se transmite directamente de una persona a otra. La infección ocurre cuando un mosquito adquiere el virus al picar a una persona infectada y posteriormente puede transmitirlo mediante nuevas picaduras. Por ello, evitar la reproducción del mosquito constituye una de las medidas relevantes para disminuir el riesgo de transmisión.

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La prevención incluye eliminar recipientes donde pueda acumularse agua, mantener tapados los depósitos destinados a almacenarla y procurar que los espacios del hogar no tengan elementos que permitan la formación de criaderos. Estas acciones cobran importancia en las zonas donde se presentan notificaciones de la enfermedad.

La fiebre, el dolor de cabeza y los dolores musculares y articulares están entre los síntomas frecuentes del dengue -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte departamental también presenta una diferencia moderada según el sexo. De los 7.486 registros, 3.882 corresponden a hombres, el 51,9%, mientras que 3.604 pertenecen a mujeres, equivalentes al 48,1%. Las cifras de Sivigila representan notificaciones registradas y no constituyen necesariamente un consolidado definitivo de casos confirmados. Los datos pueden actualizarse mientras avanzan los procesos de revisión, validación y consolidación de la información reportada por las autoridades sanitarias.

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La vigilancia epidemiológica permite seguir la evolución del dengue y reconocer los municipios donde se concentra el mayor número de notificaciones. En Magdalena, el reporte con corte al 8 de septiembre mantiene a Santa Marta como el territorio con mayor cantidad de registros y muestra una diferencia considerable frente a los demás municipios incluidos en el listado.

Ante síntomas compatibles con dengue, la recomendación es buscar valoración de profesionales de salud y evitar la automedicación. La atención oportuna adquiere especial importancia si aparecen señales de alarma, debido a que algunos pacientes pueden desarrollar formas graves de la enfermedad.

Así, el panorama del departamento combina una cifra acumulada de miles de notificaciones con una distribución territorial desigual. Mientras continúa la actualización de los registros oficiales, la vigilancia y las medidas para reducir los criaderos del mosquito siguen siendo herramientas fundamentales para enfrentar la transmisión del dengue en los territorios afectados.

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