Festival Cordillera 2026: qué se puede llevar y cuáles son los objetos prohibidos que no se podrán ingresar al parque Simón Bolívar

El Festival Cordillera 2026 recibirá a cerca de 36.000 personas el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar - crédito IDT

Guardar

El Festival Cordillera 2026 recibirá a cerca de 36.000 personas el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar, con una lista de objetos permitidos y prohibidos, controles de ingreso, restricciones de movilidad y recomendaciones de seguridad. Las puertas abrirán a la 1.00 p. m., en ambas jornadas y la organización pidió a los asistentes llegar con anticipación.

La quinta edición del evento reunirá artistas de la música en español y latinoamericana como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Andrés Cepeda, Cultura Profética, Sean Paul y Beéle. El festival rendirá homenaje a las aguas del sur y contará con actividades y escenarios de aforo limitado.

PUBLICIDAD

Qué objetos se pueden llevar al Festival Cordillera

Para ingresar al Festival Cordillera 2026, los asistentes podrán llevar celulares, maquillaje sin espejos, bloqueador solar, gafas de sol, impermeable, baterías externas, sombreros, gorras y gel antibacterial.

La quinta edición del Festival Cordillera reunirá a Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Andrés Cepeda, Cultura Profética, Sean Paul y Beéle, y rendirá homenaje a las aguas del sur - crédito IDT

También estarán permitidos los termos y vasos vacíos. La organización incluyó entre los objetos autorizados las bolsas medianas transparentes de almacenamiento, como las tipo Ziploc, y recomendó que los asistentes tengan a mano los elementos requeridos para protegerse del sol o de la lluvia.

Quienes asistan pueden ingresar con morrales de máximo 30 por 30 por 15 centímetros. De preferencia, estos deben ser transparentes y fabricados en plástico, vinilo o PVC. Las bolsas de mano y los canguros no pueden superar los 11 por 16 centímetros.

PUBLICIDAD

La recomendación para asistir es llevar únicamente lo necesario: documento de identidad, celular, una batería externa, impermeable, bloqueador, termo vacío y una bolsa o morral que cumpla las dimensiones exigidas. Esto facilitará la requisa de ingreso y reducirá el riesgo de que el personal impida la entrada de objetos no autorizados.

La organización recordó que habrá controles de seguridad en los accesos. Los visitantes deberán atender las indicaciones del equipo de logística y conservar sus pertenencias bajo vigilancia, sobre todo durante los desplazamientos hacia los escenarios, las zonas de comida y las salidas del parque.

Los elementos prohibidos en el ingreso

El Festival Cordillera 2026 permitirá el ingreso de celulares, bloqueador solar, impermeables, baterías externas, termos y vasos vacíos, además de morrales con medidas específicas - crédito IDT

El ingreso de armas, cuchillos, cadenas, drogas o narcóticos estará prohibido. Tampoco se permitirán bengalas, artículos pirotécnicos, aerosoles, apuntadores láser, drones, walkie-talkies ni artículos inflables.

PUBLICIDAD

La lista de restricciones incluye cigarrillos, vaporizadores y encendedores, además de bolsas de nicotina. Los asistentes no podrán ingresar alimentos ni bebidas, por lo que los termos y vasos deberán estar vacíos al momento de pasar los filtros de acceso.

Las sombrillas no estarán permitidas, por lo que la organización recomendó reemplazarlas por impermeables. También se restringirá el acceso con sillas plegables, elementos de camping, instrumentos musicales, mascotas y morrales de gran tamaño.

Los equipos de fotografía y video también hacen parte de los artículos vetados. No se podrán ingresar cámaras, trípodes, palos para selfis, tabletas ni iPads. La medida busca controlar los objetos que puedan dificultar la movilidad en el parque o afectar la seguridad de otros asistentes.

PUBLICIDAD

El Festival Cordillera informó además que no se permitirá el acceso de personas en estado de embarazo ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La organización indicó que no tolerará actos de violencia ni situaciones de discriminación dentro del recinto.

Recomendaciones de seguridad y cuidado en el parque

El ingreso al Festival Cordillera tendrá controles de seguridad y prohibirá armas, drogas, pirotecnia, aerosoles, drones, cigarrillos, alimentos, bebidas y equipos de fotografía y video - crédito IDT

Los asistentes deberán mantenerse atentos en las entradas y salidas, cuidar sus objetos personales y reportar cualquier eventualidad al personal de logística. La recomendación cobra mayor atención al final de cada jornada, cuando miles de personas se desplazarán de manera simultánea hacia los puntos de transporte.

El evento contará con espacios de capacidad limitada. Por esta razón, la organización pidió llegar con tiempo a los conciertos y actividades de mayor interés, con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso antes de que se complete el cupo de cada área.

PUBLICIDAD

La alimentación y la hidratación hacen parte de las recomendaciones para las dos jornadas. Los visitantes podrán llevar termos y vasos vacíos, mientras que el consumo de alimentos y bebidas deberá ajustarse a la operación establecida dentro del festival.

El Parque Simón Bolívar mantiene fauna silvestre en sus zonas verdes. La organización pidió respetar a los animales, no alimentarlos y no intentar atraparlos durante el desarrollo de los conciertos y las actividades complementarias.

El sábado, Andrés Calamaro se presentará entre las 8.00 y las 9.15 p. m., en el escenario Cordillera. La jornada incluye a Dread Mar I, Fobia y Beéle en ese mismo escenario, además de Cultura Profética, Grupo Niche y Sean Paul en Grupo Aval Aconcagua.

PUBLICIDAD

El cartel del primer día también contempla presentaciones de Latin Brothers, Ke Personajes, Meme del Real y Miguel Mateos en el escenario Cotopaxi. Kapanga, Poligamia, Virus y Lido Pimienta integran la programación del escenario Cocuy.

El Festival Cordillera no permitirá el acceso de personas en estado de embarazo ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas, y advirtió que no tolerará actos de violencia ni discriminación - crédito JohnPaz/Colprensa

El domingo, Ricky Martin cerrará el escenario Cordillera entre las 10.30 y las 11.45 p. m., después de las actuaciones de Briela Ojeda, Draco Rosa, Andrés Cepeda y Caifanes. Panteón Rococó se presentará desde las 11.45 p. m., hasta la 1.00 a. m.

La segunda fecha incluirá a Tan Biónica, Mago de Oz y Kany García en Grupo Aval Aconcagua; a Vicente García y Dr. Krápula en Cotopaxi; y a Jarabe de Palo, Bonka, Diamante Eléctrico y Los Amigos Invisibles en el escenario Cocuy.

PUBLICIDAD