Colombia

Alcalde de Argelia reclama ausencia del Gobierno tras un mes del terremoto

Wilson Vanegas aseguró que el municipio tiene 3.700 damnificados y pidió soluciones urgentes para una localidad de sexta categoría

Terremoto en Colombia . REUTERS/Sergio Acero
Terremoto en Colombia . REUTERS/Sergio Acero
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A un mes del terremoto del 10 de agosto que sacudió el occidente colombiano, el alcalde de Argelia, en el norte del Valle del Cauca, cuestionó la ausencia de visitas del Gobierno nacional en el municipio, pese a los graves daños materiales y sociales que dejó el sismo. El mandatario local, Wilson Vanegas, aseguró que la situación es crítica y que la localidad no tiene capacidad presupuestal para responder sola a la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Argelia es un municipio de cordillera habitado por 5.500 personas y ubicado a solo 20 kilómetros en línea recta del epicentro, en San José del Palmar. Un mes después de la tragedia, 3.700 habitantes figuran en el censo de damnificados y 1.900 familias resultaron afectadas.

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El balance municipal da cuenta de 600 viviendas no habitables, cerca de 200 casas destruidas y casi 200 más averiadas. Uno de los sectores más golpeados es el barrio Monserrate, descrito por sus propios habitantes como un “barrio fantasma”, por el número de viviendas colapsadas y marcadas con letreros de peligro.

Un municipio golpeado en la cordillera

La emergencia obligó a varias familias a abandonar casas donde habían vivido durante más de 50 años. En Monserrate, la destrucción dejó viviendas inhabitables y una sensación de abandono entre los habitantes que tuvieron que salir por el riesgo estructural.

La magnitud de los daños contrasta con la capacidad institucional del municipio. Argelia está clasificado como una localidad de sexta categoría, lo que significa que sus recursos son limitados y apenas alcanzan para cubrir el funcionamiento ordinario de la Administración municipal.

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Terremoto en Colombia. REUTERS/Sergio Acero
Terremoto en Colombia. REUTERS/Sergio Acero

Vanegas advirtió que, en esas condiciones, resulta imposible atender por cuenta propia una emergencia de esta dimensión. El alcalde insistió en que el apoyo del nivel nacional es determinante para avanzar en soluciones de vivienda, atención humanitaria y recuperación de la infraestructura afectada.

El mandatario local reconoció el respaldo temprano de la gobernadora del Valle del Cauca y la ayuda humanitaria canalizada por medio del acopio de la primera dama en Pereira. Sin embargo, hizo una diferencia entre ese acompañamiento regional y la presencia directa de ministerios y entidades del Gobierno nacional.

Reclamo por falta de presencia nacional

Hasta el momento del Gobierno Nacional no hemos tenido visitas”, manifestó Vanegas, al advertir que la distancia institucional agrava la vulnerabilidad de las familias damnificadas.

El alcalde sostuvo que la relación con el Ejecutivo ha sido compleja y que Argelia necesita respuestas inmediatas. Según dijo, los recursos de un municipio de sexta categoría no alcanzan para asumir los costos de la reconstrucción ni para atender de forma sostenida a cientos de familias afectadas.

Con el Gobierno Nacional ha sido un poco complejo. Necesitamos soluciones inmediatas, porque los recursos de los municipios de sexta categoría, pues escasamente funcionan. El único salvador es el sector del Gobierno Nacional”, enfatizó el mandatario.

- crédito Ovidio Gonzále/Presidencia
Abelardo de la Espriella - Presidente de Colombia | crédito Ovidio Gonzále/Presidencia

El reclamo se produce cuando ya se cumplió un mes del sismo y varias comunidades continúan enfrentando condiciones difíciles. En Argelia, el número de damnificados supera ampliamente la capacidad local de respuesta, mientras la destrucción de viviendas mantiene a muchas familias sin una alternativa estable.

La preocupación del alcalde apunta a que la emergencia no quede concentrada solo en las ciudades o municipios de mayor visibilidad. Para Vanegas, las localidades pequeñas y de montaña también requieren atención directa, presencia institucional y decisiones rápidas para iniciar procesos de recuperación.

El municipio espera que el Gobierno nacional envíe delegaciones técnicas y sociales que permitan evaluar sobre el terreno la dimensión de los daños. La prioridad, según el balance conocido, está en las viviendas no habitables, las casas destruidas y las familias que tuvieron que salir de sectores como Monserrate.

Mientras llegan nuevas respuestas, Argelia continúa en una fase crítica de la emergencia. El alcalde pidió que el Estado mire hacia el territorio y que las soluciones no se queden únicamente en anuncios generales, sino que se traduzcan en acompañamiento directo para una población que, un mes después del terremoto, sigue esperando apoyo nacional.

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