Colombia

Ampliación de El Dorado: así busca Bogotá fortalecer las exportaciones, la logística y el turismo

La iniciativa busca atraer capital, fortalecer la cadena de suministros, impulsar envíos al exterior y crear puestos de trabajo, con una integración al desarrollo urbano de Engativá y Fontibón

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
El Aeropuerto El Dorado ampliará su papel económico con Dorado Max para atraer inversión, fortalecer la logística, impulsar exportaciones y generar empleo en Bogotá y Cundinamarca - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
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El Aeropuerto Internacional El Dorado ampliará su papel económico más allá del transporte de pasajeros con el proyecto Dorado Max, que plantea atraer inversión, fortalecer la logística, impulsar exportaciones, generar empleo y conectar la terminal con el desarrollo urbano de Engativá y Fontibón.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó los alcances de la iniciativa durante el foro “El Dorado Max, la gran apuesta país”, realizado el miércoles 9 de septiembre.

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El funcionario señaló que el plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura” incorporó por primera vez un capítulo dedicado al aeropuerto, al que reconoce como un activo estratégico de la ciudad. La propuesta busca que la ampliación y transformación de El Dorado se traduzcan en oportunidades para los habitantes y las empresas de Bogotá y Cundinamarca.

El Dorado como eje de empleo, logística e inversión

El alcalde explicó que el Distrito creó el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto para articular la infraestructura aérea con el ordenamiento territorial, el transporte masivo y las actividades económicas que se desarrollan en el entorno de la terminal. Uno de los frentes planteados es mejorar la llegada de los sistemas de transporte público al aeropuerto.

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Carlos Fernando Galán incorporó por primera vez un capítulo sobre El Dorado en el plan Bogotá Camina Segura y definió al aeropuerto como un activo estratégico de la ciudad - crédito Aeropuerto El Dorado
Carlos Fernando Galán incorporó por primera vez un capítulo sobre El Dorado en el plan Bogotá Camina Segura y definió al aeropuerto como un activo estratégico de la ciudad - crédito Aeropuerto El Dorado

“Nosotros diseñamos el programa Bogotá Ciudad Aeropuerto porque entendimos que tenemos que trabajar en varios frentes, uno de ellos corregir la llegada del transporte masivo al aeropuerto”, afirmó Galán durante el encuentro organizado por Prisa Media, con el apoyo de Bancolombia, Latam, Lagos de Torca y Región Metropolitana.

La Administración distrital ya adoptó la Actuación Estratégica de Engativá y avanza en el instrumento correspondiente a Fontibón. Con estas decisiones, Bogotá busca habilitar suelo alrededor de El Dorado para desarrollos vinculados con la industria aeronáutica, los servicios logísticos, el comercio electrónico y otras actividades empresariales.

El proyecto Dorado Max contempla incentivos para que compañías se instalen o amplíen operaciones en el área de influencia de la terminal aérea. Galán planteó que Bogotá puede aplicar estímulos tributarios para atraer inversiones, con referencias a estrategias usadas en Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y San José.

“Creemos que con incentivos tributarios como lo están haciendo ciudades como Sao Paulo, Río, Buenos Aires y San José, Bogotá puede atraer muchas inversiones que nos traen empleo, actividad económica y desarrollo completo del potencial que tiene el aeropuerto”, puntualizó el alcalde.

La propuesta incluye programas de formación para residentes de las localidades cercanas que quieran capacitarse en actividades relacionadas con la industria aeronáutica. El objetivo es que la demanda de empleos generada por la expansión de los servicios aeroportuarios también pueda ser atendida por habitantes de Engativá, Fontibón y otros sectores próximos.

Dorado Max prevé incentivos tributarios y programas de formación para que empresas y residentes de Engativá y Fontibón participen en la expansión del aeropuerto El Dorado - crédito Aeronáutica Civil
Dorado Max prevé incentivos tributarios y programas de formación para que empresas y residentes de Engativá y Fontibón participen en la expansión del aeropuerto El Dorado - crédito Aeronáutica Civil

Menor impacto residencial y conexión con la ciudad

El alcalde Galán afirmó que Dorado Max no debe convertirse en un proceso de desplazamiento de las comunidades que viven en las áreas vecinas al aeropuerto. Según explicó, el proyecto busca incorporar a los residentes en las dinámicas de desarrollo que se generen alrededor de la infraestructura.

“El proyecto Dorado Max no es una apuesta de gentrificación, es una propuesta incluyente con la que queremos que la gente que vive alrededor del aeropuerto pueda ser partícipe de su desarrollo”, señaló el mandatario. La estrategia incorpora obras viales para reducir el impacto del tránsito sobre las zonas residenciales próximas a la terminal.

La discusión sobre El Dorado ocurre mientras Bogotá mantiene obras y proyectos de movilidad en ejecución. Galán indicó que la ciudad tiene más de 1.200 frentes de obra abiertos y mencionó el avance de 82,33% de la cola de maniobras de la primera línea del Metro.

El alcalde también se refirió a avances en la avenida 68, la avenida Cali y el cable de San Cristóbal, cuya entrega proyectó para finales de 2026. Añadió que el Distrito ajusta aspectos del proyecto de la calle 13 y espera adjudicar esa obra como parte de la infraestructura estratégica de la ciudad.

La viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa, afirmó: “Tenemos el objetivo de destrabar proyectos de infraestructura y mejorar la conectividad”. La ampliación de El Dorado se vincula con esa meta, al requerir conexiones eficientes entre la terminal, Bogotá, los municipios de Cundinamarca y los corredores regionales de carga.

Taxi Imperial anuncia medidas disciplinarias para frenar cobros excesivos en El Dorado - crédito @BernateRomel/X
El proyecto Dorado Max incluye obras viales para reducir el impacto del tránsito en zonas residenciales y descarta que la ampliación de El Dorado implique desplazamiento de comunidades - crédito @BernateRomel/X

Más capacidad para pasajeros, carga y exportaciones

La dimensión actual de El Dorado respalda la discusión sobre su expansión. En el primer semestre de 2026, el aeropuerto movilizó 22,6 millones de pasajeros, lo que representa un aumento de 4,2% frente al mismo periodo de 2025. Más de 8,1 millones correspondieron a viajeros internacionales.

Las cifras muestran que El Dorado es una puerta de conexión con mercados nacionales e internacionales. Para la Región Metropolitana, la ampliación debe permitir que esa conectividad se traduzca en mayor valor agregado, inversión, empleo y capacidad exportadora para Bogotá y Cundinamarca.

Los análisis de Planeo y Huella Urbana indican que 88,4% de la actividad productiva identificada en la huella aeroportuaria corresponde a usos logísticos e industriales. Estas actividades se localizan en corredores que conectan a Funza, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá con la terminal.

La región cuenta con empresas que pueden beneficiarse de una conectividad aérea más amplia, especialmente aquellas que producen mercancías de alto valor, poco peso, sensibles al tiempo o perecederas. Entre ellas aparecen las flores, frutas frescas, productos farmacéuticos y biotecnológicos, cosméticos y alimentos especializados.

Luis Lota, director de la Región Metropolitana, sostuvo: “El Dorado debe pensarse como una plataforma de desarrollo económico para Bogotá, Cundinamarca y Colombia”. El funcionario planteó que el aeropuerto también puede convertirse en un centro para el mantenimiento de aeronaves y apoyar las exportaciones de las industrias cundinamarquesas.

La remodelación de las zonas migratorias del Aeropuerto El Dorado busca agilizar el flujo de pasajeros internacionales en temporada alta - crédito ANI
La ampliación de El Dorado también apunta a potenciar el turismo con la estrategia de stopover y a conectar a Bogotá y Cundinamarca con nuevos flujos de visitantes y exportaciones - crédito ANI

Turismo regional y viajeros en escala

La conectividad aérea también abre una posibilidad para ampliar el turismo de Bogotá y Cundinamarca. La capital avanza en una estrategia de stopover, orientada a que viajeros internacionales en tránsito conviertan sus conexiones aeroportuarias en visitas y permanencias dentro de la ciudad.

La Región Metropolitana propuso extender esa visión hacia los municipios cundinamarqueses, con ofertas de naturaleza, cultura, gastronomía y patrimonio. En 2025, cerca de 1,9 millones de visitantes extranjeros no residentes llegaron a la región y el 56% de ellos lo hizo por motivos turísticos.

La apuesta es que los pasajeros que aterricen en El Dorado encuentren opciones para recorrer el territorio y no limiten su paso a una conexión aérea. La ampliación del aeropuerto quedaría ligada así a nuevos flujos de visitantes, actividades turísticas y servicios asociados en Bogotá y Cundinamarca.

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