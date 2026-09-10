Tres hombres asaltaron con arma blanca a una mujer en el sur de Bogotá: se llevaron su moto eléctrica y le dejaron una bicicleta vieja

Una joven sufrió un asalto en una motocicleta eléctrica en una ciclorruta del sur de Bogotá, cerca del puente de la avenida Guayacanes con avenida Boyacá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una joven fue víctima de un asalto mientras se desplazaba en una motocicleta eléctrica por una ciclorruta del sur de Bogotá.

El episodio ocurrió cerca de las 10:30 p . m. en inmediaciones del puente de la avenida Guayacanes con avenida Boyacá, cuando tres hombres que se movilizaban en bicicleta le cerraron el paso y la despojaron del vehículo bajo amenaza de arma blanca.

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El testimonio de la afectada, Laura Galeano, fue difundido por CityTV en el programa Arriba Bogotá. Según su relato, los agresores se aproximaron de manera repentina mientras avanzaba por el corredor. “Me robaron mi moto eléctrica sobre la Guayacanes con Boyacá, en el puente. Esto fue más o menos sobre las 10 y 30 de la noche”, contó Galeano.

La mujer detalló que los responsables actuaron en forma coordinada. “Tres personas en bicicletas, tres hombres en bicicletas me cerraron, me sacaron cuchillos, se llevaron la moto”, relató al reconstruir el momento en que perdió el control del vehículo.

El robo se suma a otros reportes de hurto que también afectan a ciclistas en ese sector de la capital del país - crédito captura de pantalla City TV

Tras consumar el hurto, los agresores huyeron del lugar, pero antes le dejaron a la víctima una bicicleta en malas condiciones, que ella utilizó para continuar su trayecto hasta su vivienda. Galeano acudió posteriormente a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente, aunque señaló que debió abandonar la zona por sus propios medios ante la ausencia de personas que pudieran auxiliarla.

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El caso se suma a otros reportes de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de robo en el mismo sector, donde también estarían siendo afectados los ciclistas que transitan por esa zona del sur de la capital.

En Bogotá se roban siete automóviles y 11 motocicletas cada día, según el Siedco

El hurto de vehículos en Bogotá mantuvo una tendencia sostenida según los registros oficiales, durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), citadas por la concejal Andrea Hernández, la ciudad registró 1.424 automóviles robados y 2.068 motocicletas hurtadas entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, para un total de 3.492 vehículos sustraídos en poco más de seis meses.

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Esto equivale a un promedio de siete automóviles y 11 motocicletas hurtadas cada día en la capital, según los datos difundidos por la cabildante. Hernández advirtió que detrás de esas cifras hay familias que pierden su patrimonio a manos de estructuras delincuenciales organizadas, y citó como ejemplo el caso ocurrido el 24 de julio en el barrio El Codito, donde un conductor murió tras ser atacado con arma de fuego durante el robo de su vehículo.

Las bicicletas recuperadas en Bogotá apenas llegan al 20% - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

En paralelo, el hurto de bicicletas también preocupa al Concejo distrital. La concejal Diana Diago reveló que en los primeros cinco meses de 2026 solo se recuperaron 612 bicicletas, apenas el 20% de los casos reportados. Las localidades de Suba, Engativá y Kennedy concentran la mayor cantidad de denuncias, con 465, 410 y 341 casos respectivamente, seguidas de Bosa, con 309, y Usaquén, con 180.

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Cómo denunciar un robo en Bogotá

La Policía y la Fiscalía de Bogotá reciben denuncias por robo a través de la Línea 123, el sistema ADenunciar y los canales presenciales de atención - crédito @PasaenBogota/X

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación disponen de canales presenciales y virtuales para que las víctimas de hurto reporten los hechos y aporten información que permita esclarecerlos.

La Línea 123 atiende solicitudes de auxilio inmediato cuando el delito acaba de ocurrir. El sistema ¡ADenunciar! permite presentar de manera virtual algunos tipos de denuncia, mientras que la Fiscalía General de la Nación también recibe reportes de forma presencial a través de sus canales de atención habituales.

Las autoridades recomiendan conservar todas las pruebas disponibles, como videos, fotografías, datos de testigos y cualquier información sobre los elementos hurtados, para respaldar el proceso de investigación.

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