El colombiano que vivió la tragedia del 9/11 desde una prisión cercana a las Torres Gemelas: “Cerraron las celdas y empezó a llegar el Swat”

Freddy Parrado vivió los atentados del 11 de septiembre de 2001 desde una celda del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, cerca de las Torres Gemelas en Nueva York - crédito - EFE

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El colombiano Freddy Parrado vivió el 11 de septiembre de 2001 desde una celda, mientras las Torres Gemelas eran atacadas en Nueva York. Estaba recluido en la unidad K83 del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, una prisión contigua a los rascacielos cuando una transmisión televisiva pasó de informar sobre un presunto accidente a anunciar que la ciudad estaba bajo ataque.

El exprisionero sudamericano aseguró que la experiencia todavía le provoca desvelo más de dos décadas después. “Es muy difícil borrar eso”, dijo Parrado a Caracol Radio, al recordar la mañana en que recibió una llamada de la emisora desde la prisión.

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Parrado contó que había desayunado cerca de las 6:00 a. m. y compartía celda con un detenido que tenía una lesión renal. En un primer momento, los internos escucharon versiones que hablaban de una avioneta o de un helicóptero.

Poco después, la señal de noticias cambió y mostró el mensaje “Nueva York bajo ataque”. A partir de entonces, relató, los guardias encerraron a los detenidos y la tensión se extendió por el pabellón.

Parrado recordó que la transmisión televisiva pasó de informar sobre un presunto accidente a anunciar que Nueva York estaba bajo ataque - crédito X

Freddy Parrado afirmó que los presos temían que las autoridades los mataran durante la emergencia desatada tras el atentado. El colombiano relató que vio humo procedente de las Torres Gemelas desde una de las pocas celdas con visibilidad hacia el exterior y que, ante los gritos de otros internos, se quedó en la cama y comenzó a rezar por su hija y su familia.

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El colombiano recordó que un grupo de agentes, al que comparó con el Swat, ingresó en el sector con el rostro cubierto y armamento que, según su descripción, parecía de uso militar.

En su testimonio ante la emisora, Parrado sostuvo que algunos presos con apariencia árabe o judía fueron retirados por la fuerza. Dijo que a varios los arrastraron, los golpearon y luego los sacaron encapuchados.

“Nos van a matar”, recordó que gritaban algunos detenidos mientras avanzaba la evacuación dentro de la cárcel. Parrado afirmó que nunca volvió a saber qué ocurrió con las personas que fueron trasladadas desde ese piso.

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Freddy Parrado afirmó que los presos temían que las autoridades los mataran durante la emergencia por el atentado a las Torres Gemelas - crédito Reuters

“Cerraron las celdas y empezó a llegar un grupo, lo asemejo al Swat aquí en Colombia, no se les veían sino los ojos, con unas armas que disparaban una munición de guerra. Y en ese momento empezaron a llevarse algunas personas, digamos así, como árabes, como judíos. Se los empezaron a llevar, los sacaban a rastras, les rompían la boca. O sea, terrible. Algunos, después de unas horas, los encapuchaban y los sacaban a rastras. Nunca volvimos a saber de ellos”, comentó Parrado al medio radial.

La experiencia durante los atentados forma parte del relato que Parrado volcó en su libro Justicia Made in USA. La publicación reconstruye su paso por el sistema judicial estadounidense y la acusación que, según su versión, enfrentó por una presunta conspiración para importar narcóticos.

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El autor dijo que permaneció detenido entre 16 y 17 meses. También aseguró que afrontó un juicio federal sin abogado y que obtuvo un fallo favorable.

Parrado sostuvo que inicialmente le atribuyeron 17 cargos. Según su relato, las autoridades le propusieron colaborar con información sobre una organización criminal, aunque él negó haber pertenecido a una banda o tener personas a quienes denunciar.

Parrado dijo que vio humo de las Torres Gemelas desde su celda y que rezó por su hija y su familia mientras escuchaba los gritos de otros internos - crédito @SecretService/X

“Yo no estaba con nadie”, afirmó al explicar que no podía ofrecer una delación porque, según su versión, no participaba de actividades de narcotráfico. Añadió que le advirtieron sobre una posible condena de entre 40 años y cadena perpetua si no aceptaba un acuerdo.

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El colombiano también relató que, después de ganar el primer proceso, volvió a ser detenido. La nueva causa, según contó, se relacionó con su estatus migratorio y con la acusación de haber permanecido de forma irregular en Estados Unidos.

Parrado atribuyó su detención a una confusión durante un operativo

Al ser consultado sobre el origen de la causa, Parrado dijo que nunca recibió una explicación oficial completa. Su interpretación fue que quedó involucrado luego de que una persona identificara el vehículo en el que viajaba cerca de un lugar donde las autoridades esperaban un contacto ligado a una entrega de dinero y drogas.

El entrevistado planteó que aquella identificación derivó en su arresto. Esa es la hipótesis que expuso sobre el inicio de un caso que, de acuerdo con su testimonio, alteró su vida personal y familiar.

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Durante su reclusión, contó, otros presos lo llamaban “Colombia”. El apodo surgió porque no quería que lo nombraran únicamente por su primer nombre dentro de un entorno en el que compartía espacio con detenidos acusados de homicidios, delitos de drogas y otros cargos.

También recordó que utilizaba el sobrenombre Simpson cuando se comunicaba con periodistas. Explicó que ese apodo le permitió volver a contactar a la emisora y que una productora identificada como María Angélica Forero facilitó el vínculo con el programa.